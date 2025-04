Regularne padania profilaktyczne to szansa na wykrycie wczesnych objawów ewentualnej choroby, co bardzo istotnie wpływa na leczenie i późniejsze rokowania. Doskonale wie o tym największa sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka i dlatego rusza z drugą odsłoną kampanii "Jestem kobietą...". Jej hasło: "Jestem kobietą i dbam o siebie i o partnera". Trzymiesięczna akcja to świetna okazja do poznania współczesnych możliwości diagnostyki chorób kobiecych, sprawdzenia własnego stanu zdrowia oraz wzięcia udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Reklama

Kobiety mają coraz większą wiedzę na temat zapobiegania chorobom i sposobów leczenia, dzięki czemu jednocześnie zwiększa się ich świadomość w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Mają także tendencje do szybszego reagowania na pierwsze symptomy – prędzej niż mężczyźni czują i widzą, że "coś jest nie tak". Nic więc dziwnego, że to 80% kobiet podejmuje decyzje w sprawach opieki zdrowotnej w polskich domach: pamiętają o badaniach profilaktycznych swoich oraz najbliższych. Jesteś w tej grupie? W takim razie wiesz, że podstawowym badaniem, które świadczy o stanie organizmu jest morfologia krwi obwodowej. Nie jest to badanie bolesne (niekomfortowe jest jedynie ukłucie), a skierowanie na nie wypisze lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, czyli "pierwszy kontakt". Nie rozumiesz tych wszystkich "morfologicznych skrótów", a jesteś ciekawa, co o Tobie mówią? Zastanawiasz się, czym jest lipidogram i o co u licha chodzi z tymi AST i ALT? Spokojnie – już tłumaczymy.

Morfologia krwi obwodowej

RBC to krwinki czerwone, czyli erytrocyty. Ich niski poziom może wskazywać np. na niedokrwistość, zaś zbyt wysoki – m.in. na odwodnienie czy czerwienicę.

Ich niski poziom może wskazywać np. na niedokrwistość, zaś zbyt wysoki – m.in. na odwodnienie czy czerwienicę. WBC to krwinki białe, czyli leukocyty. Zwiększona ilość leukocytów najczęściej sugeruje, że w organizmie trwa stan zapalny, choć tzw. leukocytoza towarzyszyć może także nowotworom, podawaniu sterydów, ciąży czy nadmiernemu stresowi.

Zwiększona ilość leukocytów najczęściej sugeruje, że w organizmie trwa stan zapalny, choć tzw. leukocytoza towarzyszyć może także nowotworom, podawaniu sterydów, ciąży czy nadmiernemu stresowi. Hb to stężenie hemoglobiny. Zakres tego stężenia zależny jest od płci i wieku. Obniżone stężenie hemoglobiny występuje m.in. w niedokrwistości i z powodu niedoboru żelaza (lub zdolności jego wykorzystania w tworzeniu podstawowej jednostki jaką jest hem), a także o przy przewodnieniu i wyniszczeniu. Wysokie stężenie może zaś być efektem odwodnienia czy czerwienicy.

Zakres tego stężenia zależny jest od płci i wieku. Obniżone stężenie hemoglobiny występuje m.in. w niedokrwistości i z powodu niedoboru żelaza (lub zdolności jego wykorzystania w tworzeniu podstawowej jednostki jaką jest hem), a także o przy przewodnieniu i wyniszczeniu. Wysokie stężenie może zaś być efektem odwodnienia czy czerwienicy. Ht to hematokryt – jego wartość zależy od liczby krwinek czerwonych i ich objętości. Wysoki hematokryt najczęściej ma związek ze stanem zapalnym lub "klasycznym" odwodnieniem, np. w wyniku wymiotów i biegunki czy silnego pocenia się. Podwyższone wartości są zaś spotykane w niektórych chorobach nowotworowych czy przewlekłych chorobach płuc. Wartości poniżej normy mogą wskazywać na kłopoty z funkcjonowaniem wątroby, szpiku kostnego czy na zaburzenia gospodarki białkowej. Przy okazji wyniku hematokrytu, możesz dostrzec inne skróty, czyli MCV, MCH i MCHC. Jeśli masz anemię, te parametry pomogą lekarzowi zlokalizować jej źródło.

– jego wartość zależy od liczby krwinek czerwonych i ich objętości. Wysoki hematokryt najczęściej ma związek ze stanem zapalnym lub "klasycznym" odwodnieniem, np. w wyniku wymiotów i biegunki czy silnego pocenia się. Podwyższone wartości są zaś spotykane w niektórych chorobach nowotworowych czy przewlekłych chorobach płuc. Wartości poniżej normy mogą wskazywać na kłopoty z funkcjonowaniem wątroby, szpiku kostnego czy na zaburzenia gospodarki białkowej. Przy okazji wyniku hematokrytu, możesz dostrzec inne skróty, czyli MCV, MCH i MCHC. Jeśli masz anemię, te parametry pomogą lekarzowi zlokalizować jej źródło. RET to reticulocyty, czyli wskaźnik prawidłowego procesu tworzenia się erytrocytów RET. Pokazuje on, jak odnawia się pula czerwonych krwinek, np. po krwotoku czy chemioterapii.

czyli wskaźnik prawidłowego procesu tworzenia się erytrocytów RET. Pokazuje on, jak odnawia się pula czerwonych krwinek, np. po krwotoku czy chemioterapii. PLT to liczba płytek. Niska liczba płytek, czyli tzw. małopłytkowość może wystąpić m.in. pod wpływem niektórych leków, przy terapii antynowotworowej czy w infekcjach wirusowych. Zwiększenie liczby płytek krwi jest zaś typowe dla przewlekłych chorób zapalnych, chorób nowotworowych krwi, wrzodziejącego zapalenia jelit czy marskości wątroby.

Lipidogram

Wynik tego badania umożliwia ocenę równowagi lipidowej w organizmie. Ocenia się poziom całkowitego stężenia cholesterolu, cholesterolu LDL, czyli tego "złego", "dobrego" – czyli HDL oraz trójglicerydów. Jak można się domyślić, ten "zły" pochodzi głównie nie ciężkostrawnej diety, stąd wyniki w ogromnej mierze zależą od jadłospisu pacjenta.

Aminotransferazy

To enzymy wątrobowe, które świadczą o stanie komórek wątroby, czyli hepatocytów. Ich aktywność wzrasta na skutek uszkodzenia organu, np. w wyniku działania toksyn czy wirusów.

AST to aminotransferaza asparaginianowa, która występuje (poza wątrobą) także w mięśniu sercowym, nerkach i mózgu. Jej wartość wzrasta w chorobach tych organów.

która występuje (poza wątrobą) także w mięśniu sercowym, nerkach i mózgu. Jej wartość wzrasta w chorobach tych organów. ALT to aminotransferaza alaninowa, która występuje głównie w hepatocytach. Jej stężenie jest wykorzystywane jako jeden z parametrów oceny uszkodzeń wątroby na tle wirusowym, toksycznym lub polekowym.

która występuje głównie w hepatocytach. Jej stężenie jest wykorzystywane jako jeden z parametrów oceny uszkodzeń wątroby na tle wirusowym, toksycznym lub polekowym. GGTP to zaś Gamma-glutamylotransferaza. Jej podwyższone stężenie może być objawem m.in. nadużywania alkoholu, zwłóknienia wątroby i/lub jej marskości, żółtaczki czy długotrwałego przebywania w środowisku toksycznym.

W trosce o wątrobę i cały organizm nie można zapomnieć o badaniu w kierunku infekcji HCV. Jest to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Diagnostyka hormonalna

TSH, czyli tyreotropina, pobudza tarczycę do produkcji hormonów. Niskie TSH może świadczyć o nadczynności tarczycy, a wysokie zazwyczaj oznacza niedoczynność. Objawy kliniczne dogiagnozowuje się poprzez dodatkowe badania hormonów wytwarzanych przez tarczycę: FT3 i FT4.

pobudza tarczycę do produkcji hormonów. Niskie TSH może świadczyć o nadczynności tarczycy, a wysokie zazwyczaj oznacza niedoczynność. Objawy kliniczne dogiagnozowuje się poprzez dodatkowe badania hormonów wytwarzanych przez tarczycę: FT3 i FT4. Prolaktyna odpowiada za wzrost piersi i stymuluje gruczoły mleczne. Jej nadmiar powoduje zaburzenia cyklu miesiączkowego, a także uniemożliwiające zajście w ciąże cykle bezowulacyjne.

odpowiada za wzrost piersi i stymuluje gruczoły mleczne. Jej nadmiar powoduje zaburzenia cyklu miesiączkowego, a także uniemożliwiające zajście w ciąże cykle bezowulacyjne. LH to lutrotropina. Stymuluje ona owulację i produkcję progesteronu u kobiet, a u mężczyzn pobudza wydzielanie testosteronu. Podwyższone stężenie LH obserwuje się m.in. w gruczolakach przysadki, niewydolności jajników u kobiet i jąder u mężczyzn, a obniżone m.in. w trakcie przyjmowania środków hamujących owulację.

Stymuluje ona owulację i produkcję progesteronu u kobiet, a u mężczyzn pobudza wydzielanie testosteronu. Podwyższone stężenie LH obserwuje się m.in. w gruczolakach przysadki, niewydolności jajników u kobiet i jąder u mężczyzn, a obniżone m.in. w trakcie przyjmowania środków hamujących owulację. FSH to folikulotropina, która u kobiet stymuluje wzrost i dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego w u mężczyzn spermatogenezę. Oznaczanie tego hormonu wykonywane jest w diagnostyce niepłodności.

która u kobiet stymuluje wzrost i dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego w u mężczyzn spermatogenezę. Oznaczanie tego hormonu wykonywane jest w diagnostyce niepłodności. Kortykotropina ACTH to zaś hormon uwalniany z przysadki, który pobudza korę nadnerczy do produkcji glikokortykosteroidów, a także w mniejszym stopniu – aldosteronu, androgenów i estrogenów. Przy braku kortykotropiny kora nadnerczy zanika, zaś wydzielanie kortyzolu (tzw. hormonu stresu) zastaje wstrzymane.

Profilaktyka osteoporozy

Z wiekiem wzrasta ryzyko większej łamliwości kości. Chorobę tę znamy jako osteoporozę. Przydatnym badaniem w jej diagnostyce jest densytometria, czyli badanie gęstości kości, a także określenie poziomu witaminy D, wapnia, magnezu, fosforu oraz nowoczesnych markerów obrotu kostnego.

Diagnostyka ciężarnych

Przebyte infekcje mają wpływ na przebieg ciąży, dlatego jeśli spodziewasz się dziecka wykonaj badania w kierunku:

Chlamydii – badanie w kierunku ewentualnego nosicielstwa zaleca się wszystkim ciężarnym kobietom, tym bardziej, że 75 proc. zarażonych nie ma żadnych objawów.

– badanie w kierunku ewentualnego nosicielstwa zaleca się wszystkim ciężarnym kobietom, tym bardziej, że 75 proc. zarażonych nie ma żadnych objawów. CMV, czyli wirusa cytomegalii. Patogen ten może powodować różnego rodzaju komplikacje zdrowotne u dzieci zakażonych w czasie życia płodowego lub w okresie okołoporodowym.

Patogen ten może powodować różnego rodzaju komplikacje zdrowotne u dzieci zakażonych w czasie życia płodowego lub w okresie okołoporodowym. Toksoplazmozy – choroby pasożytniczej, która nie musi, ale może wywołać zapalenie łożyska oraz przeniknięcia tą drogą do płodu.

Profil TORCH jest zalecany dla kobiet planujących ciążę aby w czasie jej trwania skutecznie monitorować powstające zagrożenia . W jego skład oprócz już wymienionych wchodzi: różyczka, HSV, mononukleoza, mykoplazma i ospa.

Reklama

Więcej informacji na temat badań profilaktycznych znajdziesz na: www.diagnostyka.pl