Jak cieszyć się życiem w każdej sytuacji? Przede wszystkim należy dbać o swój komfort: zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Wie o tym doskonale TENA, której produkty higieniczne od lat ułatwiają funkcjonowanie kobietom, które zmagają się z nietrzymaniem moczu. Marka zachęca, aby swoim problemem dzielić się ze specjalistami i zawsze zwracać się o poradę do ekspertów. Tym bardziej, że zarówno rodzajów tej dolegliwości, jak i jej przyczyn jest kilka. Kluczowa jest odpowiednia diagnoza. To ona pozwoli dobrać efektywne rozwiązania, które sprawią, że nietrzymanie moczu przestanie być aż tak bardzo uciążliwe.

Dyskretna bielizna na nietrzymanie moczu

Dlatego TENA wprowadziła na rynek bieliznę chłonną Lady Pants, która wyróżnia się nie tylko wyjątkową skutecznością, ale także eleganckim… wyglądem! Majtki przypominają klasyczną bieliznę – świetnie przylegają do ciała i nie odznaczają się nawet pod dopasowanymi ubraniami. Są dostępne w dwóch kolorach: czarnym i cielistym. Materiał jest oddychający, więc komfort ich użytkowania jest niezwykle wysoki. Wkład chłonny chroni przed przeciekaniem, wilgocią i nieprzyjemnym zapachem. Lady Pants sprawiają, że bez względu na okoliczności, kobieta czuje się pewnie, świeżo i atrakcyjnie. Skąd ta pewność? Bo nową bieliznę TENA przetestowały osoby zaprzyjaźnione z redakcją Polki.pl. Na jakie aspekty zwróciły uwagę? Komu polecają takie rozwiązanie? Przeczytajcie ich opinie.

Bielizna chłonna TENA Lady Pants - opinie

Lady Pants bardzo ułatwiły życie mamie Marty. Świetnie sprawdziły się podczas trudnego czasu rekonwalescencji po zabiegu.

„Dwa miesiące temu zachorowała moja mama. Wykryto u niej zmianę w kobiecych narządach rodnych, którą trzeba było pilnie usunąć. Operacja była dla niej ogromnym stresem, bo ostatecznie okazało się, że musi mieć usuniętą całą macicę. Bała się nie tylko samego zabiegu, rekonwalescencji, ewentualnych nawrotów, ale też bardzo przeżywała, że „traci” swoją kobiecość. Wiele razy mówiła mi, że martwi się, że po operacji nie będzie już tak sprawna, jak wcześniej. Wstydziła się bardzo tematu nietrzymania moczu, co po takiej ginekologicznej operacji zawsze trwa długo lub zostaje na całe życie. Chciałam jej pomóc, wesprzeć ją nie tylko w sprawach medycznych, ale podnieść także jej poczucie własnej wartości.”

Mama Marty niezwykle doceniła nie tylko wysoką jakość produktu, ale także dyskretny, kobiecy wygląd Lady Pants.

„Zarówno ja, jak i mama słyszałyśmy o marce TENA już wcześniej: wiedziałyśmy, że to produkty, które dają ochronę przed nieprzyjemnym zapachem, przeciekaniem i poczuciem wilgoci. Ale Lady Pants to coś więcej… Dlaczego? Bo nie wyglądają jak „pieluszki dla dorosłych”, które kojarzą nam się ze starszymi osobami. To bielizna, która nie różni się zbytnio od zwykłych, eleganckich majtek. Wiecie jakie to ważne dla kobiety, która przeżywa trudne chwile! Moja mama aż się wzruszyła, kiedy przyniosłam jej te produkty. Zareagowała tak emocjonalnie, bo przy nietrzymaniu moczu wstyd i dyskomfort sprawiają, że kobiety są niepewne, boją się, że coś im „przecieknie” i w rezultacie np. rzadziej wychodzą z domu. Z Lady Pants takie niemiłe niespodzianki nie grożą.”

Bieliznę chłonna TENA Lady Pants przetestowała także Agnieszka, której problemy z nietrzymaniem moczu zaczęły się w okresie menopauzy.

„Jak pewnie większość kobiet, która ma to za sobą, nie najlepiej wspominam klimakterium. Kilka miesięcy huśtawek nastrojów, rozdrażnienie, problematyczne uderzenia gorąca, słaby sen i… niestety także nietrzymanie moczu. Było to dla mnie o tyle zaskakujące, że wcześniej nie miałam z tym większego problemu. Podczas wizyty u ginekolog dowiedziałam się, że to jeden z objawów menopauzy związany ze zmianami hormonalnymi. Obniżenie poziomu estrogenu wpływa negatywnie na mięśnie brzucha, a to powoduje znowu zmianę pozycji pęcherza moczowego.”

Jak podkreśla Agnieszka, dyskretne produkty higieniczne naprawdę pomagają poczuć się lepiej w tak trudnym momencie życia, jakim jest menopauza.

„Zawsze byłam bardzo aktywna: uwielbiam ruch, razem z mężem jeździmy na długie wycieczki rowerowe, pracujemy w ogrodzie, często też wyjeżdżamy, wychodzimy do kina czy do restauracji. Nietrzymanie moczu bardzo utrudnia każdą z tych czynności... Niekontrolowane odruchy, wilgotna bielizna, nieprzyjemny zapach – to wszystko sprawiało, że moje poczucie pewności siebie z dnia na dzień drastycznie spadało. Ćwiczenia mięśni dna miednicy, odpowiednie odżywianie i wkładki higieniczne bardzo pomagały, ale niestety bywały sytuacje i dni, w których te wszystkie rozwiązania okazywały się niewystarczające. Z drugiej strony bielizna na nietrzymanie moczu kojarzyła mi się z pielucho-majtkami dla osób starszych i nie chciałam jej używać. Dlatego tak bardzo zdziwiłam się, kiedy otworzyłam opakowanie TENA Lady Pants – eleganckie, dyskretne majtki z wygodnym ściągaczem na całej szerokość świetnie dopasowały się do mojej sylwetki i po założeniu wyglądały jak klasyczna bielizna. Wow! Teraz, kiedy potrzebuje zakładam je pod moje ulubione dżinsy, sukienki i spódnice – nic się nie odznacza, a ja przez cały dzień czuje się komfortowo - czysto, świeżo i bardzo kobieco.”

Materiał powstał z udziałem marki TENA