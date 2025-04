Fizyczne objawy, psychiczne przyczyny

Nie bez kozery książka ma podtytuł „Ulecz duszę, ulecz ciało”. Jej autorzy przekonują, że fizyczne objawy chorób są wyrazem problemów psychicznych. Choroba ciała ma ich zdaniem świadczyć o „chorobie” duszy – choroba jest zatem potrzebna. W przedmowie autorzy mówią wprost, że ich celem jest pokazanie metapsychicznego aspektu chorób. Ich przekonania mają filozoficzne podstawy, które najlepiej zobrazuje cytat z interesującej nas książki:

Medycyna widzi w chorobie niechcianą przeszkodę w „normalnym stanie zdrowia” i dlatego nie tylko próbuje taką przeszkodę jak najszybciej anulować, ale przede wszystkim stale coraz lepiej unikać stanu choroby, by w końcu całkowicie go wyrugować. My z kolei chcemy wyostrzyć spojrzenie na fakt, że choroba jest czymś więcej niż funkcjonalną niedoskonałością natury. Jest częścią szerokiego systemu regulacyjnego, który stoi w służbie ewolucji. Człowiek nie może uwolnić się od chorób, ponieważ zdrowie potrzebuje ich jako przeciwnego bieguna. [s. 77]

Zobacz także: Sposób na udaną majówkę

Reklama

Jak interpretować chorobę?

Jak więc możemy interpretować dolegliwości, z powodu których cierpimy? Czy każde schorzenie świadczy o jakimś problemie psychicznym? Dethlefsen i Dahlke, autorzy książki „Choroba Twoim przyjacielem”, piszą między innymi o chorobach dotyczących skóry, serca, układu ruchu, a także o nowotworze złośliwym i AIDS. Część druga książki, tj. „Obrazy choroby i ich znaczenie” obejmuje aż 15 działów, które jeszcze dzielą się wewnętrznie – np. w dziale „Trawienie” znajdziemy rozważania o problemach z zębami, połykaniem, mdłościami, żołądkiem. Można więc powiedzieć, że autorzy piszą o różnego rodzaju schorzeniach, dotykających różnych części ludzkiego organizmu. Swoje tezy objaśniają obszernie i wyczerpująco, zazwyczaj najpierw pokazują, jak medycyna opisuje konkretną chorobę.

Łuszczyca, migrena, problemy z uszami

Największą zaletą książki „Choroba Twoim przyjacielem” jest to, że zaskakuje ona czytelnika. Zawarte w niej twierdzenia są naprawdę odważne i nie pozostawiają odbiorcy obojętnym. Spójrzmy np., co Dethlefsen i Dahlke piszą o łuszczycy – chorobie, która według nich świadczy o wewnętrznej wrażliwości człowieka i strachu przed zranieniem:

Naturalne rogowacenie naskórka jest przy łuszczycy znacznie zwiększone. Ten proces przypomina automatycznie budowanie pancerz (por. rogowy pancerz u zwierząt). Tutaj naturalna funkcja ochronna skóry zmienia się w opancerzanie. Człowiek odgranicza się w każdym kierunku. Nie chce już niczego wpuszczać ani niczego wypuszczać. [s. 223]

Z książki możemy dowiedzieć się też, że migrena jest „przesuniętą do głowy seksualnością” – w czasie migrenowego bólu głowy „głowa zostaje sprowadzona do roli podbrzusza”, a osoba, która ma problemy z uszami i słyszeniem nie jest gotowa na to, by kogoś posłuchać, nie chce być posłuszna komuś lub czemuś.

Polecamy: Co łączy mięso i ewolucję?

Reklama

Choroba to symbol…

Choroba według autorów książki jest czymś, co podlega interpretacji – symbolem. Jest to bardzo specyficzne, i jednocześnie ciekawe, podejście do zjawiska, które powszechnie widzi się jako coś jednoznacznie negatywnego, niosącego ból i cierpienie. Ale kim z wykształcenia są autorzy książki „Choroba Twoim przyjacielem”? Thorwald Dethlefsen jest dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą – reprezentantem psychologii ezoterycznej. Ruediger Dahlke to lekarz i specjalista od terapii naturalnych.

Chcesz wiedzieć więcej o tej książce? Zajrzyj na jej wizytówkę.