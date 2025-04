Co jest dobre dla nerek? 10 sposobów na zachowanie nerek w dobrej formie

Nerki to parzysty narząd układu moczowego. Odpowiadają za filtrowanie krwi, utrzymanie prawidłowego stężenia elektrolitów i płynów w organizmie oraz wydzielanie hormonów. Są nam niezbędne do życia, dlatego warto wiedzieć, co jest dobre dla nerek, by jak najdłużej nam służyły.