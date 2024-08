Pomaga nie tylko na zapalenie pęcherza. Co leczy żurawina? Lista jest imponująca

fot. Adobe Stock, Nitr

Naukowcy od dawna badają właściwości żurawiny, ponieważ ich bogaty i wyjątkowy skład ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie. Żurawina (Oxycoccus) to niewielkie, twarde, czerwone owoce o kwaśno-cierpkim smaku. Są blisko spokrewnione z borówką. Dwie dominujące odmiany to żurawina wielkoowocowa (amerykańska) oraz europejska. Żurawina rzadko jest spożywana na surowo, raczej wybieramy ją w postaci suszonych owoców, soków, a także jako dodatku w sosach, batonach, serach i innych produktach. Jest jedną z cenniejszych roślin leczniczych. Co leczy żurawina i jakim chorobom zapobiega?

Żurawina zawiera witaminy (przede wszystkim witaminę C), a także potas, wapń oraz swoją najsilniejszą broń – przeciwutleniacze (proantocyjanidyny, antocyjany, kwasy fenolowe, flawonole). Żurawina ma wiele potwierdzonych właściwości prozdrowotnych.

Żurawina wyróżnia się silnymi właściwościami przeciwutleniającymi, dzięki czemu wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu przed uszkodzeniami spowodowanymi stresem oksydacyjnym.

Mówiąc inaczej, zawarte w niej składniki dostarczane przez regularne jedzenie żurawiny mogą chronić przed cywilizacyjnymi schorzeniami: cukrzycą, nadciśnieniem, miażdżycą i nowotworami. Drugą równie ważną udowodnioną właściwością żurawiny jest jej działanie przeciwbakteryjne i zapobieganie przyleganiu drobnoustrojów np. do dróg moczowych albo płytki nazębnej. Odpowiada za to zwłaszcza obecny w tych owocach proantocyjanidyn (PAC) typu A.

Składniki odżywcze i kaloryczność żurawiny różnią się w zależności od jej postaci: surowej lub suszonej.

Szklanka surowej żurawiny zawiera:

46 kalorii,

0 gramów tłuszczu,

12 gramów węglowodanów,

4 gramy błonnika,

4 gramy cukru,

1 gram białka,

2 miligramy sodu.

1/4 szklanki suszonych owoców zawiera:

92 kalorie,

0 gramów tłuszczu,

25 gramów węglowodanów,

2 gramy błonnika,

22 gramy cukru,

0 gramów białka,

2 miligramy sodu.

Żurawina jest stosowana przede wszystkim w leczeniu zakażeń układu moczowego (ZUM), np. zapalenia pęcherza, oraz w profilaktyce miażdżycy i chorób naczyń wieńcowych. Żurawina ma więcej leczniczych i ochronnych właściwości:

Żurawina ma właściwości przeciwnowotworowe i kardioprotekcyjne , co jest zasługą zawartości bardzo silnych przeciwutleniaczy (zwłaszcza proantocyjanidynów).

, co jest zasługą zawartości bardzo silnych przeciwutleniaczy (zwłaszcza proantocyjanidynów). Przeciwdziała starzeniu się.

Działa przeciwgrzybiczo, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo na wiele drobnoustrojów.

na wiele drobnoustrojów. Hamuje infekcję H. pylori , przez co chroni przed chorobą wrzodową.

, przez co chroni przed chorobą wrzodową. Zapobiega chorobom zapalnym i infekcyjnym jamy ustnej , dzięki redukowaniu liczby bakterii w ślinie.

, dzięki redukowaniu liczby bakterii w ślinie. Poprawia skład mikroflory jelitowej.

Działa przeciwzapalnie - regularne spożywanie żurawiny obniża poziom markerów prozapalnych w organizmie.

- regularne spożywanie żurawiny obniża poziom markerów prozapalnych w organizmie. Pomaga regulować ciśnienie krwi, poprawia profil lipidowy, zwiększa elastyczność tętnic, dlatego może zapobiegać miażdżycy, udarom i zawałom.

dlatego może zapobiegać miażdżycy, udarom i zawałom. Obniża oporność bakterii na antybiotyki . Żurawina ogranicza przywieranie bakterii na ścian dróg moczowych, co ułatwia ich usuwanie, ale ich nie zabija, dzięki czemu nie zwiększa oporności szczepów na leki.

Chroni przed cukrzycą , co jest zasługą działania przeciwutleniaczy i związków hamulcowych stanu zapalnego. Żurawina poprawia m.in. odpowiedź komórek trzustki produkujących insulinę na glukozę, dzięki czemu pomaga kontrolować poziom cukru we krwi.

Żurawina na zapalenie pęcherza

Na infekcje dróg moczowych przyjmuje się zwykle sok z żurawiny. Naukowcy dowiedli, że żurawina wypłukuje bakterie, w tym E. coli odpowiedzialną za zdecydowaną większość przypadków zapalenia pęcherza. Zapobiega przyleganiu drobnoustrojów do ścian dróg moczowych. Powoduje też łagodne zakwaszenie moczu, co pomaga w walce z infekcjami intymnymi. Wiele badań potwierdza przydatność tej rośliny w zapobieganiu zapaleniu pęcherza.

Jedna z prac badaczy pod kierunkiem dr. J. Avorna z Uniwersytetu Harvarda, z udziałem 153 kobiet, dowiodła, że spożywanie szklanki soku żurawinowego codziennie przez 6 miesięcy zmniejszyło o 58% ilość bakterii w moczu w porównaniu z kobietami, które nie piły soku. U kobiet pijących sok rzadziej trzeba było stosować antybiotyk, jeśli doszło do zapalenia.

Żurawina na cukrzycę

Żurawina może obniżać glukozę i poprawiać parametry zdrowotne ważne przy cukrzycy. Żurawina zawiera wiele polifenoli, które chronią m.in. przed szkodliwą glikacją glukozy. Trzeba jednak korzystać z niesłodzonych produktów żurawinowych. Najlepiej działa żurawina surowa lub naturalny sok z żurawiny. Efekty lecznicze pojawiają się po dłuższym i regularnym stosowaniu, bo krótkoterminowo z powodu zawartości cukrów prostych żurawina podnosi poziom glukozy we krwi.

Więcej: Czy żurawina obniża cukier we krwi?

Żurawina na wątrobę

Dzięki zawartości przeciwutleniaczy i działaniu przeciwzapalnemu żurawina może chronić wątrobę przed uszkodzeniami i zapobiegać chorobom tego narządu. Antyoksydanty zawarte w żurawinie i soku z żurawiny chronią przed działaniem szkodliwych związków na komórki wątroby, narządu odpowiedzialnego z oczyszczanie organizmu z toksyn.

W jednym z irańskich badań naukowcy sprawdzali wpływ spożywania żurawiny na aktywność enzymów wątrobowych, stłuszczenie wątroby oraz czynniki ryzyka powikłań sercowych u osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Okazało się, że żurawina miała u badanych pozytywny wpływ na niektóre wyniki cholesterolu, trójglicerydów i insulinooporność, zmniejszała też stłuszczenie wątroby.

Żurawina na wrzody żołądka

Żurawina może chronić przed wrzodami żołądka, ponieważ składniki w niej zawarte zapobiegają kolonizacji układu pokarmowego przez bakterię Helicobacter pylori. Patogen ten jest uznawany za jedną z głównych przyczyn rozwoju choroby wrzodowej.

Żurawina na choroby jelit

Regularne spożywanie żurawiny wpływa też korzystnie na trawienie i usprawnia prace jelit. Naukowcy z Kanadyjskiego Instytutu Żywienia i Żywności Funkcjonalnej (INAF) wykazali, że ekstrakt z żurawiny zwiększa liczbę pożytecznych bakterii Bifidobacterium w jelitach człowieka, co wiąże się z ograniczeniem stanów zapalnych.

Żurawina – działanie przeciwnowotworowe

Regularne jedzenie żurawiny nie jest oczywiście gwarantowanym przepisem na uniknięcie nowotworów, ale wiadomo, że owoce zawierają bardzo dużą ilość składników, które chronią komórki przed uszkodzeniami. Dzięki temu mogą zapobiegać różnym nowotworom złośliwym. Warto z tego powodu włączyć ten składnik do codziennej diety.

Żurawina na zęby

Proantocyjanidyny obecne w żurawinie chronią przed przyleganiem bakterii, tworzeniem się płytki nazębnej oraz chorobami przyzębia. Udowodniono, że owoce mogą dzięki temu zapobiegać próchnicy. Działają też przeciwzapalnie, co wspiera leczenie chorób jamy ustnej, w tym zapalenia dziąseł. Jedzenie żurawiny zapobiega przy tym nieświeżemu oddechowi.

Żurawina na układ krwionośny

Jedzenie 100 g świeżej żurawiny dziennie skutecznie poprawia zdrowie układu sercowo-naczyniowego – przeczytamy w jednym z badań w piśmie Food & Function. Naukowcy z Niemiec i Wielkiej Brytanii odkryli, że mężczyźni, którzy w ramach eksperymentu jedli regularnie żurawinę mieli lepsze parametry dotyczące pracy naczyń krwionośnych. Na tej podstawie uznali, że owoce zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia. Jest to zasługą obecnych w żurawinie polifenoli. Inne badania wskazały, że jedzenie żurawiny działa korzystnie na profil lipidowy, zmniejsza zlepianie się płytek krwi (a więc działa przeciwzakrzepowo) i obniża ciśnienie krwi.

Żurawina na odchudzanie

Jedzenie żurawiny może wspierać walkę z otyłością i nadwagą poprzez zmniejszanie apetytu oraz poprawę metabolizmu. Najlepiej wybierać świeże i surowe owoce, które mają mniej kalorii niż suszone. Jedno z badań na myszach wskazało, że ekstrakt z żurawiny prowadził do zmniejszenia tkanki tłuszczowej u gryzoni oraz obniżenia stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Błonnik zawarty w żurawinie może pomagać w hamowaniu uczucia głodu. Oczywiście nie ma co się łudzić – samo jedzenie żurawiny to zbyt mało, żeby istotnie schudnąć. Może ona jedynie wspierać proces odchudzania. Niezbędne są przy tym przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania oraz aktywność fizyczna.

Skutki uboczne po jedzeniu żurawiny są rzadkie, na ogół łagodne i pojawiają się dopiero przy nadmiernym spożyciu. Możliwe działania niepożądane to:

biegunka,

nudności,

dyskomfort w jamie brzusznej.

Picie dużych ilości soku z żurawiny może podrażniać błonę śluzową żołądka i jelit oraz prowadzić do pojawienia się zgagi i niestrawności. Poza tym pojawia się podwyższone ryzyko krwawień, zwłaszcza przy jednoczesnym stosowaniu leków przeciwzakrzepowych. Sok z żurawiny jest bogaty w szczawiany, dlatego u niektórych osób jego regularne picie może sprzyjać powstaniu kamieni nerkowych.

Należy uważać na stosowanie preparatów żurawinowych wraz z lekami. Może wówczas dochodzić do interakcji i zmiany działania środków farmakologicznych. Najlepiej skonsultować się w tej sprawie z lekarzem.

Nie ma ogólnych wytycznych dotyczących zalecanego dziennego spożycia żurawiny, jednak z badań wynika, że korzyści zdrowotne można osiągnąć, pijąc dziennie szklankę soku żurawinowego lub zjadając garść owoców.

Aby żurawina leczyła i chroniła przed chorobami, trzeba ją jeść regularnie. Pamiętaj, że suszona żurawina ma sporo kalorii, więc nie można z nią przesadzać. Jeśli zdecydujesz się na sok, wybieraj ten niesłodzony.

Żurawina, choć jest zdrowia, nie jest polecana wszystkim. Powinny jej unikać osoby z kamicą nerkową, ponieważ zawiera wysoką zawartość szczawianów. Z powodu możliwych interakcji nie jest też polecana osobom przyjmującym warfarynę.

