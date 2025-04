Ciśnienie krwi to siła, z jaką krew wywiera nacisk na ściany naczyń krwionośnych. Gdy ciśnienie spada poniżej 100/60 mm Hg, możemy mówić o niedociśnieniu. Jeśli ten stan powoduje u ciebie dolegliwości, zastosuj sposoby na podniesienie ciśnienia krwi. Dzięki temu unikniesz zmęczenia, rozkojarzenia, bólu i zawrotów głowy oraz omdleń, spowodowanych hipotensją.

Spis treści:

Na początku trzeba odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy z niskim ciśnieniem należy w ogóle coś robić. Generalnie niskie ciśnienie nie jest stanem szkodliwym, jest częstą przypadłością wielu osób, szczególnie starszych, ale też młodych kobiet, a także kobiet ciężarnych. Znacznie groźniejsze dla zdrowia jest wysokie ciśnienie (sprawdź: sposoby na obniżenie ciśnienia). Problem pojawia się wtedy, gdy niedociśnienie utrudnia transport krwi z tlenem do tkanek i powoduje przykre dolegliwości. Wtedy należy mu przeciwdziałać i strać się podnieść ciśnienie.

Objawy, które mogą pojawić się przy niskim ciśnieniu, to:

Takie niepokojące sygnały powinny skłonić do interwencji. Na szczęście zazwyczaj wystarczy zmiana nawyków, aby podnieść ciśnienie i poprawić samopoczucie.

Sprawdź: Prawidłowe ciśnienie krwi - normy, niskie ciśnienie, nadciśnienie

Jeśli niskie ciśnienie powoduje zmęczenie czy trudności w koncentracji, to już wystarczy, aby przyjrzeć się swoim przyzwyczajeniom i strać się je zmienić. Oto, co powinieneś zrobić, aby podnieść ciśnienie krwi:

Jeśli masz niskie ciśnienie, jedz regularnie niewielkie posiłki (ok. 6 dziennie). Dieta powinna być różnorodna i zdrowa. Dzięki temu unikniesz gwałtownych skoków glukozy, a później długotrwałego spadku energii. Najgorsze co możesz zrobić, to wydłużać przerwy między posiłkami, a później jeść wszystko, co wpadnie ci w ręce. Nie przejadaj się.

Ważnym składnikiem diety, który przyczynia się do równowagi wodnej i prawidłowego ciśnienia płynów w organizmie, jest sól. Sprawdź stężenie elektrolitów we krwi. Być może twój organizm ma zbyt mało sodu. Badania wskazują, że zwiększenie spożycia soli jest skuteczne w leczeniu niedociśnienia ortostatycznego. Ale nie przesadzaj. Nadmierna podaż tej przyprawy może prowadzić do nadciśnienia i innych chorób.

Ciśnienie podniosą też owoce i warzywa z dużą zawartością wody takie jak arbuz, jabłka, melon, zielone warzywa liściaste, kapustne, warzywa okopowe (ziemniak, burak, marchew).

Należy unikać posiłków bogatych w węglowodany oraz alkoholu.

Aby podwyższyć za niskie ciśnienie, powinieneś wypijać ok. 3 litrów płynów dziennie, lub więcej, gdy bardziej się pocisz. Woda zwiększa objętość krwi, zapobiega odwodnieniu i skutecznie podwyższa ciśnienie.

Aby doraźnie podnieść ciśnienie krwi, wypij kawę. Ale jest tu pewien haczyk. Kofeina podnosi ciśnienie tylko u osób, które piją ją sporadycznie. Naukowcy obliczyli, że spożycie 200-300 mg kofeiny (ok. 2 kubki parzonej kawy) powoduje średni wzrost ciśnienia skurczowego o 8,1 mm Hg oraz o 5,7 mm Hg ciśnienia rozkurczowego. Efekt podniesionego ciśnienia wystąpił po 1 godzinie od wypicia i trwał co najmniej 3 godziny.

Warto też dodać, że umiarkowane i regularne picie kawy (do 3 filiżanek na dzień) nie wpływa niekorzystnie na ciśnienie krwi u większości osób (więcej na ten temat: ile kawy dziennie można pić).

Chłodna woda działa obkurczająco na naczynia krwionośne, dzięki czemu zwiększa się napór krwi na ich ściany a ciśnienie wzrasta. Zimny prysznic zadziała też pobudzająco i doda energii. Możesz brać naprzemienne ciepłe i zimne prysznice.

Badania dowodzą, że osoby narażone na chroniczny stres, często reagują obniżonym ciśnieniem krwi. Aby poprawić parametry, zastanów się, co możesz zrobić, żeby żyć w mniejszym napięciu emocjonalnym. Sprawdź polecane sposoby na stres i zacznij je stosować.

Brak ruchu jest jednym z czynników niekorzystnie wpływających na ciśnienie tętnicze. Może je zarówno niebezpiecznie podwyższać, jak i obniżać. Aby podwyższyć ciśnienie, należy postawić na regularną aktywność fizyczną. Ten sposób usprawni działanie naczyń krwionośnych i poprawi krążenie. Kardiolodzy zalecają 2,5–5 godzin umiarkowanych ćwiczeń aerobowych w tygodniu.

Osoby, które mają problem ze spadkiem ciśnienia w trakcie wstawania (tzw. niedociśnienie ortostatyczne), powinny robić to wolniej i ostrożniej. Nie zrywaj się z pozycji siedzącej lub leżącej. Najpierw usiądź z wyprostowanymi plecami na krawędzi łóżka lub krzesła, poruszaj stopami, i dopiero wtedy spokojnie wstań. Dzięki temu prostemu zabiegowi zmniejszysz ryzyko zawrotów głowy czy omdlenia.

Niskie ciśnienie krwi czasami wynika z choroby – jest to tzw. wtórne niedociśnienie. Za twoje dolegliwości mogą odpowiadać:

Wykonaj badania: morfologia krwi, hormony tarczycy, glukoza, EKG, echo serca, RTG klatki piersiowej, badanie ogólne moczu. Jeśli wyniki są nieprawidłowe, koniecznie zgłoś się do lekarza. Leczenie choroby podstawowej może poprawić parametry ciśnienia.

W rzadszych przypadkach (głównie przy niedociśnieniu ortostatycznym, czyli związanym ze zmianą pozycji ciała) na zwiększenie ciśnienia krwi lekarze przepisują środki farmakologiczne. Jednym z nich jest fludrokortyzon – zwiększający objętość krwi. Stosuje się też midodrynę – lek, który zmniejsza zdolność naczyń krwionośnych do rozszerzania się, dzięki czemu ciśnienie krwi rośnie.

Czasami lekarze rekomendują noszenie pończoch uciskowych, które mogą podnieść ciśnienie krwi poprzez zmniejszenie przepływu krwi w kończynach.

Powiedz lekarzowi o przyjmowanych lekach. Niektóre farmaceutyki powodują obniżenie ciśnienia krwi, np. leki moczopędne, leki na nadciśnienie, niewydolność serca, zaburzenia erekcji, choroby neurologiczne czy psychiczne. Być może uda się zmienić je na inne, które nie mają takich działań niepożądanych.