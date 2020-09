Domowe sposoby na oparzenia - jak uśmierzyć ból? (zioła, rośliny lecznicze)

fot. Adobe Stock

Oparzenia skóry to jej uszkodzenia wywołane kontaktem z gorącą wodą, parą, ogniem, chemikaliami lub prądem elektrycznym. Na skutek oparzenia może pojawić się zaczerwienienie i obrzęk skóry (oparzenie I stopnia) lub pojawiają się pęcherze wypełnione płynem surowiczym (oparzenie II stopnia).

Oparzenia III i IV stopnia to oparzenia ciężkie, które wymagają specjalistycznej pomocy - dowiezienia rannego na pogotowie lub wezwania karetki. Za ciężkie uważa się u dorosłych oparzenia zajmujące 10% powierzchni ciała (u dzieci i osób starszych taka rozległość obrażeń stanowi już zagrożenie dla życia).

Jeśli oparzenie jest lekkie i niewielkie, możemy wykorzystać domowe sposoby, by schłodzić miejsce, złagodzić ból i przyspieszyć gojenie się rany.

Co robić tuż po oparzeniu?

Pierwsze minuty po oparzeniu są bardzo ważne. Jeśli nie występuje otwarta rana, jak najszybciej należy zanurzyć oparzony fragment w zimnej wodzie. I moczyć tak przez co najmniej 15 minut. Można też polewać to miejsce zimną wodą.

Jeśli na skórze pojawiły się pęcherze lub doszło do powstania otwartej rany, zaleca się przyłożenie okładu z lodu owiniętego materiałem. Co ważne, nie wolno przekłuwać pęcherzy, ponieważ sprzyja to zakażaniu rany.

Sposoby na oparzenia

W warunkach domowych przy oparzeniach, które nie wymagają interwencji lekarza, można wykorzystać rośliny lecznicze i łatwo dostępne środki.

Żywokost

1 łyżkę żywokostu (można dostać go w sklepie zielarskim) należy zalać szklanką wrzącej wody. Pozostawić pod przykryciem przez ok. 10 minut. W schłodzonym naparze należy zanurzyć bawełniany materiał lub gazę, a następnie przyłożyć na poparzone miejsce. Napar z żywokostu działa regenerująco i powlekająco.

Aloes

Miąższ aloesu działa antyseptycznie i powoduje ulgę w przypadku bólu i opuchlizny. To, że aloes łagodzi podrażnienia, potwierdzono badaniami, m.in. opublikowanymi w „Journal of the Medical Association”.

W jednej grupie pacjentów rany opatrywano gazikami nasączonymi aloesem, a w drugiej - wazeliną. Osoby, których rany były opatrywane pierwszym sposobem, szybciej powróciły do całkowitego zdrowia. Ranę należy smarować świeżym sokiem z aloesu. Zabieg po raz pierwszy powinno się wykonywać dopiero po dwóch dniach od oparzenia.

Dziurawiec pospolity

Najlepszy na oparzenia będzie 100% naturalny olej z dziurawca. Trzeba zwilżyć nim gaziki i przyłożyć do oparzonego miejsca. Olej z dziurawca regeneruje skórę po oparzeniu (również słonecznym). Zastosowanie oleju z dziurawca zapobiega też powstawaniu blizn.

Lawenda

Olejek lawendowy łagodzi ból po oparzeniu. Oparzone miejsce można polać kilkoma kroplami olejku. Nie trzeba go rozcieńczać.

Ogórek

Masę ogórkową otrzymaną poprzez zmielenie świeżego, obranego ogórka, zaleca się położyć na oparzone miejsce. Działa chłodząco i łagodząco.

Soda oczyszczona

Aby opatrzyć małe oparzenia, można zanurzyć gazik w zimnej wodzie z sodą i położyć go na ranę. Należy przykładać gazik tak długo, aż odczuwalna będzie ulga (brak uczucia palenia). Działanie to ma na celu niedopuszczenie do powstania pęcherzy.

Nagietek lekarski

Zastosowanie w leczeniu oparzeń znajduje również olej nagietkowy, który pomaga regenerować oparzoną skórę. Olej z nagietka dodatkowo uśmierza ból.

Inne naturalne środki na oparzenia

Właściwości ściągające, pomocne w leczeniu rany po oparzeniu, mają: kora dębu, kora wierzby, liść szałwii, liść orzecha włoskiego lub pięciornik kurze ziele. Naturalnym środkiem na oparzenia są także produkty pszczele: miód i propolis.

