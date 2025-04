Nasza kultura nauczyła kobiety ukrywać narządy płciowe, przez co już sama perspektywa udania się do ginekologa jest dla wielu kobiet kwestią wstydliwą. Konsekwencją jest zgłaszanie się na badania dopiero w sytuacji, w której podejrzewamy problem zdrowotny. Dlatego niestety, wiele chorób staje ujawnionych dopiero w czasie ciąży, co może stanowić ogromne zagrożenie i dla matki i dla dziecka.

Reklama

Zobacz też: Dzienniki „Wojnę szatan spłodził” wspierają Kwiat Kobiecości

Przeciwdziałanie wstydowi to bardzo ciężkie zadanie. Ponieważ kobiety od dziecka uczone są skromności, trudno jest przełamać się i pójść do ginekologa. Jest to zadanie podwójnie ciężkie, jeśli najbliższe osoby w rodzinie – matka czy babcia – same nie dbają o swoje zdrowie intymne i nie przekazują córkom najbardziej podstawowej wiedzy. Przełamanie tematu tabu to jednak tylko jedno z wyzwań, jakie stoją przed lekarzami i organizacjami pacjenckimi w Polsce.

Strach przed wykryciem raka również pełni rolę hamulca. Kobiety boją się iść do ginekologa nie tylko ze wstydu, ale ze strachu, że zostaną u nich wykryte zmiany nowotworowe. Połączenie strachu ze wstydem dla zbyt wielu kobiet okazuje się dosłownie śmiertelne – aż 5 kobiet na 10 umiera z powodu raka szyjki macicy. Tak jak w przypadku każdego nowotworu, tak i tutaj liczy się szybkość reakcji. Kobiety, które pierwszy raz na cytologię zgłaszają się, kiedy są w ciąży albo kiedy coś je zaniepokoi, same bardzo ryzykują. Objawy nowotworów narządów płciowych najczęściej pojawiają się dopiero wtedy, kiedy sam nowotwór jest już w bardzo zaawansowanym stadium.

Zobacz też: Zdrowie i piękno każdej kobiety zależy od niej samej

Regularne badania cytologiczne pozwalają na wykrycie choroby już w najwcześniejszych jej stadiach, często pozwalają zaoszczędzić kobiecie najcięższych etapów leczenia – radio i chemioterapii. Na raka szyjki macicy chorują najczęściej kobiety w najlepszych latach swojego życia, młode matki, świetne kobiety, spełniające się zawodowo i prywatnie. Na raka szyjki macicy niestety nierzadko ciężko choruje lub umiera jedna z najważniejszych osób w rodzinie. Dlatego tak ważne jest, aby kobiety dbały o siebie, o swoje córki i matki i znalazły czas na wizytę u ginekologa tak samo, jak znajdują czas na zakupy czy wizytę u kosmetyczki.

Ewa Siekacz, Psycholog, członek Rady Ekspertów Fundacji Kwiat Kobiecości – Ogólnopolskiej Organizacji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy i Raka Jajnika.

O kampanii:



W dniu 30 października 2012 roku ruszyła III odsłona ogólnopolskiej kampanii społecznej „Piękna bo zdrowa” organizowanej przez Kwiat Kobiecości – Ogólnopolską Organizację i magazyn Glamour. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęły Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Reklama

Organizatorzy przekonują, że to zdrowie jest podstawą i gwarancją zewnętrznego piękna oraz że każda kobieta jest bohaterką swojego życia, a decyzja o zdrowiu, szczęściu oraz ich pięknie zależy od nich samych! Motywem do realizacji kampanii są wyniki badań opinii społecznej „Obraz współczesnej kobiety – częstotliwość wykonywania badań cytologicznych w Polsce” przeprowadzone przez Instytut badawczy Millward Brown.