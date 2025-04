Kaszel to reakcja obronna organizmu, która jednocześnie stanowi objaw choroby. Dobór odpowiednich leków uzależniony jest od rodzaju kaszlu (suchy lub mokry). Zobacz, jak działają leki na poszczególne rodzaje kaszlu i które z nich warto stosować.

Na kaszel mokry

Kaszel mokry jest produktywny i towarzyszy mu gęsta, odrywająca się wydzielina. Kiedy występuje, pacjentom najczęściej podawane są leki sekretolityczne lub wykrztuśne. Ich rola jest następująca: ułatwiają usunięcie wydzieliny przez zwiększenie jej nawodnienia i objętości oraz zmniejszenie jej lepkości. Dzięki nim chory szybciej „oczyszcza” układ oddechowy i wraca do zdrowia.

Na kaszel suchy

A co w przypadku suchego kaszlu? Jeżeli uniemożliwia spokojny sen, jest uciążliwy i trwa od dłuższego czasu, to należy skorzystać z dostępnych leków hamujących odruch kaszlu. Na rynku najczęściej możemy spotkać się z lekami zawierającymi kodeinę, dekstrometorfan i butamirat o działaniu ośrodkowym, czyli działaniu bezpośrednim na ośrodek kaszlu w mózgu.

Te substancje należą do grupy tzw. opioidów, które, mimo że skutecznie hamują odruch kaszlu, to niewłaściwie stosowane mogą uzależnić. Kodeina, podobnie jak dekstrometorfan bywa używana jako substancja odurzająca, a jej przedawkowanie może doprowadzić nawet do depresji ośrodka oddechowego, czyli zmniejszenia częstości oddechów.

Bezpieczny wybór

Właściwą alternatywą są leki o działaniu obwodowym, które docierają bezpośrednio do układu oddechowego. Na szczególną uwagę zasługuje lewodropropizyna, która ma udowodnioną naukowo skuteczność, która jest wyższa od leków o działaniu ośrodkowym. Jest dobrze tolerowana przez organizm, nie uzależnia, Dodatkowo mogą ją stosować dzieci od 2. roku życia. Zaczyna działać już po ok.15 minutach od zastosowania.

W celu doboru odpowiednich leków należy poprawnie rozpoznać rodzaj kaszlu. Leki wykrztuśne, przy kaszlu suchym, mogą tylko zaszkodzić i vice versa. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie stwierdzić, jaki typ kaszlu jest twoim utrapieniem, powinnaś iść do lekarza.

