Związek to nie tylko wspólne selfie i dzielenie mieszkania. To codzienne bycie razem – w śmiechu, zmęczeniu, rozmowach o wszystkim i o niczym. Czasem jest pięknie, innym razem... pod górkę. A w świecie, który ciągle nas goni, coraz trudniej się naprawdę zatrzymać i po prostu pobyć ze sobą.

Raport "Anatomia relacji. O związkach twarzą w twarz" zgłębia, co tak naprawdę dzieje się w naszych relacjach. To punkt wyjścia do pochylenia się nad tym, co jest naprawdę dla nas ważne.

Od lat jesteśmy obecni w życiu Polaków, wspierając ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Angażujemy się w liczne inicjatywy społeczne, bo wiemy, że zdrowie to nie tylko ciało – to także dobre relacje i poczucie bliskości. Związki mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie i jakość życia, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się im z większą uwagą. Tak powstał raport „Anatomia relacji. O związkach twarzą w twarz” – mówi Agnieszka Boryś, Kierownik działu PR w Gedeon Richter Polska.

Mimo że mówi się dziś o kryzysie bliskości, Polki i Polacy wciąż wierzą w miłość na całe życie – aż 83% osób w związkach uważa, że to możliwe. Brzmi romantycznie? I słusznie! Zwłaszcza że dla większości z nas (60%) to właśnie miłość jest głównym powodem, dla którego wchodzimy w relacje.

Przeciętny związek trwa u nas aż 19 lat! Dwie na trzy osoby są w relacjach ponad dekadę. Z kolei co piąta osoba jest w związku z jednym partnerem/ką przez 30 lat lub więcej.

Wśród rekordzistów stażowych dominują małżeństwa – 97% z nich to pary po ślubie, a 89% nigdy nie miało innego partnera. I co ciekawe – to właśnie oni najczęściej deklarują wysoki poziom zadowolenia z życia (średnio 7,9 na 10).

Z kolei w młodszych związkach (0–3 lata) aż 36% osób wciąż mieszka osobno. Z czasem robi się poważniej – po czterech latach ponad 40% par ma już ślub za sobą, a co trzecia osoba ma na koncie dwa związki. Im dłużej jesteśmy razem, tym częściej ta "pierwsza miłość" zostaje tą jedyną – aż połowa par z 20–29-letnim stażem nigdy wcześniej nie tworzyła relacji z inną osobą.

Ale nie wszystko jest czarno-białe – 23% badanych uważa, że związek potrafi stanąć na drodze do spełniania osobistych marzeń. Mimo to większość z nas (68%) żyje w związkach monogamicznych, a 65% tworzy formalne małżeństwa.

I jeszcze jedno: co dziesiąta osoba jest w relacji jednopłciowej – i takie związki są równie trwałe jak hetero – średnio 17 lat wspólnej historii.

Sposób na udaną relację według Polaków

Czym dla nas jest dobry związek? To relacja przede wszystkim oparta na szacunku, lojalności i wzajemnym wsparciu – właśnie te trzy wartości najczęściej wskazujemy jako fundamenty tej idealnej (85%). Dla wielu ważne są też wspólne cele (58%) i po prostu spędzanie razem czasu (65%).

A co z resztą? Zgodność w zainteresowaniach czy poglądach politycznych? Miło jak są spójne, ale niekoniecznie jest to kluczowe – tu wskazania są znacznie rzadsze. Tożsamość zainteresowań jest istotna dla 34%, a zgodność polityczna dla 20%.

Co ciekawe, nasze potrzeby zmieniają się wraz ze stażem związku. Gdy relacja jest świeża, liczy się bliskość – zarówno fizyczna, jak i ta wynikająca z bycia razem tu i teraz. Młode związki (do 3 lat) kręcą się wokół bliskości fizycznej (83%) i wspólnie spędzanych chwilach (73%). Po kilku latach w grze pojawiają się inne priorytety – wsparcie w codziennych sprawach, stabilność. A gdy jesteśmy ze sobą dwie czy trzy dekady? Lojalność staje się wartością numer jeden.

Ciekawie robi się przy związkach z najdłuższym stażem. Emocjonalna bliskość, rozmowy, drobne gesty – choć wciąż ważne – schodzą nieco na dalszy plan. A jednak, mimo większych oczekiwań, wiele kobiet w związkach wciąż czuje się kochana (76%), bezpieczna (78%) i wspierana (68%).

A co z tajemnicami? Tu zdania są dość mocno podzielone. Jedni uważają, że każda relacja powinna mieć swoją odrobinę prywatności. Inni – że związek to miejsce na pełną otwartość. Wygląda na to, że granice szczerości każdy ustala po swojemu.

Nie zawsze jest idealnie, ale też nie o to chodzi w relacjach. Związek to także sprzeczki mniejsze i większe, codzienne wyzwania.

Każda para ma swój sposób na "trudne sytuacje". Jedni próbują rozmawiać na spokojnie – zanim wybuchnie większy dramat. Inni wolą przeczekać – aż emocje opadną, a złość sama zniknie. I choć czasem to działa, bywa też tak, że drobne spięcia zamieniają się w poważne kryzysy. Ponad połowa par (54%) ma to już za sobą.

Co najczęściej burzy spokój? Brak wsparcia (27%), różnice w wartościach (25%) i emocjonalne wypalenie (24%). Ale nie wszystko kończy się źle – 52% osób przyznaje, że po takich doświadczeniach relacja stała się mocniejsza. Być może właśnie dlatego coraz więcej mówi się o terapii par.

Dla jednej piątej badanych to wręcz konieczność, a prawie połowa (47%) widzi w niej realną pomoc. Z drugiej strony, w związkach z dłuższym stażem wciąż zdarza się myślenie w stylu: "To tylko dodatkowy koszt" – tak uważa 34% osób. Jak widać, podejście do naprawiania relacji mamy różne. Ale jedno jest pewne – każda para potrzebuje własnego języka porozumienia.

Razem raźniej – i zdrowiej!

Jak relacje wpływają na nasze zdrowie? Aż 80% par uważa, że łatwiej dbać o formę, kiedy robi się to wspólnie. Spacer, rower czy wspólne wyjście na siłownię to nie tylko sposób na lepszą kondycję, ale też dobry pretekst do zbliżenia – dosłownie i emocjonalnie (57% przyznaje, że wspólna aktywność sprzyja więzi).

88% partnerów zna swoje zdrowotne bolączki, przypomina sobie nawzajem o badaniach profilaktycznych (72%) i wspólnie omawia wizyty u lekarza (75%). Czyli troska w praktyce.

Ale są też obszary, które wciąż bywają trudne. Dla 24% osób rozmowy o zdrowiu psychicznym to temat wstydliwy – nawet w bliskiej relacji. Mimo to 91% badanych deklaruje, że w razie poważnej choroby zaopiekowałoby się swoją drugą połówką, a 85% czuje od partnera realne wsparcie, gdy zdrowie szwankuje.

Zdrowie intymne? Dla 86% to wspólna sprawa – i bardzo dobrze. Choć tylko 17% przebadało się pod kątem chorób przenoszonych drogą płciową przed rozpoczęciem współżycia.

Nie da się jednak ukryć, że nie ma jednej, uniwersalnej recepty na stworzenie idealnej relacji, która przetrwa lata. Każdy powinien wypracować własny system, który będzie dopasowany do waszego charakteru i stylu życia, ale pewne postawy, jak pokazuje badanie, mogą być podstawą do długotrwałego i szczęśliwego związku.

