Pęknięte naczynko w oku to inaczej wylew podspojówkowy. Spojówka to cienka błona pokrywająca twardówkę, w której znajduje się sieć drobnych i delikatnych naczyń krwionośnych.

Pęknięte naczynko może wyglądać jak niewielka plamka na oku, widoczna czerwona „żyłka” w oku albo jak sporych rozmiarów „wylew” krwi do oka. Widoczne naczynka w oku lub pęknięte naczynko niepokoją nie tylko ze względu na wygląd, ale także na objawy towarzyszące (oko często piecze lub łzawi) oraz strach, że z okiem jest coś nie w porządku.

Pękające naczynka w oku to częsty problem i na ogół nie jest groźny. Małe naczynko w oku, które ze swojej natury jest podatne na uszkodzenia, może pęknąć nawet w wyniku kaszlu lub kichnięcia. Na ogół z pękniętym naczynkiem w oku nic się nie robi, ponieważ problem w ciągu 2 tygodni ustępuje. Krople nawilżające do oczu mogą złagodzić objawy takie jak pieczenie lub podrażnienie oka. Jeśli pojawiają się niepokojące sygnały, np. pogorszenie wzroku lub ból oka, to konieczna jest wizyta u okulisty.

Pękające naczynka w oku często wynikają ze zmęczenia. W spojówce znajduje się sieć małych, drobnych naczyń krwionośnych, które rozszerzają się pod wpływem różnych czynników. Czerwone naczynka uwidaczniają się po całym dniu pracy przy komputerze, w klimatyzowanym biurze lub zadymionym pomieszczeniu, a także po noszeniu szkieł kontaktowych.

Drobne „żyłki” występujące zwykle w kącikach oka, sprawiają, że mamy zmęczone, przekrwione oczy. Zazwyczaj w takich sytuacjach pomaga nocny odpoczynek – na drugi dzień nie ma śladu po czerwonych naczynkach. Jeśli problemy nie ustępują, należy pomyśleć o zminimalizowaniu czasu spędzanego przed komputerem oraz o nawilżających kroplach do oczu (tak zwanych sztucznych łzach) dostępnych w aptece bez recepty, a najlepiej o wizycie u lekarza okulisty, który rozwieje wszelkie wątpliwości odnośnie stanu zdrowia oczu i zaleci ich odpowiednią pielęgnację.

Bardzo często, nawet nieświadomie możemy poddawać swoje oczy na działanie urazów takich jak tarcie czy drażnienie. Za nisko przycięta grzywka, bezwiedne pocieranie powiek, gwałtowny kaszel czy (częściej) kichnięcie mogą predysponować do mniejszej odporności ścian naczyń na uszkodzenie i występowanie pękniętych naczynek.

W przypadku pękniętego naczynka możesz zastosować kompresy na oko: w pierwszej dobie chłodne, następnie ciepłe. Okłady możesz stosować do 3 razy dziennie po 10-15 minut.

Pamiętaj, że początkowo może się wydawać, że krwiak wygląda gorzej niż na początku. To normalne. Może zmieniać kolor i sprawiać wrażenie, że pierwszego dnia wyglądał łagodniej. Jeśli nie odczuwasz pogorszenia innych objawów, nie ma powodu do niepokoju.

Naczynia krwionośne w oku podlegają takim samym prawom jak inne naczynia naszego ciała. Jeśli masz więc skłonność do kruchości naczyń i objawia się to w postaci drobnych pajączków na różnych częściach ciała (najczęściej na kończynach dolnych), musisz mieć świadomość, że możesz liczyć się z problemem kruchych naczynek także w oku. Witamina C jest doskonałych sposobem poprawiającym wytrzymałość naczyń krwionośnych na uszkodzenie. Jeśli regularne jej przyjmowanie nie poprawi stanu twoich naczyń, musisz zgłosić się do lekarza po inne środki, zwiększające odporność na uszkodzenia ścian tętnic i żył.

Jeśli chorujesz na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę lub przyjmujesz leki rozrzedzające krew, twoje naczynka są znacznie bardziej narażone na pęknięcie. W takiej sytuacji pęknięte naczynko w oku może być świadectwem tego, że choroba podstawowa jest źle leczona i wymaga konsultacji z lekarzem okulistą oraz lekarzem prowadzącym chorobę.

Problem pękających naczynek w oku warto skonsultować u lekarza okulisty – by wykluczyć uszkodzenie głębszych struktur oka oraz zminimalizować defekt estetyczny „pękniętego naczynka”. Chociaż zazwyczaj krwiak wchłania się samoistnie i nie wymaga specjalnego leczenia, to w niektórych przypadkach lekarz może przepisać krople z antybiotykiem, aby zapobiec zakażeniu bakteryjnemu (np. gdy doszło do urazu oka). Kontakt z lekarzem jest potrzebny również wtedy, gdy pękające naczynka wynikają z infekcji.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.02.2012.

