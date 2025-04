Anemia, czyli niedokrwistość, to jeden z częstych problemów zdrowotnych dzieci. Jakie są jej przyczyny? Jakie objawy świadczą o anemii i jak ją leczyć? Podpowiadamy.

Czym jest anemia?

Anemia to choroba wynikająca ze zbyt małej ilości żelaza w organizmie. To z kolei skutkuje problemami z syntezą hemoglobiny, która jest niezbędna w procesie transportu tlenu przez czerwone krwinki do komórek naszego ciała. Konsekwencje dla dzieci są bardzo poważne. Począwszy od osłabienia, braku koncentracji, zaburzeń funkcji poznawczych, po większą drażliwość czy problemy z koordynacją i odpornością.

Noworodek przychodzi na świat z zapasem żelaza, które otrzymuje w 3. trymestrze ciąży od swojej mamy. W miarę upływu czasu poziom żelaza maleje, ale maluszek jest w stanie sam przyswajać ten pierwiastek z produktów stałych, wprowadzanych w czasie rozszerzania diety. Niestety często błędy w diecie sprawiają, że dziecko zmaga się z anemią. Zbyt mało zróżnicowane menu, brak produktów bogatych w żelazo, monotonia posiłków, a także wybiórczość pokarmowa mogą skutkować anemią.

Do innych przyczyn niskiego poziomu żelaza zalicza się: zespół złego wchłaniania żelaza w przewodzie pokarmowym, celiakię, a także zmniejszony udział ilościowy bakterii z rodzaju Lactobacillus w populacji mikrobów zasiedlających jelito.

Szacunkowe dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że w populacji krajów europejskich niedobór żelaza odpowiada średnio za ponad 50% przypadków niedokrwistości u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat.

Najczęstszą przyczyną anemii czyli niedokrwistości u dzieci jest niedobór żelaza. Szacunkowe dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że w populacji krajów europejskich niedobór żelaza odpowiada średnio za ponad 50% przypadków niedokrwistości u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Niedobory mogą również dotyczyć kwasu foliowego, witaminy B12 oraz zdecydowanie rzadziej witamin C,E,B2,PP,B6, miedzi lub innych pierwiastków śladowych. Niedokrwistość to obniżenie stężenia hemoglobiny poniżej normy dla wieku. Typowe objawy niedokrwistości niedoborowych to brak apetytu, apatia, senność, rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji, zawroty, bóle głowy, bladość skóry, brak przyrostu masy ciała. Istnieją dzieci szczególnie narażone na rozwój niedokrwistości z niedoboru żelaza, np.: dzieci matek z niedoborem żelaza, wcześniaki, dzieci z ciąż mnogich, dzieci szybko przybierające na wadze oraz te z chorobami przewodu pokarmowego - mówi Katarzyna Machnik — lekarz pediatra, neonatolog, specjalista onkologii i hematologii dzieci.

Niedokrwistość można podejrzewać, gdy nie obserwujemy przyrostu masy ciała i wzrostu dziecka. Niepokojące mogą być też zajady, zapalenie jamy ustnej czy zaburzenia połykania. Do częstych objawów zalicza się też bladość cery, apatię i obniżoną odporność.

Przede wszystkim wszelkie wątpliwości należy sprawdzić. Podczas wizyty lekarskiej skonsultuj swoje obawy z pediatrą. Lekarz zaleci wykonanie badań z krwi, aby sprawdzić poziom żelaza i ferrytyny. Jeśli żelazo jest zbyt niskie, pediatra przedstawi plan leczenia oraz podpowie, w jaki sposób zwiększyć poziom żelaza we krwi.

Diagnoza anemii budzi strach i obawy u wielu rodziców. To zrozumiałe, bo każda mama i każdy tata chce, aby jego dziecko było zdrowe, silne i by dobrze się rozwijało. Znanych jest sporo metod leczenia anemii. Oto niektóre z nich.



Suplementacja żelaza

Jeśli poziom żelaza jest bardzo niski, wówczas lekarz zaleci żelazo na receptę. Dla maluchów dostępne są preparaty w formie płynnej, do podania na łyżeczkę lub strzykawką.



Zmiana diety

Profilaktyka anemii polega na zastosowaniu zrównoważone, zróżnicowanej i zbilansowanej diety, która zapewni dużą ilość żelaza. Warto wiedzieć, że w produktach spożywczych wyróżnia się dwie formy żelaza: hemowe i niehemowe.

Żelazo hemowe znajdziemy w produktach pochodzenia zwierzęcego: mięso czerwone, jaja, drób, ryby. Niehemowe żelazo, czyli żelazo pochodzenia roślinnego, dostępne jest głównie w zielonych warzywach, kaszach i orzechach.

Pamiętaj, że żelazo hemowe dużo lepiej się wchłania.

Witaminy i probiotyki

Do przyswojenia żelaza niezbędne są odpowiednie witaminy i bakterie probiotyczne. Już teraz zwróć uwagę na: