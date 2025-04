Cholesterol to substancja niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dzieli się ona na dwie frakcje: HDL i LDL. Jakie wartości są optymalne, by nie mieć problemów ze zdrowiem?

Gdy mowa o cholesterolu, trzeba podkreślić, że ta substancja naturalnie występuje w naszym organizmie – jest produkowana przez wątrobę. Dostarczamy jej też wraz ze spożywanymi pokarmami. Na ilość cholesterolu wytwarzanego przez wątrobę nie mamy wpływu, natomiast możemy ograniczać dawkę cholesterolu przyjmowanego z pokarmami.

Cholesterol to substancja, którą dzieli się na dwie frakcje: „dobrą” (HDL) i „złą” (LDL). Pierwsza frakcja, czyli cholesterol HDL, odpowiada za usuwanie nadmiaru cholesterolu z organizmu. „Zły” cholesterol również jest nam potrzebny, ale gdy jest go za dużo, odkłada się na ścianach naczyń krwionośnych. W efekcie światło naczyń się zwęża, co może po jakimś czasie doprowadzić do zawału serca.

Cholesterol – ile go potrzebujemy?

W Polsce normy cholesterolu HDL i LDL podaje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Zgodnie z jego rekomendacjami wartość frakcji HDL jest różna dla kobiet i mężczyzn - wynosi odpowiednio 45 mg/dl lub więcej i 40 mg/dl lub więcej. Cholesterolu LDL nie powinno być w organizmie więcej niż 115 mg/dl.

Do przeprowadzenia w organizmie szeregu procesów potrzebny jest zarówno „dobry”, jak i „zły” cholesterol. Zasadniczo zatem sprzymierzeńcem jest każdy, ale w odpowiedniej ilości. Jeżeli cholesterolu LDL będzie za dużo, to nastąpią niekorzystne zmiany, mogące prowadzić do rozwoju wielu chorób.

By skutecznie obniżać poziom cholesterolu LDL

Skoro zbyt duża ilość frakcji LDL jest szkodliwa dla organizmu, warto wiedzieć, w jaki sposób utrzymać ją na właściwym poziomie. Pomocne mogą być sterole roślinne. Przyjmowanie ich przez 2–3 tygodnie w dawce 1,5–3 g dziennie pozwala zmniejszyć poziom cholesterolu nawet o 7–12,5 proc¹. Gdzie występują sterole i w jaki sposób działają?

Sterole roślinne znajdują się w wielu produktach, choćby w orzechach, nasionach czy ziarnach, jednak naturalnie występujące ilości nie zapewniają efektu terapeutycznego. Warto sięgać po margaryny funkcjonalne np. Optima Cardio, które zawierają odpowiednią ilość steroli roślinnych, by skutecznie obniżyć cholesterol ldl.

Kontroluj regularnie

Skoro do prawidłowego funkcjonowania potrzebujemy zarówno frakcji HDL, jak i LDL, to ważne jest, by na bieżąco kontrolować poziom cholesterolu. W jaki sposób? Dieta w połączeniu z aktywnością fizyczną powinna w zupełności wystarczyć, choć warto też systematycznie poddawać się badaniu cholesterolu.

Do określenia ilości cholesterolu we krwi służy badanie zwane lipidogramem. By wyniki nie były zafałszowane, badanie powinno się wykonywać na czczo.



