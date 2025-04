Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi, czyli hiperglikemią. Nazywana jest epidemią naszych czasów, ponieważ diabetyków jest coraz więcej, aktualnie na cukrzycę choruje 5% społeczeństwa.

Nieleczona i źle regulowana może prowadzić do poważnych powikłań cukrzycy, uszkodzenia i niewydolności wielu narządów, zwłaszcza serca i naczyń, oczu, nerek i nerwów. Objawy świadczące o cukrzycy są mało charakterystyczne i przez długi czas ignorowane przez chorych.(Przeczytaj więcej o: cukrzycy typu 1 i cukrzycy typu 2)

Spis treści:

Trzeba zaznaczyć, że cukrzyca przez długi czas może przebiegać bezobjawowo. Z kolei jej pierwsze objawy są nietypowe (mogą nie budzić większego niepokoju) i często są bagatelizowane.

Utrata masy ciała i zwiększony apetyt

Najogólniej mówiąc, cukrzyca polega na zaburzeniach metabolizmu węglowodanów. Nasz organizm, nie mogąc wykorzystać cukrów, sięga po inne źródła energii: białka i tłuszcze. Efekt jest taki, że mimo iż nie planowaliśmy diety, tracimy na wadze. Chociaż początkowo nowa sylwetka może cieszyć, jeśli stan mimowolnego chudnięcia przedłuża się, to działa niekorzystnie na organizm. Należy wykonać niezbędne badania krwi.

Zwykle objaw ten pojawia się przy cukrzycy typu 1. Natomiast cukrzyca typu 2 raczej dotyczy osób otyłych i z nadwagą.

Zmęczenie i senność

To jeden z pierwszych, a jednocześnie bardzo niejednoznacznych objawów cukrzycy. Jeśli zmęczenie i senność nie ustępują przez długi czas, a dodatkowo pojawia się apatia, niechęć do podjęcia jakichkolwiek działań czy obniżenie nastroju, trzeba się zgłosić do lekarza.

Wzmożone pragnienie i częste oddawanie moczu

Jeśli oddawanie moczu występuje nawet 2-3 razy częściej niż zazwyczaj, to może być objaw cukrzycy.

Podobnie zaniepokoić powinno odczucie ciągłego pragnienia lub suchości w ustach, pomimo przyjmowania wystarczającej ilości płynów. Wzmożone pragnienie i częstomocz to objawy charakterystyczne dla cukrzycy, dlatego lepiej ich nie lekceważyć.

Skórne objawy cukrzycy

Rozwijającej się cukrzycy często towarzyszą stany zapalne śluzówek jamy ustnej lub narządów płciowych. Są to najczęściej nawracające infekcje drożdżakowe, objawiające się świądem i pieczeniem. Wśród problemów skórnych w cukrzycy należy wymienić powtarzające się grzybice stóp i paznokci, czyraki, wykwity oraz wypadanie włosów.

Nieprzyjemny zapach moczu

Na skutek nadmiernego metabolizmu białek powstaje duża ilość tzw. ciał ketonowych. Nasz organizm, próbując odzyskać stan równowagi metabolicznej, wydala ciała ketonowe z moczem, przez co nabiera on przykrego, kwaśnego zapachu.

W stanie zaawansowanej cukrzycy acetonem pachnieć może również oddech. Z powodu ketonemii (zbyt wysokiego stężenia ciał ketonowych w organizmie) mogą pojawiać się nieustające nudności.

Oprócz zwiększenia wydalania moczu czy wzmożonego pragnienia znane są inne typowe symptomy, które mogą świadczyć o rozwijającej się cukrzycy. To między innymi:

częste bóle głowy,

pogorszenie zdolności widzenia,

wolniejsze gojenie się ran,

nadmierna potliwość,

wzmożone łaknienie.

Wykrycie cukrzycy staje się jeszcze trudniejsze, gdy zwiastują ją objawy, które na pierwszy rzut oka nie mają z nią nic wspólnego, np.:

drętwienie i mrowienie rąk,

napady głodu,

skurcze łydek,

świąd sromu.

Cukrzyca to poważna choroba, mogąca prowadzić do bardzo niebezpiecznych konsekwencji zdrowotnych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie czekaj i zrób badanie cukru we krwi. Oznaczenie stężenia glukozy we krwi żylnej na czczo wskaże, czy należy podjąć dalsze kroki. Jeśli wyniki badań poziomu glukozy we krwi będą przekraczać normę, należy skonsultować się najpierw z lekarzem rodzinnym, który skieruje do specjalisty (internisty lub diabetologa).

Objawy cukrzycy typu 2 rozwijają się stopniowo. Początkowo, gdy stężenie glukozy jest nieznacznie podwyższone, u wielu osób nie powoduje żadnych objawów. U 1/3 chorych cukrzyca jest nierozpoznawana, gdyż przebiega bezobjawowo. Dlatego u osób z czynnikami ryzyka rozwoju cukrzycy należy okresowo oznaczać stężenie glukozy – mówi dr n. med. Jacek Walewski, diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych.

Do czynników ryzyka zachorowania na cukrzycę należą:

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.11.2019.

