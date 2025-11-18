W ostatnich latach wyraźnie zmienia się podejście konsumentów do napojów gazowanych. Wielu z nich rezygnuje z zakupu gotowych produktów na rzecz tworzenia własnych, spersonalizowanych kompozycji smakowych w domu. Woda gazowana z dodatkiem koncentratu napoju to dziś nie tylko wygodne, ale też modne i świadome rozwiązanie. Jest idealne dla tych, którzy cenią sobie indywidualność i lubią mieć wpływ na to, co piją. Daje możliwość dopasowania intensywności smaku, od lekkiego „dosmaczenia” wody do mocno nasyconego poziomu oraz łączenia różnych wariantów według własnych preferencji. Warto też wspomnieć, że wraz z rozwojem trendu domowego przygotowywania napojów, rośnie popularność mocktaili. W tym kontekście koncentraty stają się praktycznym i stylowym elementem codzienności zarówno podczas rodzinnych wydarzeń, jak i spontanicznych spotkań z przyjaciółmi.

mat. prasowe

5 smaków, 10 litrów, nieograniczona przyjemność smaku!

Nowości Herbapol dostępne są w nowych, szklanych butelkach o pojemności 405 ml. Nie podlegają one kaucji i są alternatywą dla napojów gotowych w plastikowych butelkach. Koncentraty nie zawierają konserwantów, substancji słodzących ani syropu glukozowo-fruktozowego. Można je mieszać z wodą z lekkim lub mocnym gazem, z butelki lub saturatora do wody. Ponadto dowolne dozowanie (min. 10 ml produktu na 250 ml wody) pozwala na osiągnięcie pożądanej intensywności smaku. Dzięki temu jedna butelka wystarcza na przygotowanie nawet do 10 litrów ulubionego napoju.

Do wyboru mamy pięć smaków:

Czerwona Oranżada: dla jednych to smak lata, dla innych dzieciństwa, a dla wszystkich bez wątpienia ikona przywołująca nutkę nostalgii.

Mango z ananasem: egzotyczne połączenie smaków stanowiące kwintesencję lata, plaży i wakacyjnego nastroju w każdej kropli.

Cola: ten legendarny smak ma nieskończenie wiele odsłon, w nie za słodkiej wariacji Herbapol wprost czaruje smakiem

Tropikalna pomarańcza: przenosi do tropikalnego raju, pełnego słońca i pachnącego cudownie dojrzałymi cytrusami.

Różowy grejpfrut: ten smak łączy pozytywne wibracje z owocową pasją, jest jednocześnie słodki, ale i energetyzujący.

mat. prasowe

Koncentraty napojów Herbapol są dostępne w sklepie online Herbapol-Lublin, a także w sklepach spożywczych, super- i hipermarketach na terenie kraju.

