Badanie AMH (hormon anty-Mullerowski), czyli ocena rezerwy jajnikowej. Kiedy sprawdzić AMH i jaki wynik jest prawidłowy?

fot. Adobe Stock, jarun011

Badanie AMH to oznaczenie we krwi stężenia hormonu anty-Mullerowskiego, które jest zalecane przede wszystkim w celu oceny tzw. rezerwy jajnikowej, czyli potencjału rozrodczego kobiety. AMH jest też wykorzystywane w diagnostyce zespołu policystycznych jajników, niektórych nowotworów jajników, ale też wad jąder u chłopców oraz zaburzeń różnicowania płciowego. Sprawdź, jakie są normy AMH oraz co oznacza niski i wysoki wynik.