Spis treści:

Prolaktyna (PRL) to hormon peptydowy o działaniu laktogennym (produkcja mleka), mammotropowym (przyrost piersi) i modulującym aktywność gonad (jajników i jąder). Prolaktyna jest produkowana głównie przez przysadkę mózgową, a także przez endometrium, łożysko i gruczoły piersiowe.

O prolaktynie często wspomina się w kontekście blokowania owulacji i miesiączki u kobiet karmiących. Jednak szacuje się, że ten związek pełni w organizmie około 300 funkcji.

Pierwszy raz w sposób bardzo widoczny daje o sobie znać w okresie dojrzewania – prolaktyna wpływa wzrost piersi.

Następnie powoduje ważne zmiany w czasie ciąży – pod koniec I trymestru poziom prolaktyny rośnie, bo organizm kobiety przygotowuje się do laktacji. Wtedy jednak inne hormony ciążowe, progesteron i estrogen, blokują jej działanie, więc piersi są w gotowości, ale nie produkują mleka.

Dopiero po porodzie, kiedy stężenie pozostałych hormonów spada, prolaktyna uruchamia produkcję pokarmu. Pobudza też produkcję oksytocyny, która nie tylko wspomaga wypływ mleka z piersi, ale i wpływa na szybszy powrót organizmu do stanu sprzed ciąży.

Gdy jest na prawidłowym poziomie, prolaktyna wspomaga metabolizm i pracę układu odpornościowego.

Prolaktynę warto zbadać, jeśli często odczuwasz objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego, takie jak rozdrażnienie, stany depresyjne, drażliwość, płaczliwość, lub masz problemy z cerą, niskie libido albo bezskutecznie próbujesz zajść w ciążę.

Aby sprawdzić poziom prolaktyny, wystarczy proste badanie krwi.

Niekiedy, gdy podejrzewa gruczolaka, zalecany jest test po obciążeniu środkiem stymulującym (MCP). Krew oddaje się dwa razy: najpierw na czczo, a potem godzinę po podaniu środka, by sprawdzić, jaki jest poziom prolaktyny po MCP.

Ważne, by 1-2 dni przed badaniem nie uprawiać intensywnych sportów, nie współżyć i nie badać piersi.

Nieznaczne wahania poziomu prolaktyny są normalnym zjawiskiem.

Normy prolaktyny dla kobiet różnią się w zależności od tego, w jakiej fazie cyklu jest wykonywane badanie:

Przyjmuje się, że 5-25 µg/ml to prawidłowa wartość prolaktyny (w ostatniej fazie cyklu mniej niż 40 µg/l).

U mężczyzn norma prolaktyny wynosi poniżej 20 µg/l (428 mU/l).

Poszczególne przekroczenia wartości mogą powodować u kobiet różne problemy:

Ponieważ tak jak adrenalina i kortyzol prolaktyna jest hormonem stresu (wzrasta pod jego wpływem), tuż przed okresem może powodować nie tylko obrzmienie i bolesność piersi, ale też napięcia, płaczliwość i złość, nad którymi trudno panować.

Gdy nie jesteś w ciąży i nie karmisz piersią, za dużo prolaktyny może wywoływać następujące objawy:

Coraz częściej winę za podwyższony poziom prolaktyny ponosi stres. Do możliwych przyczyn zbyt wysokiej prolaktyny należą również:

Gdy lekarz stwierdzi, zbyt wysoki poziom prolaktyny w organizmie, zaleci leki obniżające poziom hormonu. Ważna jest jednak przyczyna problemu. Jeśli powodem hiperprolaktynemii jest niedoczynność tarczycy, najważniejsze jest unormowanie pracy tego gruczołu. Podobnie w przypadku chorób nerek czy wątroby.

Leczenie wysokiego poziomu prolaktyny zależy od przyczyny. Jeżeli hiperprolaktynemia jest następstwem przyjmowania leków, należy rozważyć zamianę leku na lek niemający wpływu na wydzielanie prolaktyny. Jeżeli wynika z choroby, to leczymy tę chorobę. Czasami w przypadku nasilenia objawów nadmiaru prolaktyny, np. mastodynii, mlekotoku, zaburzeń miesiączkowania u kobiet czy ginekomastii u mężczyzn, wskazane może być włączenie do leczenia leków obniżających wydzielanie prolaktyny

Gdy przyczyną jest gruczolak, stosuje się leki, które go zmniejszają i z czasem prowadzą do całkowitego zaniku (leczenie trwa zwykle kilka miesięcy).

W przypadku prolaktynoma – guza przysadki wydzielającego prolaktynę – leczeniem z wyboru są leki działające agonistycznie na receptor dopaminowy, obniżające wydzielanie prolaktyny. Mamy do wyboru trzy preparaty: bromokryptynę, chinagolid i kabergolinę. Różnią się one nasileniem działań niepożądanych, częstotliwością przyjmowania, tolerancją przez pacjenta, skutecznością i ceną terapii. Ważne jest stosowanie się do zaleceń lekarza, systematyczność w leczeniu i przyjmowanie leku wieczorem, przed snem w celu zminimalizowania działań niepożądanych. W rzadkich przypadkach nieskuteczności terapii farmakologicznej może być konieczne leczenie operacyjne

– mówi lek. Joanna Ciołek.