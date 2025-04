Istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem odżywienia pacjenta w okresie przedoperacyjnym a jego formą po zabiegu. Niedobory białka prowadzą do gorszego gojenia się ran pooperacyjnych, słabszej odporności, a tym samym większego ryzyka infekcji i dłuższego okresu zdrowienia. Warto pamiętać, że organizm człowieka chorego potrzebuje nawet o 50% więcej białka (jest to nawet 40 g białka dziennie, czyli tyle ile zawiera ponad litr mleka czy 6,5 jaja kurzego).

Dlatego bardzo ważne jest, aby chory przed planowanym zabiegiem został wzmocniony poprzez odpowiednie żywienie tradycyjne lub zastosowanie żywienia medycznego na przykład podanie specjalistycznych preparatów odżywczych Nutridrink.

Reklama

Przygotowanie do zabiegu

Jeżeli chory może jeść i ma apetyt, powinien zjadać 5 posiłków dziennie, w równych odstępach czasu (najlepiej co 3 godziny). Porcje nie powinny być duże. Zaleca się posiłki lekkostrawne (gotowane na parze lub w wodzie albo pieczone), odżywcze, świeżo przygotowane i apetycznie podane. Ważne jest też, aby jadłospis był urozmaicony. Niewskazane są potrawy tłuste, smażone, gęste zawiesiste zupy i sosy, potrawy wzdymające, gdyż są ciężkostrawne i długo zalegają w żołądku.

W jadłospisie chorego nie powinno zabraknąć produktów zbożowych (pieczywo, płatki zbożowe, kasze, makaron, ziemniaki), pełnowartościowego białka w postaci chudego mięsa i nabiału, a także owoców i warzyw (jeżeli chory może jeść, to zarówno w postaci surowej, jak i gotowanej). W sytuacji, gdy chory nie ma apetytu ilość posiłków można zwiększyć do 6-7, jednocześnie zmniejszając objętość porcji.

Jeżeli jednak, pomimo wysiłków, chory ciągle je za mało i nie przybiera na wadze wówczas korzystne będzie uzupełnienie diety gotowymi preparatami odżywczymi Nutridrink. W małej objętości zawierają dużo energii i białka. Mają płynną postać – napoju lub zupy, co ułatwia spożywanie ich przez chorych. Dostarczają także kompletu witamin i minerałów. Nutridrink najlepiej podawać pomiędzy posiłkami. Należy go pić powoli (1 opakowanie minimum 30 minut), małymi łykami. Jako uzupełnienie diety, w zależności od potrzeb, można podawać od 1 do 2 dziennie. Jedno opakowanie dostarcza 300 kcal i nawet do 20 g białkam, czyli równowartość śniadania lub kolacji.

Reklama

Opieka po zabiegu

Według badań u ok. 30-50% pacjentów po leczeniu operacyjnym stwierdza się różnego stopnia niedożywienie. Ważne jest więc, aby zastosować odpowiednie odżywianie chorego, gdyż w przeciwnym razie zły stan odżywienia pogłębia się, zwiększa się ryzyko powikłań pooperacyjnych, a okres powrotu do zdrowia wydłuża się. W niektórych sytuacjach, bezpośrednio po zabiegu, chory może wymagać specjalnego podawania żywienia (np. przez sondę albo drogą dożylną), o czym decyduje lekarz.

Jeżeli natomiast chory może przyjmować pokarmy doustnie, wówczas należy zadbać, aby jadł w wystarczających ilościach. Zasada jest taka sama, jak przed zabiegiem – minimum 5 posiłków, niewielkie porcje, pokarmy lekkostrawne, ale odżywcze. Chory powinien kończyć posiłek z lekkim uczuciem niedosytu.

Jeżeli choremu trudno jest jeść samodzielnie, wówczas trzeba go karmić. Jeśli mimo wysiłków, chory je za mało, traci na wadze, bardzo powoli odzyskuje siły, dobrym rozwiązaniem będzie uzupełnienie diety w gotowe preparaty odżywcze typu Nutridrink. Ważne jest by stosować je przez odpowiedni czas – zalecany to minimum 14 dni (po 2 buteleczki dziennie). Aby wspomóc proces gojenia się rany pooperacyjnej, można podawać specjalistyczny preparat Cubitan, który dzięki zwiększonej zawartości białka i argininy poprawia stan odżywienia organizmu i tym samym wspomaga gojenie ran pooperacyjnych.

Zatem dbałość o właściwe odżywienie chorego przed i po operacji oraz zachowanie zasad związanych ze zmienionym stylem życia, opieką nad chorym powinno przełożyć się na szybszy powrót do pełni sił i wpłynąć korzystnie na samopoczucie chorego.

Dowiedz się więcej o Nutridrinku =>www.nutridrink.pl

Dowiedz się więcej o Cubitanie =>www.nutriciamedyczna.pl