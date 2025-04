Wymioty to nagłe zwracanie treści pokarmowej z żołądka przez przełyk i jamę ustną. Jest to nieprzyjemna dolegliwość zwykle poprzedzona nudnościami, dodatkowo może wystąpić też ból brzucha i podwyższona temperatura. Wymiotowanie to częsty objaw wielu chorób.

Wymioty powodują znaczącą utratę wody i mikroelementów z organizmu. Wpływa to na równowagę ustroju organizmu. Odwodnienie objawia się:

wzmożonym pragnieniem,

suchością śluzówek,

suchością języka,

wolniejszym rozprostowywaniem się fałdów skóry.

Do zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej w organizmie może dojść, jeśli poza wymiotami chory ma biegunkę i obfite poty. Gwałtowny odruch wymiotny potrafi też spowodować pęknięcie błony śluzowej jelita.

Wymioty mogą pojawić się jako objaw powiązany z różnymi chorobami. Do przyczyn wymiotów zaliczamy do nich m.in.:

Wymioty pojawiają się też u kobiet w ciąży, mogą być związane ze stresem i mieć podłoże psychiczne (anoreksja, bulimia).

Jeśli przyczyną wymiotów jest choroba lokomocyjna lub nadużycie alkoholu, to zwykle dolegliwość ta sama dość szybko ustępuje. Jeśli powiązane są z chorobą, lepiej działać.

Nawadnianie

Przede wszystkim warto zastosować odpowiedni środek, który wyrównuje równowagę elektrolitową. Takie preparaty są dostępne w aptece bez recepty. Są lepsze od nawadniania tylko samą czystą wodą, bo ta rozcieńcza minerały, co może powodować pogorszenie stanu osoby wymiotującej. Produkty mleczne natomiast mogą zwiększyć nudności i wymioty.

Jeśli opiekujesz się chorym, nie wystarczy postawić przed nim szklanki z napojem. Podobnie nie osiągniesz tego, namawiając go do picia wszystkiego naraz. Szklanka płynu zostanie bezzwłocznie zwrócona, a chory jak był odwodniony, tak będzie nadal. Nawodnienie powinno być przeprowadzane łyżeczką do herbaty – jedna łyżeczka co 5 minut. Nadwrażliwy żołądek nie zdąży zauważyć takiej ilości substancji, więc nie wywoła ona odruchu wymiotnego.

Opieka nad chorym

Wymioty są objawem głównie chorób wirusowych układu pokarmowego, ale mogą mieć również inne przyczyny. Odpowiednie podejście psychologiczne, zapewnienie chorego o niedługim końcu męczących objawów oraz sprawne nawodnienie są kluczem do sukcesu w przypadku wszystkich pacjentów.

Co poza wodą i elektrolitami?

Czasem może pomóc wypicie rosołu, soku czy herbaty ziołowej. Kiedy pacjent toleruje już tego rodzaju płyny, można rozpocząć podawanie delikatnego jedzenia, jak płatki jęczmienne, kasza manna czy jogurt.

Gdy nawodnienie okaże się niemożliwe, a chory jest odwodniony lub wymioty są bardzo intensywne lub nie przechodzą po 1-2 dniach, należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Specjalista może bowiem przepisać leki przeciwwymiotne na receptę (które stosuje się tylko w wyjątkowych sytuacjach) oraz nawodnienie dożylne, czyli kroplówki, które skutecznie uzupełniają braki wody i elektrolitów.

