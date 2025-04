Spis treści:

Pobieranie krwi może być bolesne, lecz na ogół powoduje minimalny dyskomfort. Ból może być większy, jeśli przed badaniem wypiliśmy mało wody (krew jest wtedy gęstsza, a ciśnienie w żyle niższe, dlatego trudniej płynie), a także, gdy się bardzo stresujemy.

Poziom bólu w trakcie pobierania krwi jest różny u poszczególnych osób. Niektórzy czują tylko moment ukłucia, inni odczuwają niewielki ból w trakcie całego pobierania krwi lub podczas wyjmowania igły, część osób odczuwa tylko pieczenie albo swędzenie. Badanie polega na przebiciu igłą skóry w celu dostania się do żyły (najczęściej w zgięciu łokciowym) i pobraniu krwi do probówki.

Najpierw pracownik medyczny zakłada stazę (opaskę uciskową) kilka centymetrów powyżej miejsca pobrania krwi, dezynfekuje skórę w miejscu wkłucia, ustawia rękę tak, aby była ona skierowana w dół, nakłuwa żyłę i pobiera krew do probówki. W międzyczasie zdejmuje opaskę z ramienia. Po napełnieniu probówki ostrożnie wyjmuje igłę, dociskając jednocześnie miejsce wkłucia sterylnym wacikiem.

Kiedy lekarz lub pielęgniarka próbują wkłuć się w żyłę wielokrotnie, pojawia się większy ból podczas badania. Problem z pobraniem krwi może wynikać z różnych przyczyn, np. obrzęku tkanek, odwodnienia, stresu, osobniczych cech anatomicznych czy nieprawidłowego przygotowania do pobrania krwi.

Bolesność może być też odczuwana po pobraniu krwi. Ból w miejscu wkłucia jest najczęstszym działaniem niepożądanym po tym zabiegu. Czasami pojawia się bolesny krwiak. Dolegliwości ustępują w ciągu kilku dni.

Nie zawsze mamy wpływ na to, czy pobranie krwi będzie bolało, czy nie, ale są rzeczy, które możemy zrobić, aby zminimalizować nieprzyjemne uczucie i trudności związane z badaniem.

Nawodnij się odpowiednio

Rano w dniu pobrania krwi, około godziny przed badaniem, wypij 0,5-1 litra niskosodowej i niskozmineralizowanej wody (może być woda źródlana). Naczynia krwionośne staną się bardziej elastyczne, krew mniej gęsta oraz podniesie się ciśnienie krwi – dzięki temu pielęgniarce łatwiej będzie wkłuć się w żyłę i pobrać krew.

Ściskaj piłeczkę

Weź ze sobą do przychodni małą miękką piłeczkę i czekając w kolejce do gabinetu, uciskaj ją rytmicznie aż do wykonania zabiegu (min. 10–15 minut). Dzięki temu żyła łokciowa będzie bardziej widoczna, a tym samym pielęgniarka szybko trafi w nią igłą.

Połóż się

Jeśli bardzo się denerwujesz albo masz skłonności do zasłabnięć, zapytaj, czy podczas pobrania możesz leżeć na kozetce. W tej pozycji łatwiej się rozluźnić i zabieg będzie bardziej komfortowy. Aby zmniejszyć stres związany z pobraniem krwi oddychaj spokojnie, staraj się nie patrzeć na cały zabieg, jeśli widok krwi powoduje u ciebie osłabienie czy nudności, śpiewaj w myślach lub rozmawiaj, możesz też słuchać muzyki przez słuchawki. To wszystko odciągnie twoją uwagę od nieprzyjemnego badania i poprawi samopoczucie.

Zastosuj krem znieczulający

Dla osób szczególnie wrażliwych na ból polecane są preparaty o działaniu znieczulającym do stosowania miejscowego. To np. krem na bazie lidokainy i prylokainy, który można nałożyć na skórę kilkadziesiąt minut przed badaniem, dzięki czemu pobranie krwi będzie całkowicie bezbolesne. O taki preparat należy zapytać lekarza, ponieważ jest on wydawany na podstawie recepty.

Wykorzystano fragment artykułu Marty Wilczkowskiej, którego treść została pierwotnie opublikowana 03.02.2014.

