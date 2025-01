Domowe sposoby na wymioty. Szybka pomoc przy nudnościach dla dzieci i dorosłych

fot. Adobe Stock, Uuganbayar

Istnieje wiele możliwych przyczyn pojawienia się nudności i wymiotów. Ciąża, zatrucie pokarmowe, przejedzenie, alergia lub nietolerancja pokarmowa, choroby błędnika, migrena czy choroby nerek lub wątroby – to tylko niektóre z nich. Na ogół jednak wymiotujemy z powodu nieżytu żołądka wywołanego zakażeniem wirusowym.

Jeśli oprócz wymiotów, nie masz innych objawów, albo masz biegunkę, bóle brzucha, podwyższoną temperaturę, źle się czujesz, to najprawdopodobniej doszło do infekcji zwanej potocznie grypą żołądkową. W takim przypadku pomocne będą przede wszystkim domowe metody leczenia. Te mogą jednak nie wystarczyć, gdy choroba rozwinęła się u bardzo małego dziecka albo starszej osoby. W tych grupach jest większe ryzyko odwodnienia. W takich sytuacjach niekiedy konieczna jest hospitalizacja i podawanie płynów dożylnie w szpitalu. Na ogół jednak nie jest to konieczne.

W trakcie wymiotów podstawą działania jest nawadnianie organizmu. Pij często i w niewielkich ilościach, aby nie przepełniać żołądka i nie spowodować odruchu wymiotnego. To, co pijemy, też ma znaczenie. Oto 5 napojów polecanych na wymioty.

Czarna herbata bez cukru

Najpopularniejszym domowym sposobem na wymioty jest picie czarnej herbaty bez cukru. Przyjmuj ją niewielkimi porcjami, np. po pół szklanki kilka razy w ciągu dnia. Herbata zawiera taniny (garbniki), substancje, które działają ściągająco na śluzówkę żołądka, a dzięki temu łagodzą podrażnienie spowodowane chorobą. Herbata powinna być letnia lub ciepła. Wybieraj tę dobrej jakości bez sztucznych aromatów i barwników.

Napar z imbiru na wymiotowanie

Równie popularnym domowym sposobem na wymioty jest picie naparu z imbiru. Korzeń imbiru jest sprawdzonym środkiem przeciwwymiotnym. Można przyjmować go w formie gotowej herbaty, naparu, kapsułek dostępnych w aptekach i sklepach zielarskich. Pokrojony w plasterki lub starty na tarce imbir zalej wrzątkiem i odstaw na 10-15 minut. Możesz też dodać starty korzeń do herbaty. Pij ciepły napój.

Ziołowe napary na wymioty

Kolejnym polecanym naturalnym środkiem na zmniejszenie wymiotów są zioła. Pij je w formie naparów. Sprawdzą się szczególnie takie rośliny lecznicze jak:

mięta – łagodzi wymioty i nudności,

– łagodzi wymioty i nudności, rumianek – działa rozluźniająco, łagodzi ból brzucha i nudności,

– działa rozluźniająco, łagodzi ból brzucha i nudności, szałwia – można ją stosować przy różnych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych; ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne,

– można ją stosować przy różnych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych; ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne, melisa – działa relaksująco i kojąco, hamuje wymioty, ma też właściwości przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe,

– działa relaksująco i kojąco, hamuje wymioty, ma też właściwości przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe, lawenda – działa uspokajająco, dlatego pomaga zwłaszcza gdy wymioty związane są ze stresem,

– działa uspokajająco, dlatego pomaga zwłaszcza gdy wymioty związane są ze stresem, koper włoski – łagodzić dolegliwości żołądkowo-jelitowe i zmniejsza niestrawność.

Aby zmniejszyć podrażnienie przełyku po wymiotach, można wypijać napar z kwiatu malwy czarnej. Ma działanie powlekające i przeciwzapalne.

Domowy napój izotoniczny

W trakcie wymiotów tracimy elektrolity: sód, potas, magnez, dlatego warto sięgnąć po napoje izotoniczne, które może nie działają przeciwwymiotnie, ale uzupełniają niedobory, zapobiegają odwodnieniu i wzmacniają organizm w walce z chorobą. Aby przygotować domowy izotonik, wymieszaj 500 ml ciepłej przegotowanej wody, 1,5 łyżki miodu, sok z 1/2 cytryny i szczyptę soli. Można też kupić w aptece gotowe elektrolity, które mają bogatszy skład.

Cola na wymioty

Ta porada może zdziwić, bo napoje typu cola do zdrowych nie należą, ale u niektórych osób faktycznie pomagają na wymioty. Cola ma sporo cukru, więc także pozwala nadrobić jego straty. Można pić niewielkie ilości odgazowanego napoju. A najlepiej sięgać po niego w ostateczności. Przeczytaj więcej: Cola na grypę żołądkową (opinia dietetyka).

Domowe sposoby na wymioty to również odpowiednia dieta. W pierwszym dniu wymiotów często jest polecane wstrzymanie się w ogóle od jedzenia, i tylko picie płynów. To pomoże złagodzić dolegliwości, ponieważ śluzówka żołądka w trakcie choroby jest podrażniona i pokarm staje się dodatkowym obciążeniem.

Po krótkim poście sięgnij po produkty spożywcze hamujące wymioty:

kleik ryżowy,

zmiksowaną zupę jarzynową,

suchary,

paluszki,

makaron,

ryż,

banan,

gotowane jabłka,

ziemniaki.

Poza tym:

Nie przejadaj się. Przyjmuj mniejsze i lekkostrawne posiłki.

Zadbaj o to, żeby potrawy miały umiarkowaną temperaturę lub były chłodne.

Dodaj sól do jedzenia, aby uzupełnić straty sodu.

Normalne żywienie wprowadzaj stopniowo.

Przez kilka dni po wymiotach unikaj tłustych i ostrych potraw, kofeiny, aspiryny i innych leków przeciwzapalnych, bo mogą podrażnić wrażliwszą niż zwykle śluzówkę żołądka.

Przeczytaj też: Dieta przy rotawirusie.

Aby złagodzić wymioty i nudności, stosuj się przede wszystkim do tych ogólnych zasad:

Pij jak najczęściej małymi porcjami ciepłe płyny (nie gorące i nie zimne), żeby uniknąć odwodnienia.

ciepłe płyny (nie gorące i nie zimne), żeby uniknąć odwodnienia. Stosuj lekkostrawną dietę

Odpoczywaj , aby organizm mógł skoncentrować się na walce z infekcją.

, aby organizm mógł skoncentrować się na walce z infekcją. Przyjmuj probiotyki , dzięki nim szybciej przywrócisz równowagę mikrobiologiczną w układzie pokarmowym.

, dzięki nim szybciej przywrócisz równowagę mikrobiologiczną w układzie pokarmowym. Z głoś się do lekarza, jeśli wymioty nie ustępują po 2 dniach lub objawy są bardzo nasilone.

Przy wymiotach spowodowanych infekcją leki przeciwwymiotne nie są zalecane w celu łagodzenia dolegliwości. Szczególnie odradzane są u dzieci. Mogą hamować wydalanie szkodliwych drobnoustrojów i wydłużać chorobę. Leki z tej grupy najczęściej stosuje się przy wymiotach pochodzenia błędnikowego albo związanych z leczeniem, np. chemioterapią. Najbardziej popularny lek zatrzymujący wymioty to dimenhydrynat. Jest stosowany głównie w podróży przeciwko chorobie lokomocyjnej.

Wymioty u dziecka to osobny temat. Jeśli wymiotuje niemowlę, to zawsze warto skonsultować się z lekarzem, ponieważ małe dzieci szybko się odwadniają. Jeśli wymioty są uporczywe, dziecko wszystko wyrzuca z siebie, co wypiło czy zjadło, z wizytą u lekarza nie wolno zwlekać. U dzieci przyczyny wymiotów mogą być nieco inne niż u dorosłych. U bardzo małych dzieci często wynikają one z alergii i nietolerancji pokarmowych (np. na białko mleka krowiego). U dzieci powyżej 1. roku częstszą przyczyną wymiotów są infekcje wirusowe. Dlatego warto poradzić się pediatry.

Oto kilka sposobów na łagodzenie wymiotów u dzieci:

Przede wszystkim należy zadbać o podaż płynów i elektrolitów . W tym celu można wykorzystać płyny nawadniające dla dzieci dostępne w aptekach.

. W tym celu można wykorzystać płyny nawadniające dla dzieci dostępne w aptekach. Do picia można podawać też wodę, rozcieńczony sok jabłkowy, chłodną słabą herbatę bez cukru.

Zioła, które można stosować u dzieci przy wymiotach to: mięta, rumianek, szałwia. Podawaj je w formie ciepłych naparów.

Dziecko karmione naturalnie, należy często przystawiać do piersi .

. Picie podawaj często i malutkimi porcjami , np. po łyżeczce co kilka minut. Z czasem przy braku wymiotów porcje można zwiększać.

Do jedzenia nadadzą się lekkie posiłki , np. ryż z chudym rosołem, zupa z marchewki i ziemniaków rozdrobiona - ale też w małych porcjach.

Unikaj tłustych i ciężkostrawnych posiłków oraz napojów gazowanych.

Na kilka godzin można również wstrzymać się ze stałymi pokarmami.

U dzieci nie stosuje się leków przeciwwymiotnych w trakcie infekcji wirusowych lub bakteryjnych.

Wymioty są niebezpieczne zwłaszcza dla małych dzieci (do 5. roku życia) i osób starszych, ponieważ w tych grupach szybciej dochodzi do odwodnienia. Dlatego trzeba być czujnym i szukać pomocy lekarskiej w momencie zauważenia oznak odwodnienia. Są to:

u dziecka „płacz bez łez”, zapadnięte lub uwypuklone ciemiączko, suche śluzówki,

zmniejszona ilość wydalanego moczu,

zmniejszenie elastyczności skóry,

senność lub niepokój,

zapadnięte podkrążone oczy.

Groźne mogą być wymioty, którym towarzyszą tzw. alarmujące objawy:

krew w wymiotach,

silny ból głowy,

wysoka gorączka,

przyspieszenie oddechu,

sztywność karku,

dezorientacja,

ból podczas oddawania moczu,

zatrzymanie wypróżnień i gazów,

silny ból brzucha,

ból pleców,

nadmierna senność, apatia,

uporczywe, nieustępujące wymioty.

W razie ich wystąpienia pilnie należy skontaktować się z lekarzem.

