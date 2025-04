Choroba Alzheimera przebiega w kilku płynnie następujących po sobie stadiach. Często pierwszym objawem choroby jest pogorszenie pamięci świeżej. Wspomnienia z młodości są natomiast zachowane przez długi okres. W chorobie Alzheimera występuje również wiele innych objawów.

Reklama

Chorego trzeba otoczyć odpowiednią opieką, aby z upływem czasu jak najłagodniej przeżywał postępowanie choroby. Jeśli więc u kogoś z bliskich zauważysz poniższe objawy, zgłoś się z nim do lekarza.

Alzheimer - objawy, które powinny zaniepokoić:

Zwykle jako pierwsza ulega upośledzeniu pamięć świeża. Oznacza to, że chory nie jest w stanie zapamiętać nowych informacji, np. numeru telefonu czy adresu. Z kolei pamięć wydarzeń odległych jest stosunkowo dobrze zachowana. Chorzy pamiętają bardzo dobrze wydarzenia z dzieciństwa. Z czasem jednak i ten rodzaj pamięci ulega osłabieniu. W zaawansowanych stadiach choroby pacjenci zapominają nawet imion członków najbliższej rodziny.

W chorobie Alzheimera bardzo często występują zaburzenia koncentracji i uwagi oraz problemy z mową, polegające na trudnościach w znalezieniu odpowiednich słów. Pojawia się uczucie zmęczenia.

W początkowym okresie choroby pacjenci wykazują objawy depresyjne. Częste jest uczucie frustracji i obniżenie nastroju. W ten sposób reagują zwłaszcza te osoby, które dostrzegają zachodzące zmiany.

Na wczesnym etapie choroby osoba często czuje niepewność co do tego, gdzie jest i co się dzieje. Może mieć problem z określeniem, jaka jest pora roku, dzień czy miesiąc.

W późniejszych etapach choroby Alzheimera (jak przebiega choroba Alzheimera) pojawiają się dalsze zmiany zachowania. Jest to m.in. uczucie zagubienia, dezorientacji i lęku. Chorzy stają się niespokojni, a czasem nawet agresywni.

Coraz trudniejsze staje się rozpoznawanie znanych uprzednio choremu osób i przedmiotów. Do tych objawów dołącza się chwiejność nastroju i nadmierna drażliwość. Ponadto mogą pojawić się urojenia prześladowcze. Chorzy uważają, ze inne osoby pragną wyrządzić im krzywdę, a pojawiające się problemy ze znalezieniem przedmiotów tłumaczą kradzieżami.

Kolejnym objawem są trudności w wykonywaniu prostych czynności związanych z codziennym życiem. Coraz większe kłopoty sprawia pacjentom ubieranie się, przygotowywanie posiłków czy robienie zakupów.

Dodatkowym problemem jest zaniedbywanie higieny osobistej. Chorzy nie są również w stanie zadbać o czystość odzieży i otoczenia. W końcowych stadiach choroby pacjenci staja się całkowicie zdani na pomoc i opiekę innych osób.

Bardzo charakterystyczne dla choroby Alzheimera jest tworzenie tzw. fasady. Zjawisko to polega na tym, ze chory stwarza pozory, że nie zaszły w nim żadne zmiany. Stara się prowadzić dotychczasowy styl życia i nie daje po sobie poznać, ze ma jakiekolwiek trudności z zapamiętywaniem czy rozumieniem rożnych informacji.

Z czasem osoby chore na Alzheimera wycofują się z życia społecznego, ograniczają też kontakty z rodziną i bliskimi. Chorzy czują frustrację z powodu swoich dolegliwości, unikają więc spotkań z innymi, mając świadomość zauważalność objawów.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.04.2016.

Reklama

Więcej o chorobie Alzheimera:Skąd bierze się Alzheimer - o przyczynach chorobyCzy rozwojowi choroby Alzheimera można zapobiec?7 mitów na temat choroby AlzheimeraCholesterol a choroba Alzheimera