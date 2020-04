fot. Adobe Stock

Rumień po ugryzieniu kleszcza może przybierać różne postaci. Najpowszechniejsza to kręgi przypominające tarczę, ale mogą też pojawić się wybroczyny i pęcherze. Nie każdy kleszcz zaraża groźnymi chorobami, jeśli jednak po ukąszeniu tego pajęczaka zauważymy na skórze rumień, koniecznie musimy zgłosić się do lekarza.

Spis treści:

Rumień wędrujący to zmiana na skórze, która pojawia się wskutek ukąszenia przez kleszcza i przekazania przez niego do organizmu krętków Borrelia – bakterii, które wywołują boreliozę. To właśnie z tą chorobą jest najczęściej kojarzony. W wyniku zakażenia mogą się pojawić: gorączka, ból głowy, dreszcze, bóle stawów i powiększenie węzłów chłonnych.

Rumienia nie można mylić ze zwykłym zaczerwienieniem po ugryzieniu pajęczaka – ślad po kleszczu pojawia się wcześniej niż rumień i jest normalną reakcją organizmu.

Rumień wędrujący po ugryzieniu kleszcza:

ma postać okręgu z centralnym punktem w postaci miejsca ukąszenia kleszcza,

może znajdować się w miejscu wbicia pajęczaka w skórę lub zupełnie w innym miejscu ciała,

przypomina tarczę strzelniczą,

ma 5-cm lub więcej średnicy,

powiększa się,

jest płaski (nie wystaje ponad powierzchnię skóry),

może mieć podwyższoną temperaturę,

czasem swędzi i piecze,

może mieć postać wybroczyn lub pęcherzy,

ma fioletową lub różową obwódkę.

fot. Adobe Stock

Zazwyczaj rumień wędrujący jest widoczny na skórze od 7 do 14 dni od ugryzienia przez kleszcza. Może się jednak zdarzyć, że pojawi się nawet dopiero po miesiącu.

Niezmiernie istotne jest dokładne obserwowanie ciała przez przynajmniej 4 tygodnie po kontakcie z kleszczem, aby nie przegapić wystąpienia rumienia

– mówi lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz, specjalista endokrynolog i specjalista chorób wewnętrznych Centrum Medycznego Sublimed z Krakowa.

Niestety nie – szacuje się, że tylko połowa zarażonych ma tę charakterystyczną zmianę skórną. Jeśli więc po ukąszeniu kleszcza zauważymy u siebie niepokojące objawy (rozbicie, gorączka, bóle głowy i stawów), powinniśmy szybko zgłosić się do lekarza.

Rumień nie zawsze pojawia się przy boreliozie. Jest typowy dla miejscowej, czyli ograniczonej do skóry, wczesnej fazy tej choroby. Ale pamiętajmy, że objawy będą różniły się zależnie od gatunku krętka, którym zostaliśmy zakażeni. Dlatego objawy boreliozy np. w USA i Europie nie będą takie same. Jest to choroba mogąca dawać objawy z wielu układów: szkieletowego, sercowego, nerwowego

– mówi lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz.

Jeśli lekarz będzie podejrzewał boreliozę, konieczna będzie antybiotykoterapia. Zwykle na początku leczenia podaje się amoksycylinę, doksycyklinę lub cefuroksym przez okres od dwóch do trzech tygodni. Doksycyklina nie powinna być podawana w czasie ciąży i laktacji oraz dzieciom poniżej 12. roku życia.

Zaleca się, by leczenie boreliozy antybiotykami trwało 28-30 dni. Dłuższe – według obecnego stanu wiedzy ekspertów – nie ma racjonalnego uzasadnienia.

Nie można dać konkretnej odpowiedzi na to pytanie – czas trwania rumienia na skórze zależy bowiem od wielu czynników, m.in.: indywidualnych predyspozycji, zakażenia drobnoustrojami i od tego, jak szybko chory podjął antybiotykoterapię.

Nie można dać konkretnej odpowiedzi na to pytanie – czas trwania rumienia na skórze zależy bowiem od wielu czynników, m.in.: indywidualnych predyspozycji, zakażenia drobnoustrojami i od tego, jak szybko chory podjął antybiotykoterapię.

Rumień utrzymuje do 3-4 tygodni, skutecznie leczony zanika wcześniej. Nawet nieleczony po tym czasie zaczyna znikać, co w tym przypadku nie oznacza, niestety, ustąpienia choroby

– uściśla lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.07.2019.

Skuteczną ochronę przeciwko kleszczom zapewniają specjalne preparaty, najczęściej w formie sprayów.

Więcej na temat kleszczy:

Jak rozpoznać objawy boreliozy?

Czym jest neuroborelioza?

Szczepionka przeciw kleszczom

Jak wyciągnąć kleszcza?

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz endokrynolog i specjalista chorób wewnętrznych Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskała w 2014 roku, a w dziedzinie endokrynologii w 2017 r. Swoją wiedzę i umiejętności podnosi, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Pracuje w Centrum Medycznym Sublimed w Krakowie.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Dołącz do Nas Zostając testerką dostajesz za darmo testowane produkty Zgłoś się do akcji Aby otrzymać za darmo produkty do testów Testuj za darmo Otrzymuj produkty, dziel się opiniami Otrzymaj produkt Przetestuj go i podziel się opinią z innymi użytkownikami Chcę testować