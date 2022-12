Jakie mogą być problemy z pobraniem krwi? Lekarz radzi, co robić, aby uniknąć komplikacji

fot. Adobe Stock, Yakobchuk Olena

Pobranie krwi do badań jest jednym z najczęściej wykonywanych testów diagnostycznych. Jest też podstawową procedurą, która może wiele powiedzieć o naszym zdrowiu. Mimo to jest to badanie uważane przez większość z nas za nieprzyjemne, a do tego niekiedy z pobraniem krwi wiążą się trudności, które sprawiają, że cały zabieg jest jeszcze bardziej niekomfortowy lub nawet niemożliwy do wykonania. Wielu problemom można zapobiec, często w dość łatwy sposób.

Spis treści:

Chociaż pobranie krwi do badań to zabieg stosunkowo prosty, niekiedy może stać się problematyczny. Główne przeszkody to:

obrzęk tkanek – może być wywołany chorobami, np. alergią, obrzękiem limfatycznym,

słabo widoczne, zapadnięte żyły – problem może mieć różne źródła: genetyczne, anatomiczne, otyłość (większa ilość tkanki tłuszczowej), niska temperatura, odwodnienie, palenie papierosów, stres, nieprawidłowe przygotowanie do pobrania krwi, np. brak ucisku, ręka ustawiona zbyt wysoko, oklepywanie miejsca wkłucia (może powodować kurczenie się naczynia),

odwodnienie – krew jest gęstsza i trudniej ją pobrać, wolniej płynie,

– krew jest gęstsza i trudniej ją pobrać, wolniej płynie, intensywny wysiłek przed badaniem – początkowo może powodować uniesienie żył pod skórą, a potem ich zapadnięcie, dlatego trudniej będzie się w nie wkłuć; wysiłek zwiększa też odwodnienie, przez co krew będzie gęstsza,

– początkowo może powodować uniesienie żył pod skórą, a potem ich zapadnięcie, dlatego trudniej będzie się w nie wkłuć; wysiłek zwiększa też odwodnienie, przez co krew będzie gęstsza, niskie ciśnienie krwi – powoduje, że krew trudniej pobrać,

– powoduje, że krew trudniej pobrać, młody wiek – u dzieci pobranie krwi jest utrudnione z powodu większej ruchliwości, słabo widocznych i mniejszych żył, a także grubszej tkanki tłuszczowej,

u dzieci pobranie krwi jest utrudnione z powodu większej ruchliwości, słabo widocznych i mniejszych żył, a także grubszej tkanki tłuszczowej, zły stan naczyń – czasami naczynia są uszkodzone przez poprzednie zabiegi, wówczas trudniej wykonać pobranie krwi.

W powyższych sytuacjach jest większe prawdopodobieństwo, że pobieranie krwi spowoduje ból oraz inne skutki uboczne, takie jak ból ręki i krwiak po badaniu. Są to dość powszechne działania niepożądane po pobraniu krwi, niezależne od tego, jak przebiegało badanie. Problemy z pobraniem krwi mogą spowodować, że pracownikowi służby zdrowia nie uda się w ogóle wykonać zabiegu w czasie wizyty.

Żeby uniknąć problemów z pobraniem krwi, warto przed badaniem odpowiednio się nawodnić –radzi chirurg, dr Michał Śpiegowski. Dzięki temu rozrzedzona krew będzie szybciej płynąć. Godzinę przed zabiegiem dobrze jest wypić 1–1,5 litra wody źródlanej (lepiej unikać wód wysokozmineralizowanych, by obecność zawartych w nich mikroelementów nie zafałszowała wyników).

Można też na tydzień przed planowanym pobraniem krwi zacząć przyjmować preparat wzmacniający naczynia (bez recepty), dzięki temu żyły będą lepiej uwypuklone pod skórą i łatwiejsze do nakłucia. Warto także smarować rękę w zgięciu żelem z heparyną, która działa przeciwobrzękowo i przeciwzakrzepowo. Żel należy aplikować dwa razy dziennie przez tydzień. W dniu zabiegu nie należy go już nakładać.

- mówi lekarz.

Przyjdź na badanie 15 minut wcześniej, aby odpocząć i ustabilizować ciśnienie krwi. Najlepiej do punktu pobrań udaj się samochodem lub transportem publicznym, dzięki czemu zapobiegniesz wysiłkowi, który jest w tej sytuacji niewskazany.

Zabierz ze sobą butelkę wody, gdyby okazało się, że musisz poczekać dłużej. Staraj się zrelaksować przed badaniem, poczytaj książkę lub posłuchaj muzyki przez słuchawki. Możesz ściskać piłeczkę antystresową, co nie tylko pomoże się odprężyć, ale też poprawi przepływ krwi w żyłach. Jeśli masz zwykle niskie ciśnienie krwi, zadbaj o właściwe przygotowanie do badania już na kilka dni wcześniej – sprawdź: jak podnieść ciśnienie krwi.

Pracownik służby zdrowia może też zastosować specjalne techniki pobierania krwi, poszukać miejsca z łatwiejszym dostępem do żyły lub nałożyć ciepły kompres, aby żyła stała się lepiej widoczna, a pobranie krwi nie sprawiało trudności.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!