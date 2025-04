Jesienią i zimą nietrudno o przeziębienie. Spadek odporności często wywołuje katar, kaszel czy grypę. Jeśli zmagasz się z uporczywą chrypką i problemami z mówieniem, a temu wszystkiemu towarzyszy ból gardła, to nie bagatelizuj objawów. Jak sobie poradzić z chorobą? Sprawdź!

8 najczęstszych przyczyn bólu gardła

Fot. Adobe Stock

Ból gardła może mieć swoje podłoże w infekcji bakteryjnej lub wirusowej. Te ostatnie są przyczyną od 50 do 80% ostrych zapaleń gardła, a w niektórych przypadkach mogą doprowadzić do zakażenia tkanki chłonnej. Co może wywołać chorobę?

infekcje wirusowa infekcje bakteryjna angina mononukleoza zakaźna odra ospa wietrzna zmiany w jamie ustnej choroby nerek

Objawy infekcji gardła

Fot. Adobe Stock

Choroba u każdego może rozwijać się w inny sposób. Często bywa następstwem wcześniej niewyleczonej infekcji, kataru czy kaszlu. Po czym poznać, że mamy do czynienia z infekcją gardła? Najważniejsze objawy to:

ból gardła

gorączka

kaszel

opuchnięcie gardła, rozpulchniona błona śluzowa gardła

trudności z przełykaniem lub oddychaniem

chrypka i problemy z mówieniem

powiększone węzły chłonne

złe samopoczucie

Jak leczyć ból gardła? 3 naturalne sposoby

Fot. Adobe Stock

Ból gardła z reguły ustępuje sam. Wszystko dlatego, że jest to choroba z grupy samoograniczających się, a więc kończących się samoistnie w ciągu 3-7 dni. Jeśli jednak chcesz złagodzić nieprzyjemne objawy, to zastosuj się do naszych porad.

1. Napar z dodatkiem miodu, czosnku, cytryny i imbiru

Fot. Adobe Stock

W przypadku bólu gardła warto dużo pić. Najlepiej sprawdzą się rozgrzewające napary z cytryną, miodem, czosnkiem i imbirem. Możesz też przygotować sobie sok z malin lub czarnej porzeczki. Zrezygnuj jednak z czarnej herbaty, która może podrażnić i wysuszyć śluzówkę.

2. Płukanki ziołowe lub z sody

Fot. Adobe Stock

Gardło płucz naparami z rumianku, szałwii lub sody. Tym samym oczyścisz śluzówkę i pozwolisz jej na regenerację. Ważne jest jednak to, by nie połykać roztworu (szczególnie tego z dodatkiem sody).

3. Naturalne wyroby medyczne

Fot. Adobe Stock

Warto sięgnąć po naturalny środek, który nie podrażni i nie wywoła dodatkowego dyskomfortu. Pomyśl o tych w aerozolu, które działają miejscowo i znieczulająco. W aptece zapytaj o Uniben Silver - wyrób medyczny bez recepty, który łączy w sobie siłę nanosrebra ograniczającego rozwój drobnoustrojów oraz łagodność porostu irlandzkiego powlekającego błonę śluzową gardła i jamy ustnej ochronnym filmem. Czym się wyróżnia?

Uniben Silver - czym jest, jak dawkować, kiedy stosować?

Fot. Archiwum prywatne

Uniben Silver to wyrób medyczny. Zgodnie z zapewnieniami producenta możesz go stosować, gdy zmagasz się z:

zapaleniem gardła

zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej

stanem zapalnym dziąseł

Uniben Silver sprawdzi się też po:

zabiegach dentystycznych

usunięciu migdałków podniebnych

Jak stosować Uniben Silver?

Fot. Materiały prasowe

To wyjątkowo prosty i intuicyjny środek. Wg ulotki wystarczy, że:

wstrząśniesz preparat przed użyciem, aby wymieszać drobinki srebra, które naturalnie opadają na dno opakowania przekręcisz dozownik o 90 stopni skierujesz dozownik do jamy ustnej i mocno naciśniesz pompkę palcem wskazującym lub kciukiem - tę czynność należy powtórzyć 3-4 razy

Materiał powstał z udziałem marki Uniben Silver.

