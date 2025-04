Afty, czyli bolesne nadżerki i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, potrafią mocno uprzykrzyć nam codzienne funkcjonowanie. Jedzenie i picie, mycie zębów, a nawet mówienie sprawiają, że dolegliwości stają się jeszcze bardziej dokuczliwe. Jakie są przyczyny powstawania aft i w jaki sposób możemy szybko zwalczyć nieprzyjemne objawy?

Afty – przyczyny i objawy

Aftami nazywamy okrągłe oraz owalne nadżerki lub owrzodzenia pojawiające się w jamie ustnej. Zmiany są bardzo bolesne i powodują duży dyskomfort, a co więcej – mają tendencję do nawracania. Występują w różnych formach: płytkie i niewielkie nadżerki często pojawiają się w większej liczbie, natomiast dużych i głębokich owrzodzeń jest zwykle zaledwie kilka. Afty atakują zarówno dzieci, jak i dorosłych; u niemowląt często związane są z ich nawykiem wkładania do buzi nie zawsze czystych i gładkich przedmiotów. Przyczyny zachorowania są bardzo złożone: składają się na nie czynniki ogólne oraz czynniki miejscowe, związane z urazami w obrębie jamy ustnej.

Do pierwszej grupy zaliczamy m.in. infekcje wirusowe i bakteryjne, stres oraz przemęczenie, zaburzenia psychiczne lub hormonalne, a także alergie bądź różne choroby układowe. Ryzyko wystąpienia aft zwiększa też palenie papierosów bądź dieta, w której brakuje produktów bogatych w żelazo, kwas foliowy oraz witaminę B12. Urazy, o których mowa w kontekście czynników miejscowych, są powodowane m.in. złogami nieusuniętego kamienia nazębnego, źle dopasowanymi aparatami ortodontycznymi lub protezami, nieprawidłową higieną jamy ustnej.

Afty nietrudno jest rozpoznać – białawe nadżerki i owrzodzenia mają ciemnoczerwoną obwódkę, wyraźnie oddzielającą je od zdrowej błony śluzowej. Ich pojawienie się często zwiastuje pieczenie lub mrowienie błony śluzowej policzków, a także warg, podniebienia czy tylnej ściany gardła.

Działaj szybko – stwórz barierę ochronną

Kiedy tylko zauważymy pierwsze objawy związane z pojawieniem się aft, zacznijmy niezwłocznie działać – sięgając od razu po odpowiednie preparaty o działaniu kojącym i wspomagającym gojenie, zapobiegniemy powstaniu zakażenia oraz uśmierzymy ból.

Na rynku znajdziemy szeroki wybór farmaceutyków przeznaczonych do walki z aftami. Które z nich warto wybrać? Z pewnością dobrze jest zwrócić uwagę na nowoczesne środki tworzące barierę ochronną dla uszkodzonej śluzówki, a jednocześnie przyspieszające naturalny proces gojenia. Takie właściwości posiadają preparaty mające w składzie poliwinylopirolidon oraz kwas hialuronowy – np. gama produktów Anaftin, przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Preparaty tej marki nie zawierają cukru, alkoholu oraz parabenów, a dodatkowo są wyjątkowo łatwe w aplikacji.

Leczenie aft – dostosuj formę preparatu do potrzeb

Odpowiedni preparat kojący i gojący to podstawa, warto jednak zwrócić uwagę także na sposób jego użycia. Okazuje się, że w przypadku pojedynczych i dużych zmian najlepiej sprawdzą się leki w formie żelu – zapewniają one długie, miejscowe, celowe działanie. Inaczej dzieje się w przypadku niewielkich aft lub innych uszkodzeń błony śluzowej znajdujących się w trudno dostępnych miejscach; tutaj swoje zastosowanie znajdą preparaty w formie aerozolu lub płynu do płukania ust.

Leczenie aft wymaga od nas sporo cierpliwości – jeśli jednak odpowiednio szybko sięgniemy po sprawdzony preparat w formie aerozolu, płynu do płukania lub żelu, uda nam się zredukować ból i ochronić uszkodzone miejsce przed zakażeniem.