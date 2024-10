Afazja – choroba, która atakuje mowę. Jak postępować z osobą z afazją?

fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Afazja dotyczy jednej z najważniejszych zdolności człowieka – mowy. Mówienie pozwala nam na przekazywanie swoich myśli, stanów, uczuć i komunikatów innym ludziom. Dzięki tej umiejętności potrafimy zachować łączność ze światem, z ludźmi, kulturą. Wszystko to możemy stracić nagle w wyniku uszkodzenia mózgu. W afazji (z greckiego a-fasis - niemota) zaburzeniom mowy często towarzyszą zakłócenia innych zdolności: uwagi, pamięci, spostrzegania, orientacji przestrzennej.

Afazja jest to rzadko występujące upośledzenie mowy spowodowane uszkodzeniem ośrodka mowy w mózgu. Chodzi głównie o okolicę Broki (w płacie czołowym), okolicę Wernickego (w płacie skroniowym) lub ich połączenie.

Przyczynami rozwoju afazji może być udar mózgu, uraz głowy, guz albo choroby neurodegeneracyjne. Istotą afazji jest trudność w artykułowaniu słów oraz zdań, a także zaburzenie rozumienia mowy. Choroba występują zazwyczaj u osób powyżej 65 roku życia.

Afazja rozwija się z powodu uszkodzenia mózgu. Do przyczyn wystąpienia tego zaburzenia mowy należą:

udary mózgu,

choroby neurodegeneracyjne (np. demencja, choroba Alzheimera),

poważne urazy głowy (np. wypadek komunikacyjny),

zapalenie mózgu,

miażdżyca tętnic,

guz mózgu,

przemijający atak niedokrwienny,

migrena (przejściowa afazja).

Najczęstszą przyczyną afazji jest udar mózgu (około 30% osób z udarem doświadcza afazji). Wskutek niedokrwienia dochodzi do uszkodzenia ośrodka mowy w korze mózgowej albo uszkodzenia kanałów przesyłających informacje z kory lub do kory.

Wyróżnia się kilka rodzajów afazji, które charakteryzują się odmiennymi objawami. Różnice te wynikają z tego, że inne obszary mózgu zostały uszkodzone.

Rodzaje afazji to:

afazja ruchowa,

afazja czuciowa,

afazja mieszana,

afazja transkorowa ruchowa,

afazja transkorowa czuciowa,

afazja konstrukcyjna,

afazja nominacyjna.

Afazja ruchowa (motoryczna)

W afazji ruchowej (afazja Broki) pojawia się trudność w sformułowaniu wypowiedzi (w formie pisemnej i mówionej). Mowa jest niepłynna, brakuje w komunikatach przyimków, rodzajników, spójników, nieprawidłowo stosowane są przypadki, tryby i czasy. Objawem jest też powtarzanie słów bądź głosek.

Występują trudności w czytaniu (aleksja) i pisaniu (agrafia). W najcięższych przypadkach afazji ruchowej występuje całkowita niemożność wydawania dźwięków (mutyzm) lub wydawanie tylko jednego dźwięku. W łagodnej postaci afazji ruchowej chory jest w stanie przekazać informację, chociaż zdania są niepoprawne gramatycznie. Znacznie lepiej funkcjonuje u tych osób rozumienie mowy.

Afazja czuciowa (receptywna, sensoryczna)

W afazji czuciowej (uszkodzenie okolicy Warnickiego) chory nie rozumie tego, co mówią inni, wypowiada się w sposób niezrozumiały, wypowiedzi są nielogiczne, chociaż płynne. Pojawia się trudność z czytaniem i pisaniem.

Przy tym rodzaju afazji chorzy mówią dużo, niekiedy niepowstrzymalnie, pojawia się tzw. sałatka słowna. Zamiast właściwego słowa w zdaniu pojawiają się niepasujące wyrazy.

Afazja czuciowo-ruchowa (mieszana)

Afazja czuciowo-ruchowa to najczęściej występujący rodzaj afazji. Chory ma problem w rozumieniu tego, co mówią inni, jaki i wypowiadaniu słów i zdań. Bardzo często występuje afazja mieszana zanim przejdzie w czystą postać czuciową lub ruchową. Przy afazji mieszanej zaburzenia czuciowe i ruchowe współistnieją ze sobą.

Objawy afazji mogą mieć nasilenie od łagodnego zaburzenia do całkowitej utraty podstawowych funkcji języka, a zatem utraty możliwości porozumiewania się. Afazja na ogół zaczyna się nagle.

Na afazję mogą wskazywać następujące objawy:

tworzenie nielogicznych, bezsensownych zdań,

tworzenie zdań bez przestrzegania podstawowych zasad gramatyki,

nierozumienie tego, co mówią inni,

wstawianie w zdanie nielogicznych słów,

trudność w przypomnieniu sobie słów,

mówienie niepełnymi lub bardzo krótkimi zdaniami,

powolna mowa,

upośledzone rozumienie tego, co ktoś czyta,

pisanie bezsensownych zdań,

powtarzanie słów lub głosek,

przestawianie sylab, głosek lub całych słów,

świadomość swoich trudności z komunikacją.

Wiele osób z afazją ma różne objawy, które trudno zakwalifikować do jednego typu. U niektórych osób z afazją pojawiają się także zaburzenia emocjonalne tj. depresja (zwłaszcza u ludzi młodych, którzy nagle ulegli wypadkowi lub chorobie). Mogą wystąpić zobojętnienie, drażliwość, zmienność nastroju, agresywność.

Afazja jest stanem, który bardzo utrudnia komunikację, dlatego kontakt z osobą chorą wymaga specjalnego podejścia. Aby ułatwić porozumiewanie się choremu, warto trzymać się tych zasad:

bądź wyrozumiały i cierpliwy (daj czas na sformułowanie wypowiedzi) pamiętaj że osoba z afazją pomimo starań nie może inaczej się komunikować,

(daj czas na sformułowanie wypowiedzi) pamiętaj że osoba z afazją pomimo starań nie może inaczej się komunikować, włączaj chorego do rozmów,

mów powoli , wyraźnie i prostymi zdaniami,

, wyraźnie i prostymi zdaniami, nie używaj skomplikowanych słów,

utrzymuj kontakt wzrokowy,

powtarzaj najważniejsza informacje,

usuń z otoczenia rozpraszacze (wyłącz telewizor, udaj się w spokojniejsze miejsce),

pomagaj w komunikacji poprzez słowa pisane na kartce, gesty, rysunki, wskazywanie palcem,

podpowiadaj odpowiedzi (dając opcje do wyboru, np. Wybierasz spacer czy dom? Chcesz wodę czy herbatę?).

Afazja u dzieci może wynikać z urazu mózgu (afazja nabyta) lub stanowić zaburzenie rozwojowe.

W przebiegu afazji rozwojowej (rozpoznawanej m.in. jako specyficzne zaburzenie językowe) pojawiają się zaburzenia w rozwoju mowy od najmłodszych lat. Nie są one spowodowane wyraźnym uszkodzeniem mózgu, tak jak w przypadku afazji nabytej. Afazja u dzieci rozwija się stopniowo. Możliwe przyczyny to czynniki genetyczne, opóźnienia w rozwoju struktur mózgowych, zakłócenia w pracy układu neurologicznego, a także czynniki środowiskowe (np. brak stymulowania mowy w domu).

U dzieci, chociaż bardzo rzadko, może występować zespół objawów zwany afazją Landaua-Kleffnera. Jest to przypadłość rozpoznawana u dzieci w wieku od 3 do 7 lat, której zazwyczaj towarzyszą nocne ataki padaczki.

Rozpoznanie afazji opiera się przede wszystkim o ocenę mowy i rozumienia oraz tworzenia komunikatów wykonaną przez neurologopedę lub innego specjalistę. Natomiast do sprawdzenia uszkodzenia mózgu wykorzystuje się badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.

Główną metodą leczenia afazji jest terapia mowy, która ma przywrócić umiejętność posługiwania się językiem. Trening odbywa się indywidualnie lub grupowo. Można też dodatkowo skorzystać z aplikacji, które wspierają naukę mowy u osób z afazją, pamiętając przy tym, że leczenie powinno zawsze odbywać się pod kontrolą specjalisty.

Jeżeli afazja jest wywołana udarem mózgu, rokowanie jest na ogół pomyślne, tzn. w większości przypadków można się spodziewać stopniowej poprawy mowy, podobnie jak i sprawności ruchowej. Praca jest długa i żmudna wymagająca wielkiego zaangażowania grupy specjalistów, a także samego pacjenta, i przede wszystkim jego najbliższych.

