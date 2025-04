O obecności ciała obcego w oku świadczy zwykle jednostronny ból oka przy mruganiu. Wystarczy podmuch wiatru, żeby ziarnko piasku czy paproch wpadły nam do oka. Jeśli samo łzawienie nie pomoże, trzeba działać. Sprawdź, co zrobić, gdy coś wpadło do oka.

Oko to bardzo delikatny i wrażliwy narząd, dlatego naturalnie obawiamy się wyjmowania z niego ciał obcych. Przede wszystkim nie należy pocierać powieki, bo można spowodować, że ciało obce utkwi w gałce ocznej. Zwiększa to też ryzyko rozwoju stanu zapalnego.

Gdy coś wpadnie do oka, postępuj według instrukcji:

Umyj ręce przed dotykaniem oczu. Przepłucz oko letnią wodą lub solą fizjologiczną. Najlepiej to zrobić solą fizjologiczną albo tzw. sztucznymi łzami. Jeśli nie masz ich pod ręką, nalej do kieliszka lub szklanki przegotowaną przestudzoną wodę. Przechyl lekko głowę do tyłu i polewaj oko wąskim strumieniem wody. Usuń delikatnie z oka ciało obce za pomocą chusteczki, jeżeli płukanie oka nie pomaga. Przytrzymaj dolną powiekę palcami, a paproch lub rzęsę na brzegu oka albo spod dolnej powieki odprowadź wilgotnym rogiem czystej chusteczki. Jeśli kolejne próby nie pomagają, zasłoń oko czystym opatrunkiem i udaj się do okulisty. Przy bólu oka staraj się jak najmniej poruszać gałką oczną.

Gdy coś wpadło do oka pod górną powiekę, nie trzeba od razu odwijać górnej powieki na zewnątrz, co wielu osobom sprawia trudność. Aby usunąć ciało obce spod górnej powieki, popatrz w dół i spróbuj nałożyć górną powiekę na dolną. Przytrzymaj przez chwilę, spójrz do góry, potem puść ją i pozwól wrócić na miejsce. To umożliwi rzęsom z dolnej powieki „wymieść” przeszkodę spod górnej powieki.

Jak wywinąć powiekę, żeby wyjąć coś z oka?

Powyższy sposób nie zawsze jest skuteczny, dlatego przydatne może być odwrócenie powieki na zewnątrz. Aby usunąć ciało obce, które wbiło się w górną powiekę, można wywinąć powiekę według tej instrukcji (przyda się pomoc drugiej osoby):

Dokładnie umyj ręce. Patrząc w dół, chwyć brzeg górnej powieki dwoma palcami. Delikatnie wywiń mały fragment powieki i przyłóż patyczek higieniczny do zewnętrznej strony powieki w jej górnej części i łagodnym przesunięciem patyczka w dół doprowadź do odwrócenia powieki, trzymając cały czas palcami za jej brzeg. Zwilżonym patyczkiem higienicznym lub rogiem chusteczki usuń ciało obce z powieki. Najlepiej poproś o pomoc inną osobę. Aby powieka wróciła na miejsce, spójrz w górę i mrugnij.

Rzęsę z oka wyjmuje się na tej samej zasadzie, jak wyjaśniono wyżej. Spróbuj przepłukiwać oko solą fizjologiczną, sztucznymi łzami lub przegotowaną ostudzoną wodą. Jeśli to nie pomoże, zlokalizuj rzęsę w oku, a następnie podważ ją delikatnie wilgotnym brzegiem chusteczki higienicznej. Nie dociskaj powieki i nie trzyj oka, ponieważ rzęsa może wbić się w gałkę oczną.

To bardzo nieprzyjemne i bolesne, gdy piasek dostanie się do oczu. Zazwyczaj naturalnie poprzez łzawienie oko potrafi się z niego oczyścić. Jeśli to nie wystarczy, przepłucz oko wodą lub solą fizjologiczną. Nie pocieraj oczu. Gdy i to jest nieskuteczne, udaj się do okulisty.

Jeśli to, co dostało się do oka, może być toksyczne (substancja chemiczna), również konieczna jest wizyta u lekarza. Wcześniej natychmiast przemyj oko wodą, trzymając głowę pod kranem lub wlewając do oka wodę z innego naczynia (oko musi być otwarte). Czynność należy powtarzać nawet przez 15-30 minut. Pojemnik z substancją, która dostała się do oka, zabierz ze sobą do lekarza.

Jeżeli ciało obce (opiłek metalu, zadra, szkło) wbije się w gałkę oczną, nie usuwaj go, tylko jak najszybciej jedź do lekarza. Do lekarza trzeba udać się również wtedy, gdy po usunięciu ciała obcego:

oko bardzo boli,

oko jest bardzo podrażnione,

jeżeli objawy nie ustępują po 30 minutach od usunięcia ciała obcego.

Wizyta u lekarza jest też niezbędna w sytuacji, gdy do oka dostała się substancja chemiczna.

