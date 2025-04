Test ELISA: zastosowanie, przebieg badania i cena

Test ELISA (test immunoenzymatyczny) jest badaniem diagnostycznym, służącym przede wszystkim do określenia ilości przeciwciał we krwi. To bardzo popularne badanie, stosunkowo tanie i szybko wykonywane. Wystarczy próbka krwi. Test ELISA jest przydatny szczególnie w diagnostyce chorób zakaźnych, takich jak borelioza, HIV, ospa i półpasiec czy wirusowe zapalenie wątroby.