Oto 6 złych środków na kaca. Te popularne sposoby nie polepszą samopoczucia, a mogą zaszkodzić

Kac to reakcja organizmu na spożycie nadmiaru alkoholu. Najczęściej objawia się bólami głowy, zmęczeniem, drżeniem, nudnościami, zawrotami głowy, suchością w ustach. Powstaje w wyniku połączenia odwodnienia, zaburzeń elektrolitowych, hipoglikemii i innych procesów związanych ze spożywaniem mocniejszych napojów. Kac potrafi być nieznośny, dlatego usilnie szukamy dobrych środków, które zmniejszą przykre objawy i przyspieszą powrót do formy. Prawda jest taka, że wiele popularnych środków na kaca pogrąża nas bardziej.

Najgorsze środki na kaca. Nie pomagają, a mogą szkodzić

Oto kilka złych środków na kaca, których lepiej unikać.

Wybijanie "klina klinem"

Niektórzy twierdzą, że nic tak nie stawia na nogi po nocnym szaleństwie alkoholowym jak zimne piwo. Nie stosuj tej metody. Zamiast sobie pomóc, zaszkodzisz. To zwiększa obciążenie wątroby, odwodnienie i hipoglikemię, które odpowiadają za złe samopoczucie po spożyciu napojów z procentami. Sprawdź: co pić na kaca

Wysiłek fizyczny sposobem na kaca

Wysiłek fizyczny mógłby być dobrym sposobem na kaca, gdyby pocenie się jedynie przyspieszało usuwanie alkoholu z organizmu. Tak się nie dzieje. Usuwamy w ten sposób potrzebne składniki do regeneracji i pogłębiamy odwodnienie. Gdy podejmujesz intensywny wysiłek po spożyciu alkoholu, możesz doprowadzić do omdlenia, zawrotów głowy, nudności, zamiast wyleczyć kaca. W niektórych przypadkach lekki ruch, jak spacer na świeżym powietrzu, może być pomocny.

Szybkie zapełnianie żołądka

Kiedy dopadnie cię kac, nie staraj się naraz wypijać dużej ilości wody czy zapełniać żołądka jedzeniem. Jeśli kacowi towarzyszą nudności, spowoduje to szybsze opróżnienie zawartości żołądka, a sam sposób nie przyniesie spodziewanych efektów.

Leki przeciwbólowe na kaca

Leki przeciwbólowe są złym środkiem na kaca z kilku powodów. Po pierwsze obciążają wątrobę, która jest już zajęta usuwaniem alkoholu z organizmu. Przyjęcie leków przeciwbólowych to dodatkowa praca dla tego narządu. Po drugie niektóre leki w połączeniu z alkoholem (nadal jest obecny w organizmie) mogą uszkadzać wątrobę, dotyczy to zwłaszcza paracetamolu. Wiele środków farmakologicznych może wchodzić w interakcję z alkoholem. Dlatego takiej mieszanki należy zdecydowanie unikać.

Picie „energetyków” i kawy na kaca

Niektórzy uważają, że nic nie postawi na nogi szybciej po spożyciu alkoholu niż dawka kofeiny w postaci kawy lub napoju energetycznego. Nic z tych rzeczy. Kofeina pogłębia problem odwodnienia i wypłukiwania z organizmu składników mineralnych, może więc pogorszyć samopoczucie. W połączeniu ze skutkami spożywania alkoholu może przyczynić się do wystąpienia zaburzeń pracy serca, bólu głowy, senności, nudności i innych objawów kaca.

Tłuste jedzenie na kaca

Jedzenie tłustych potraw jest często stosowanym środkiem na kaca. To nie najlepszy pomysł. Ta praktyka sprawia, że alkohol jest wolniej wchłaniany do krwiobiegu, a zatem dłużej będziemy odczuwać jego negatywne skutki. Połączenie alkoholu i tłustego jedzenia u niektórych osób powoduje biegunkę. Lepszym wyborem jeśli mowa o jedzeniu w trakcie kaca będą suchary, paluszki, tosty, banany. Więcej: co jeść na kaca?

Dobre sposoby na kaca

Najlepsze sposoby na kaca powinny zmniejszać odwodnienie i dostarczyć organizmowi glukozy, witamin, elektrolitów. Wprawdzie nie przyspieszą zbytnio usuwania alkoholu z organizmu, ale mogą złagodzić objawy kaca.

Pij dużo płynów małymi porcjami. Może to być woda, słodka, słaba herbata lub napój izotoniczny.

Idź na krótki spacer lub usiądź na świeżym powietrzu.

Spożywaj lekkie posiłki małymi porcjami (polecane są np. jajka, owsianka, chude mięso, rosół, chrupki kukurydziane, krakersy, pomarańcze, banany, arbuz, szparagi.

Odpoczywaj.

Weź letni prysznic.

Nie pal papierosów.

Wypij szklankę soku pomarańczowego przed snem albo szklankę z łyżką miodu. Zapobiegnie to (przynajmniej w części) odwodnieniu, przez które organizm łatwiej poddaje się efektom działania dużej ilości alkoholu.

W przypadku kaca liczy się szczególnie zasada, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Najbardziej skuteczne będzie więc powstrzymanie się od picia dzień wcześniej. Dobrym pomysłem jest też picie wody w trakcie konsumpcji alkoholu.

