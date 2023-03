Uderzenie w oko – pierwsza pomoc i skutki urazu. Jak zmniejszyć krwiak w oku?

fot. Adobe Stock, NDABCREATIVITY

Uderzenie w oko to bardzo częsty uraz oka, który może mieć różne konsekwencje. Tępe urazy zamknięte oka zdarzają się najczęściej przez:

pobicie (uderzenia pięścią, kopnięcie),

urazy sportowe (uderzenie piłką, krążkiem hokejowym),

wypadki rowerowe, samochodowe lub w miejscu pracy,

uderzenie (np. korkiem od szampana).

Uderzenie w oko może powodować szereg różnych objawów. Najczęściej jest to oczywiście ból oka, obrzęk, siniak, zaczerwienienie czy pęknięcie naczynek powodujące widocznego krwiaka w oku. Czasami dokucza pieczenie i łzawienie. Objawy uderzenia w oku mogą być też poważniejsze, łącznie z utratą lub pogorszeniem widzenia, utrudnionym ruchem gałką oczną lub złamaniami kości oczodołu w wyniku bardzo silnego urazu.

Uderzenie w oko może spowodować pojawienie się krwiaka w oku. Chociaż widoczny krwiak często niepokoi przez swój wygląd (białko oka robi się czerwone), to zazwyczaj nie ma powodów do obaw.

Krwiakiem w oku po uderzeniu na ogół jest wylew podspojówkowy. Jest to stosunkowo niegroźny stan spowodowany pęknięciem naczynia krwionośnego w spojówce i wynaczynieniem krwi do worka podspojówkowego. Krwiak jest widoczny na białkówce oka. Nie powoduje utraty wzroku czy innych komplikacji. Krwiak wchłania się samoistnie w ciągu 2 tygodni.



Krwiak w oku po uderzeniu może być również wylewem do wnętrza oka i jest to groźniejszy stan. Nie widać wylewu na zewnątrz, za to dochodzi do nagłego pogorszenia wzroku lub utraty widzenia. Postęp urazu może mieć różny przebieg. Zdarza się, że krwiak samoistnie się wchłania (dłużej niż wylew podspojówkowy, bo nawet kilka miesięcy), ale może wcześniej spowodować uszkodzenie ważnych struktur oka i trwałe problemy ze wzrokiem. Konieczna jest wizyta u okulisty.

Postępowanie zależy od tego, co się stało z okiem i jakie są objawy. Po uderzeniu w oko należy położyć zimny okład, np. gazę nasączoną zimną wodą lub z kostkami lodu albo mrożonkę owiniętą szmatką. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości albo pojawiły się alarmujące objawy (np. silny ból, problemy z widzeniem), trzeba udać się do gabinetu okulisty lub na ostry dyżur okulistyczny. Lekarz może przepisać maść, lub krople z antybiotykiem. Pamiętaj, aby nie uciskać gałki ocznej. Chory nie powinien pocierać ani uciskać oka. Można wykonać opatrunek osłaniający i starać się nie poruszać gałką oczną do czasu badania. Poszkodowany nie powinien też czytać i wykonywać wysiłku fizycznego. Aby przyspieszyć wchłanianie krwiaka w oku, można przyjmować witaminę C i rutynę, które regenerują i wzmacniają naczynia krwionośne. Najczęściej jednak krwiak znika z czasem, nie powodując żadnych dolegliwości.

Następstwa urazów oka bywają zarówno łagodne, jak i poważne. Z tępymi urazami gałek ocznych mogą współwystępować uszkodzenia tkanek miękkich i złamania kości twarzoczaszki – zwłaszcza kości oczodołu. Inne skutki to: krwiak powiek, wylew podspojówkowy, uszkodzenie tęczówki, rogówki, podwichnięcie lub zwichnięcie soczewki, krwistek (wylew krwi do przedniej komory oka), częściowe lub całkowite krwawienie do komory ciała szklistego, uszkodzenie siatkówki. W niektórych przypadkach konieczny jest skomplikowany zabieg chirurgiczny. W skrajnych przypadkach może dojść do trwałej utraty wzroku lub nawet oka. Przy poważnych urazach oka zazwyczaj powrót do pełnej sprawności jest niemożliwy.

Skierowanie chorego do okulisty jest wskazane szczególnie wtedy, gdy stwierdzimy:

pogorszenie lub utratę widzenia,

bardzo silny ból,

głębokie zaczerwienienie gałki ocznej,

uszkodzenie rogówki,

poszerzenie źrenicy w reakcji na światło przy naprzemiennym oświetlaniu obu oczu,

drżenie tęczówki,

ograniczenie ruchomości gałki ocznej,

wytrzeszcz.

Do lekarza należy udać się również wtedy, gdy objawy nie ustępują w ciągu 2 tygodni albo nasilają się.

