Ból głowy jest powszechnie występującym objawem i jednym z najczęstszych, z którym pacjenci zgłaszają się do gabinetu lekarskiego. W wielu przypadkach ból głowy nie jest spowodowany poważną chorobą. Mimo wszystko często powoduje niepokój osoby, która go doświadcza. Szczególnie alarmujące są bóle głowy nagłe o bardzo dużym nasileniu oraz takie, którym towarzyszą dodatkowe objawy, jak wymioty, zaburzenia zachowania, mowy, widzenia, drgawki czy niedowład. Takie objawy powinny być skonsultowane z lekarzem.

Reklama

Ból głowy przy guzie mózgu najczęściej wiąże się ze wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego i przeważnie cechuje go narastanie co do częstości i nasilenia. W zależności od rodzaju i lokalizacji guza, ból głowy może być różny. W niektórych przypadkach pojawia się zwłaszcza rano w okolicy czołowej lub potylicznej.

Spis treści:

Guzem mózgu, według klasycznej terminologii, nazywa się wszelkiego rodzaju zmiany chorobowe, które ujawniają się jako dodatkowa struktura wewnątrz czaszki. To nie tylko nowotwory, ale też zmiany nienowotworowe. Powstanie dodatkowej struktury w czaszce powoduje wzrost ciasnoty śródczaszkowej (inaczej ciśnienia wewnątrzczaszkowego).

Do najczęściej pojawiających się guzów mózgu, oprócz nowotworów, zalicza się np.:

Objawy guza mózgu mogą być zróżnicowane. Zależą m.in. od lokalizacji zmiany oraz jej rodzaju. Na ogół objawy guza mózgu dzieli się na nieswoiste, związane głównie z nadciśnieniem wenątrzczaszkowym (ból głowy, nudności i wymioty, senność, zaburzenia widzenia, zaburzenia świadomości) oraz objawy ogniskowe zależne od położenia guza (np. zaburzenia mowy, otępienie, zaburzenia seksualne czy zaburzenia chodzenia).

Nowotwory mózgu dzielą się na łagodne i złośliwe. Nowotwory łagodne nie niszczą innych tkanek, jednak stanowią duże zagrożenie ze względu na to, że rosną i uciskają otaczającą tkankę mózgową. Nowotwory złośliwe rozprzestrzeniają się i atakują sąsiadujące tkanki.

Nowotwory mogą być pierwotne i wtórne. Pierwotne powstają bezpośrednio z tkanki mózgu, natomiast wtórne są przerzutami nowotworu złośliwego znajdującego się w innej części ciała.

Do najczęściej pojawiających się nowotworów śródczaszkowych zalicza się:

glejaki (gwiaździaki, gąbczaki wielopostaciowe, rdzeniaki, skąpodrzewiaki),

oponiaki,

gruczolaki przysadki,

guzy kieszonki Rathkego,

nerwiaki nerwu VIII (słuchowego).

Ból głowy pojawia się u połowy osób, które mają guza mózgu. Na początku ból jest łagodny, jednak z czasem staje się coraz bardziej dotkliwy. Ból może nasilać się rano oraz podczas kaszlu, kichania, skłonów czy wysiłku, łagodnieje natomiast wieczorem.

W zależności od tego, gdzie znajduje się guz, ból może być odczuwany w różnych miejscach. Najczęściej pojawia się on jednak z tyłu głowy, może jednak promieniować do okolic twarzy, gardła, języka, ucha, oka lub obejmować całą głowę. Najważniejsze jest jednak to, że ból występujący przy guzie mózgu jest jednostajny i długotrwały.

Zobacz też: Boli mnie głowa - czy mam udar?

Ropień mózgu



Ropnie mózgu są to otorbione nagromadzenia zakażonego materiału (tzw. ropy). Ropień mózgu powstaje zazwyczaj w wyniku rozprzestrzeniania się zapalenia z innej części ciała, najczęściej z ucha środkowego, zatok, opon mózgowo-rdzeniowych. Rzadziej spowodowany jest rozprzestrzenianiem materiału zapalnego z serca, płuc, zębów czy jelit, jednak takie przypadki również są znane. Zdarza się również, że ropień mózgu pojawia się po operacji lub mocnym uderzeniu w głowę.

Ropień mózgu zakłóca funkcjonowanie jedynie tej części mózgu, która bezpośrednio jest przez niego uciskana.

Jeżeli ropień jest mały, możliwe jest leczenie antybiotykowe, chociaż chory musi znajdować się pod stałą opieką lekarską. Jeśli natomiast ropień jest duży, konieczne jest wykonanie zabiegu chirurgicznego, by ucisk na mózg, jaki powoduje ropień, został szybko zmniejszony.

Krwiak mózgu

Krwiaki mózgu są następstwem wynaczynienia się krwi w obrębie mózgowia. Krew, która opuszcza uszkodzone naczynia krwionośne, gromadzi się w jednym miejscu, tworząc krwiaka. W zależności od miejsca w mózgu, w jakim znajduje się krwiak, może on powodować różne skutki.

Najczęstszą przyczyną powstawania krwiaków w mózgu jest uraz czaszkowo-mózgowy.

Tętniak

Tętniak mózgu jest poszerzeniem światła tętnicy wewnątrz czaszki. Uciska mózg. Najgroźniejsze jest jego pęknięcie, które powoduje wylanie krwi do mózgu. W większości przypadków tętniaki nie są duże i z tego też powodu nie dają żadnych objawów.

Pasożyty

Najczęściej występującymi guzami mózgu spowodowanymi obecnością pasożytów w obrębie czaszki są bąblowiec i wągier.

Bąblowica wywołana jest pęcherzykowatą postacią larwalną tasiemca rodzaju Echinococcus. Głównymi nosicielami tego pasożyta są mięsożerne zwierzęta leśne, dlatego ważne jest, by wszystkie owoce leśne przed spożyciem dokładnie umyć, ponieważ zwierzęta mogą pozostawić na nich jaja bąblowca.

Wągrzyca wywołana jest przez tasiemca uzbrojonego, który uwalnia jaja, a te z kolei wędrują do różnych tkanek człowieka. Wągrzyca w mózgu może przebiegać w postaci guzowej, obrzękowej lub wodogłowiowej.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.03.2012.

Reklama

Więcej na podobny temat:

Ból głowy - kiedy jest groźny dla życia

Czy ból głowy może być objawem depresji?

Jak uniknąć wirusowych bólów głowy?

Częste bóle głowy – co oznacza, gdy regularnie boli głowa? Jakie badania zrobić

Glejak mózgu - co to jest, objawy, rodzaje, leczenie i rokowania

Mózg zaatakowany – przerzuty nowotworów do mózgu

Jak się leczy guzy mózgu?

Co zrobić, gdy ból głowy pojawia się codziennie?

Domowe sposoby na ból głowy (napięciowy, migrenowy, klasterowy)