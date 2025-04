Problemy z tarczycą to typowo kobieca przypadłość. Na zaburzenia pracy tego gruczołu cierpimy pięć razy częściej niż mężczyźni. Najczęściej jest to właśnie kłopot z niedoczynnością tarczycy. Przeczytaj, jak ją rozpoznać.

Reklama

Niedoczynność tarczycy:

Twoją czujność powinno wzbudzić pojawienie się symptomów związanych z wyglądem skóry, włosów i paznokci oraz sygnałami ze strony psychiki.

Objawy skórne:

sucha, blada i zimna skóra ,

, skóra może się łuszczyć, np. na kolanach i łokciach,

suche, szorstkie i łamliwe włosy ,

, łamliwe paznokcie.

Objawy psychiczne:

ciągłe zmęczenie,

pogorszenie nastroju ,

, upośledzenie pamięci,

zaburzenia intelektualne,

zaburzenia koncentracji ,

, senność,

spadek libido.

Pozostałe objawy:

wypadanie brwi,

zwolnienie rytmu serca ,

, obrzęk twarzy,

bóle mięśni,

bóle stawów,

przyrost wagi,

ciągłe marznięcie,

bolesne miesiączki,

zaparcia.

Uwaga! Powyższe objawy są mało charakterystyczne. Niedoczynność tarczycy przez wiele może więc pozostawać niezdiagnozowana. Dlatego też wszystkie objawy chorób tarczycy powinnaś skonsultować z lekarzem specjalistą.

fot. Adobe Stock

Do zdiagnozowania niedoczynności potrzebne są badania. Podstawą jest określenie poziomu TSH – hormonu wydzielanego przez przysadkę mózgową, który jest sprzężony z hormonami tarczycy. Gdy jest go za dużo, prawdopodobnie mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy.

Oprócz tego lekarz zleci badanie hormonów tarczycy (FT3, norma: 2,0–4,0 ng/ml i FT4, norma: 0,7–2,25 ng/100 ml; wynik poniżej normy świadczy o niedoczynności).

Dodatkowo lekarz może zaproponować:

USG tarczycy (określi jej wielkość),

RTG (jeśli zachodzi podejrzenie, że uciska drogi oddechowe),

scyntygrafię (pozwala ustalić, czy tarczyca ma problem z wychwytywaniem i gromadzeniem jodu).

Na podstawie wyników specjalista ustali, czy rzeczywiście masz za mało hormonów tarczycy, czyli niedoczynność tarczycy, i co spowodowało, że gruczoł niedomaga. Dopiero potem zaproponuje terapię.

fot. Paulina Ciok

Warto też dodać, że możemy mówić o objawach niedoczynności tarczycy pełnoobjawowych i utajonych. Czym charakteryzują się te drugie?

Upraszczając, w pełnoobjawowej niedoczynności tarczycy poziom TSH jest znacznie podwyższony. Jeśli poziom TSH jest nieznacznie powyżej normy (> 4 mIU/l), stężenie obwodowych hormonów tarczycy jest prawidłowe i nie obserwuje się żadnych objawów niedoczynności tarczycy, mówimy o subklinicznej niedoczynności tarczycy. Stan taki jest dość często spotykany w populacji, a częstość rośnie wraz z wiekiem – wyjaśnia dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz, dermatolog, wenerolog w Centrum Medycznym Damiana.

Leczenie farmakologiczne niedoczynności najlepiej wspomóc niewielkimi modyfikacjami stylu życia. Przede wszystkim warto nieco zmienić menu. W przypadku niedoczynności powinno ono ograniczyć przybieranie na wadze, z czym boryka się wiele chorych kobiet.

Oprócz tego dobrze jest zwiększyć spożycie jodu, który „podkręca” pracę tarczycy.

Wybieraj produkty o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu (chude mięsa i nabiał).

Ogranicz słodycze, wyroby cukiernicze, dania typu fast food.

Jedz ryby morskie (na przykład halibuta, śledzie) i owoce morza, ponieważ zawierają duże ilości jodu.

Pij wodę mineralną wzbogaconą o jod (co najmniej 1,5 litra dziennie).

Postaraj się, żeby 15% spożywanych przez ciebie kalorii stanowiły potrawy bogate w białko (np. chude mięsa).

Uwaga! Bez aktywności fizycznej i tak nie odczujesz odchudzającego działania leków i diety. Jest tylko jedno „ale”: przy niedoczynności tarczycy nie są wskazane ćwiczenia zmuszające mięśnie do krótkiego, ale intensywnego wysiłku. Zalecane są natomiast: bieganie, pływanie i marsz.

Więcej o niedoczynności tarczycy:

Czy niedoczynność tarczycy uniemożliwia odchudzanie?

Dieta przy niedoczynności tarczycy

Reklama

Na podstawie artykułu Agnieszki Czechowskiej z Pani Domu.