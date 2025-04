Czy cola pomaga na grypę żołądkową? Opinia dietetyka

Chociaż napoje typu cola nie należą do zdrowych, to mogą łagodzić wymioty i biegunkę – przykre objawy grypy żołądkowej. Colę na „jelitówkę” trzeba pić wygazowaną i regularnie – co godzinę przez około dobę, najlepiej w niedużych dawkach.