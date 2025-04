Spis treści:

Na kaca, czyli złe samopoczucie pojawiające się po nadmiernym spożyciu alkoholu, w zasadzie nie ma pewnego i skutecznego lekarstwa. Są jednak takie sposoby na kaca, które pomagają zniwelować przykre skutki zbyt dużej ilości alkoholu. Jednym z nich jest glukoza - podawana w formie roztworu do picia albo w kroplówce. Glukoza jest też jednym z głównych składników suplementów na kaca.

Jak poznać, że pojawił się kac? Jego częste objawy to: ból głowy, rozdrażnienie, światłowstręt, silne pragnienie, nudności i wymioty, wrażliwość na hałas, drżenie mięśni, kołatanie serca i ogólne złe samopoczucie. Dzieje się tak, ponieważ etanol obecny w alkoholach powoduje wiele zaburzeń biochemicznych, np.:

zmiany w stężeniu elektrolitów – obniżenie poziomu potasu, wapnia, magnezu i fosforanów; wynikają one ze powodowanego przez etanol zmniejszonego ich wchłaniania, a zwiększonego wydalania,

obniżenie poziomu glukozy we krwi (hipoglikemia), wynikające z zaburzonej syntezy tego cukru w wątrobie.

Z tego powodu najważniejsze dla organizmu jest nawodnienie, wyrównanie poziomu elektrolitów oraz poziomu cukru we krwi.

Glukoza do picia to popularny środek na kaca. Glukoza jest cukrem prostym, podstawowym związkiem energetycznym człowieka. Wchłania się błyskawicznie, powodując niemal natychmiastową reakcję – energia z glukozy jest wykorzystywana przez organizm od razu.

Glukozę podaje się w przypadku hipoglikemii, odwodnienia, w zapobieganiu i leczeniu kwasicy, a także przy uszkodzeniach wątroby. Glukoza hamuje zmiany metaboliczne wywołane przez etanol i sprawia, że organizm szybciej się odtruwa.

Roztwór glukozy pomaga też szybciej zwalczyć skutki odwodnienia po alkoholu. Picie alkoholu wymusza częstsze wizyty w toalecie, bo etanol blokuje działanie ważnego hormonu zagęszczającego mocz, wazopresyny. Bez niej nerki pozwalają na wydalanie znacznych ilości wody, która w normalnych warunkach byłaby przez nie pochłaniana na potrzeby organizmu. Efektem jest odwodnienie i utrata elektrolitów.

Kroplówka na kaca z glukozą jest stosowana, gdy doszło do zatrucia alkoholowego i pacjent jest hospitalizowany, głównie w celu wyeliminowania hipoglikemii. W leczeniu kwasicy metabolicznej spowodowanej działaniem alkoholu, podaje się również wodorowęglan sodowy.

Coraz większym powodzeniem cieszą się firmy, które dojeżdżają do domu i podają kroplówkę na miejscu. Kroplówka na kaca zawiera najczęściej glukozę i elektrolity, bardziej złożone mieszanki mają w sobie również witaminy (np. C i B) oraz aminokwasy.

Należy pamiętać, że leczenie objawów zatrucia alkoholowego ukierunkowane jest przede wszystkim na naprawienie zaburzeń metabolicznych, nie na przyspieszenie trzeźwienia. Żadna z metod nie jest skuteczna w zwiększaniu metabolizmu alkoholu etylowego

Ilość i dawkowanie glukozy zależy od wielu czynników, jak wiek, masa ciała i stan organizmu.

Jak przygotować roztwór glukozy do picia? W szklance ciepłej wody rozpuść 2 łyżeczki glukozy i wymieszaj. Pij małymi łykami, powoli – najlepiej po pół szklanki co pół godziny przez pierwsze 6 godzin, a potem co godzinę.

Najlepiej wypić roztwór glukozy zanim pojawi się kac, czyli przed pójściem spać. W ciągu doby można wypić 6 do 8 szklanek wody z glukozą. Warto dodać także szczyptę soli, by przy okazji uzupełnić elektrolity.

Zdaniem ekspertów, picie glukozy na kaca działa lepiej, gdy połączymy ją z witaminą C. Zatem można dodać do napoju na kaca nie tylko sól, ale także witaminę C.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 31.05.2017.

