„Odkładałam życie na później”

Przez lata Asia myślała o swojej wadze w kategoriach estetycznych. Jak wiele kobiet powtarzała sobie: „Zrobię to, gdy schudnę”, „Poczuję się pewnie, gdy zrzucę kilka kilogramów”.

Przełom nastąpił, gdy postanowiła starać się o dziecko i zrozumiała, że otyłość to nie brak silnej woli, lecz choroba wymagająca leczenia. A czekanie „aż schudnę” oznacza odkładanie zdrowia na dalszy plan.

Wstyd i „dobre rady”

W świecie mediów społecznościowych wygląd bywa walutą. Komentarze, nawet te podszyte troską, potrafią ranić: „Może spróbuj mniej jeść?”, „Więcej ruchu i będzie dobrze.”.

Tymczasem otyłość to złożona, przewlekła choroba, na którą wpływają czynniki biologiczne, hormonalne i psychologiczne. Upraszczanie jej do hasła „jedz mniej, ruszaj się więcej” odbiera osobie chorującej poczucie zrozumienia i wsparcia.

„Potrzebuję pomocy”

Najważniejszy moment? Przyznanie przed sobą, że potrzebna jest pomoc specjalisty.

Asia podkreśla, jak kluczowe było znalezienie lekarza, który zobaczył w niej osobę wymagającą wsparcia, a nie „problem do rozwiązania”. Leczenie otyłości to proces — często z udziałem lekarza, czasem psychologa. To nie sprint, lecz długofalowa droga.

Na stronie www.ootylosci.pl można znaleźć rzetelną wiedzę oraz wyszukiwarkę specjalistów zajmujących się leczeniem otyłości. Pierwszym krokiem nie jest kolejna dieta, lecz konsultacja lekarska.

Leczenie otyłości to nie tylko liczba na wadze. Zmienia się relacja z ciałem, sposób mówienia do siebie, poczucie sprawczości. Dziś Asia mówi o byciu „w drodze” i o dumie z tego, że odważyła się ją rozpocząć.

„Nie odkładaj siebie”

Na koniec pytam ją, co powiedziałaby kobiecie, która boi się zrobić pierwszy krok. Odpowiedź jest prosta: nie odkładaj siebie na później. Poszukaj wiedzy. Umów się do lekarza. Daj sobie szansę.

Bo otyłość to nie wstyd. To choroba, którą można i warto leczyć.

Materiał promocyjny Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., organizatora kampanii edukacyjnej „Odzyskaj Lekkość Życia" www.ootylosci.pl