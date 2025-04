Spis treści:

Zapalenie pęcherza moczowego to najczęściej występujący rodzaj zakażenia układu moczowego. Dotyczy w większości przypadków kobiet (ze względu m.in. na ich krótką cewkę moczową). Za rozwój zakażenia najczęściej odpowiadają infekcje bakteryjne, dlatego zapalenie pęcherza leczy się antybiotykami lub lekami przeciwbakteryjnymi (głównie furaginą). Domowe sposoby mogą wyleczyć łagodne objawy zapalenia lub działać wspomagająco do leczenia farmakologicznego.

Zapalenie pęcherza rozpoznasz po kilku symptomach: ból, pieczenie i szczypanie podczas oddawania moczu, parcie na pęcherz, oddawanie moczu w małych dawkach i uczucie niepełnego oddania moczu, ból podbrzusza. Czasem może pojawić się gorączka i krew w moczu.

Domowe sposoby na zapalenie pęcherza działają moczopędnie, rozgrzewająco i przeciwzapalnie. Ich działanie polega na wypłukiwaniu z dróg moczowych bakterii odpowiedzialnych za infekcję. Jest wiele możliwych metod. Oto kilka wybranych.

W domowym leczeniu zapalenia pęcherza polecane są ciepłe nasiadówki, najlepiej przed snem. Łyżkę szałwii lub rumianku zalej szklanką wrzątku, zostaw na 10 minut, przecedź i wlej napar do dużej miski w ciepłą wodą. Posiedź w niej 10 minut. Pamiętaj też o odpowiedniej higienie. Często podmywaj się, do osuszenia używając najlepiej oddzielnego ręcznika lub jednorazowych ręczników papierowych.

Domowym sposobem na zapalenie pęcherza jest wypijanie co najmniej 2 litrów płynów dziennie. To pomaga w oczyszczaniu dróg moczowych z bakterii. Najlepiej wybierz wodę mineralną oraz lekkie napary z ziołowej lub zielonej herbaty. Choć częstsze korzystanie z toalety może być nieprzyjemne, tylko w ten sposób przyspieszysz oczyszczanie dróg moczowych i wyleczenie stanu zapalnego.

Jednym z domowych sposobów na zapalenie pęcherza jest wypicie mikstury sody oczyszczonej, wody i soku z cytryny. Soda stosowana na zapalenie pęcherza łagodzi ból i pieczenie w drogach moczowych. Do szklanki letniej wody dodaj dwie łyżeczki sody i sok wyciśnięty z połówki cytryny. Zmieszaj do rozpuszczenia i wypij. Staraj się nie pić sody, gdy żołądek jest przepełniony - może to spowodować groźne konsekwencje (przeczytaj więcej o bezpieczeństwie tutaj: soda na zgagę).

Niektórzy polecają amol na zapalenie pęcherza, ponieważ ta tradycyjna mieszanka olejków eterycznych ma działanie rozgrzewające. Nie ma wskazań do stosowania tego preparatu na zapalenie pęcherza moczowego. Z powodzeniem może być za to wykorzystywany przy wielu innych dolegliwościach, np. bólach mięśniowych.

W przypadku zapalenia pęcherza pomocne są zioła o działaniu moczopędnym, które przyspieszą usuwanie bakterii z dróg moczowych:

skrzyp polny,

pokrzywa,

liść brzozy,

nawłoć,

korzeń lubczyku,

pietruszka zwyczajna,

ziele rdestu ptasiego,

mniszek lekarski,

mącznica lekarska.

Wiele z tych ziół ma też działanie przeciwbakteryjne. Napary pij naprzemiennie z wodą.

Domowym sposobem na zapalenie pęcherza jest również dbanie o ciepło. Należy nosić ciepłą bieliznę i nie dopuszczać do wyziębienia i przewiania dolnych partii ciała. Przyłóż do podbrzusza termofor lub ciepły okład (np. z ogrzanego ręcznika). Jeśli to możliwe, ogrzewaj równocześnie dolną część pleców. Taki zabieg uśmierzy ból i ułatwi oddawanie moczu.

Jadaj produkty bogate w witaminę C, która zakwasza mocz. W kwaśnym środowisku bakterie słabo się rozwijają, więc dieta bogata w witaminę C spowolni rozwój infekcji i wspomoże leczenie. Witamina C ma też korzystny wpływ na kondycję żył i skóry, co stanowi dodatkowy plus jej stosowania.

Podjadanie żurawiny lub picie soku z tej rośliny to najbardziej znany domowy sposób na zapalenie pęcherza. Badania potwierdzają, że żurawina faktycznie pomaga na problemy związane z infekcją pęcherza moczowego. Jednak trzeba mieć na uwadze, że zdania ekspertów na ten temat są podzielone.

Nie ma jednoznacznych dowodów na to, aby żurawina i preparaty żurawinowe były skuteczne w zapobieganiu zakażeń układu moczowego. Nieliczne badania sugerują jej ochronny wpływ, ale są również inne, które nie wykazały istotnego zmniejszenia infekcji tego typu. Nie wiemy też, jakie są konsekwencje długoterminowego zażywania preparatów żurawinowych – mówi lek. Łukasz Curyło.

Środki na zapalenie pęcherza, które można dostać bez recepty w aptece, zazwyczaj zawierają naturalne substancje moczopędne, witaminę C oraz składniki o delikatnym działaniu antyseptycznym, przez co wspomagają pracę dróg moczowych i pomagają zwalczyć nieprzyjemne dolegliwości towarzyszące infekcjom pęcherza. Zobacz przegląd preparatów na zapalenie pęcherza

Jeśli infekcje pęcherza zdarzają ci się często, powinnaś iść do lekarza (zwłaszcza, jeśli towarzyszy im krwiomocz). Nieleczone infekcje układu moczowego mogą prowadzić do infekcji nerek.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 27.11.2019. Na podstawie artykułu Beaty Prasałek z Poradnika Domowego.

