Bolesne miesiączki to problem wielu z nas. Objawiają się silnymi bólami brzucha, nudnościami, wymiotami, a nawet biegunką. Jak się jednak okazuje, istnieje wiele sposobów, które mogą nam pomóc normalnie funkcjonować – także w "te dni".

Dlaczego mamy bolesne miesiączki?

Pierwsze 2 dni miesiączki są koszmarem nie do przejścia? Zna to co czwarta kobieta. Dlaczego niektóre z nas mają bolesny okres, a inne nie? Od czego to zależy? Lekarze wyróżniają pierwotne i wtórne przyczyny bolesnych miesiączek.

Te pierwsze są ściśle związane ze zbyt dużą produkcja prostaglandyny, która powoduje nadmierne skurcze macicy i ból.

Do przyczyn wtórnych zalicza się zapalenie przydatków, mięśniaki podśluzówkowe, zwężenie kanału szyjki macicy lub wady rozwojowe macicy.

Objawy bolesnych miesiączek

Wiesz, jak to jest, gdy rano nie jesteś w stanie zebrać się z łóżka, bo boli cię brzuch? A może znasz to uczucie braku sił, które spowodowane jest miesiączką? Bóle podbrzusza, ucisk, wymioty, omdlenia i zawroty głowy to najczęstsze objawy bolesnych miesiączek. Jak sobie z nimi poradzić? Poznaj 5 sprawdzonych sposobów!

Bolesna miesiączka nie musi boleć, czyli jak normalnie funkcjonować w "te dni"?



1. Właściwa dieta

Wiesz o tym, że wapń obniża aktywność skurczową macicy, a co za tym idzie, łagodzi ból miesiączkowy? To dlatego nie rezygnuj z przetworów mlecznych, ryb, a także warzyw i orzechów. W twojej diecie nie może też zabraknąć magnezu i żelaza, które tracisz wraz z krwią. Niedobór żelaza uzupełnisz czekoladą, produktami zbożowymi, a także zielonymi warzywami.

2. Wybierz odpowiednie środki higieny

Lepiej unikaj kąpieli w wannie, bo może to nasilić bóle miesiączkowe. Zamiast tego postaw na orzeźwiający prysznic, który najlepiej wykonywać kilka razy w ciągu dnia. Pamiętaj o płynie do higieny intymnej, a także o wyborze odpowiednich podpasek. Idealne podpaski powinny być miękkie, dopasowane, a także gwarantujące bezpieczeństwo. I takie właśnie są nowe podpaski Always Sensitive. Czym się wyróżniają?

2 x bardziej miękkie* – miękka jak bawełna powłoczka zapewnia uczucie komfortu i delikatnie chroni nawet bardzo wrażliwą skórę. Wszystko za sprawą gładkiej powłoczki podpaski oraz miękkich i nieobcierających boków, które gwarantują wygodę nawet w "te dni".

Dopasowane – skrzydełka są bardzo miękkie i doskonale dopasowują się w każdej sytuacji, zapewniając wygodę i komfort.

* W porównaniu z podpaskami z linii Always Ultra

3. Zafunduj sobie odrobinę ruchu

Nie musisz pokonywać maratonu, ale jeśli chcesz pozbyć się bólu, to nie zapominaj o ruchu. Wybierz się na spacer, zrób kilka przysiadów, a jeśli dasz radę, to pomyśl o jodze. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pobudza krążenie i rozluźnia. Poza tym sport wyzwala hormon szczęścia (serotoninę), która sprawi, że poczujesz się lepiej!

4. Nie zapominaj o masażu

Dłonią wykonuj delikatny masaż wokół pępka. Możesz do tego wykorzystać zwykłą oliwę lub ulubiony olejek. Na bóle miesiączkowe sprawdza się także gorący termofor lub poduszka elektryczna, które złagodzą ból. Ciepły okład połóż na brzuchu albo na dole pleców. Ciepło sprawi, że twoje ciało się rozluźni, a ból zacznie ustępować.

5. Pamiętaj o ziołach

Na bóle menstruacyjne mogą pomóc zioła, które działają rozkurczowo i rozluźniająco. Niezastąpiony okaże się rumianek, kozłek lekarski, mięta, rozmaryn, melisa czy nagietek lekarski.

Materiał powstał przy współpracy z marką Always