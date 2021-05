Endokrynolog – czym się zajmuje, kiedy udać się do tego specjalisty?

fot. Adobe Stock, Kalim

Endokrynologiem jest lekarz, który ukończył jedną ze szczegółowych specjalizacji lekarskich – endokrynologię. Od 2015 roku istnieją trzy programy kształcenia w ramach tej specjalizacji:

endokrynologia,

endokrynologia i diabetologia dziecięca,

endokrynologia ginekologiczna i rozrodu.

Aby zostać endokrynologiem, lekarz musi wcześniej odbyć staż i zdać egzamin z chorób wewnętrznych (czyli interny) lub pediatrii albo położnictwa i ginekologii, a dopiero później dostać się na specjalizację z endokrynologii, a na końcu zdać egzamin.

Endokrynolog zajmuje się układem hormonalnym (inaczej układem dokrewnym lub wydzielniczym) oraz związanymi z nim zaburzeniami. Endokrynolog rozpoznaje i leczy bardzo szeroki zakres schorzeń wpływających na układ hormonalny, w tym:

choroby tarczycy (niedoczynność tarczycy, Hashimoto, nadczynność tarczycy),

zaburzenia pracy przysadki mózgowej,

zaburzenia pracy nadnerczy,

zaburzenia funkcji hormonalnej jajników,

trądzik o podłożu hormonalnym,

problemy z płodnością,

zaburzenia seksualne,

cukrzycę,

otyłość,

osteoporozę,

menopauzę i andropauzę.

Zadaniem endokrynologa jest praca nad tym, aby różne układu organizmu współdziałały tak, by wyrównać nieprawidłowości w działaniu hormonów. Dlatego lekarz tej specjalizacji musi patrzeć na człowieka holistycznie, rozumieć wiele zależności, a często przeprowadzić też różne badania diagnostyczne. Czasami konieczna jest konsultacja z innymi specjalistami, aby pacjent miał jak najlepszą opiekę.

Do lekarza endokrynologa kieruje lekarz rodzinny lub inny, który podejrzewa zaburzenia hormonalne. Warto udać się do endokrynologa, jeśli zauważamy:

opóźnienie lub przyspieszenie dojrzewania płciowego,

trudności z poczęciem dziecka,

oporne na leczenie nadciśnienie tętnicze,

ciągłe zmęczenie i senność,

niewyjaśnione przybieranie na wadze,

nadmierna utrata masy ciała,

kołatania serca,

zwiększenie częstości i ilości wydalanego moczu,

złamania kości w okresie okołomenopauzalnym,

labilny nastrój,

zmiany libido,

mała ilość nasienia,

suchość pochwy,

nadmierne łysienie lub nadmierne wyrastanie włosów,

powiększenie piersi u chłopców lub mężczyzn,

wydzielanie mleka przez gruczoły piersiowe u mężczyzn lub kobiet poza okresem laktacji,

zmiana barwy głosu u kobiet na „bardziej męską”, u mężczyzn na „kobiecą”.

Najczęściej do endokrynologa kieruje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Wówczas pacjent trafia do poradni specjalistycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie jest to jednak proste. W Polsce pracuje ok. 1100 endokrynologów, a na wizytę u lekarza tej specjalizacji często trzeba czekać miesiącami lub nawet latami.

Znaczna grupa endokrynologów przyjmuje pacjentów w prywatnych gabinetach. W takim przypadku na wizytę nie trzeba długo czekać, ale trzeba za nią zapłacić.

Inną opcją umówienia się na konsultację endokrynologiczną jest skorzystanie z teleporady. Okoliczności takiego spotkania nie pozwalają jednak na pełną diagnozę, dlatego niejednokrotnie i tak konieczna jest wizyta osobista.

