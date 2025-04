Menopauzą określa się dzień wystąpienia ostatniej miesiączki. To ważny moment, bo zamyka pewien rozdział w życiu kobiety. To w końcu czas, kiedy dojrzała osoba przechodzi ze stanu płodowego w bezpłodowy. Menopauza spowodowana jest zmianami hormonalnymi, a dokładniej stopniowym wygaszaniem zdolności jajników oraz spadkiem poziomu estrogenów we krwi.

Reklama

O klimakterium krąży wiele mitów. Które z nich to wyssane z palca opowieści? W co warto wierzyć? Sprawdziłyśmy to!

MIT 1: Mężczyźni też przechodzą menopauzę



Poprawne stwierdzenie brzmi: mężczyźni też się starzeją, ale nie mają menopauzy. Zachowują swoje zdolności do prokreacji w zasadzie przez całe życie.

Medycyna wyróżnia za to andropauzę, czyli okres w życiu mężczyzny, zapowiadający wiek starczy. Andropauza przypada na 50 rok życia i objawia się zaburzeniami snu, brakiem apetytu, kłopotami z pamięcią, zwiększeniem drażliwości, uderzeniami gorąca, a także palpitacjami serca.

MIT 2: Menopauza musi być bolesna

Nie zawsze. Każda z nas jest inna i każda z nas inaczej przechodzi menopauzę. Wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteś świadoma swojego obecnego stanu. Na najbardziej powszechne objawy menopauzy, a więc uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, problemy ze snem oraz nadwrażliwość, zastosuj sprawdzony suplement, który zmniejszy objawy klimakterium.

Pomyśl o Femelis Meno. To jedyny na polskim rynku niehormonalny preparat pochodzenia roślinnego dla kobiet z objawami wazomotorycznymi menopauzy. Niehormonalny mechanizm działania oraz skuteczność Femelis Meno zostały potwierdzone w badaniach klinicznych. Femelis Meno zawiera wyciąg cytoplazmatyczny PI82-GC FEM, uzyskiwany w wyniku opatentowanego, zaawansowanego technologicznie procesu.

Jak jeszcze zmniejszyć objawy menopauzy? Unikaj stresu, pamiętaj o zrównoważonej diecie, uprawiaj sport, ogranicz słodycze i ilość spożywanej soli, a także unikaj nadmiernego spożywania alkoholu.

fot. Materiały prasowe

MIT 3: Menopauza dotyczy kobiet 50+

Niekoniecznie. Z reguły menopauza występuje u kobiet między 45 a 60 rokiem życia, ale zdarzają się też przypadki 30-latek, które zmagają się z klimakterium. One również obserwują wygasanie czynności jajników z wtórnym brakiem miesiączki.

MIT 4: Kobiety po menopauzie tracą zgrabną figurę

Chociaż następstwem menopauzy jest spadek metabolizmu, to nie każda kobieta musi zauważyć gwałtowny wzrost tkanki tłuszczowej. Pamiętaj, że wszystko zależy od ciebie, twojego ciała, spożywanych posiłków, nawyków i aktywności fizycznej. To dlatego lekarze zachęcają do utrzymywania zbilansowanej diety bogatej w naturalne składniki oraz ćwiczeń.

MIT 5: Objawy przekwitania oznaczają brak możliwości zajścia w ciążę



To absolutny mit. Jeśli nie planujesz już dzieci i występują u ciebie pierwsze objawy przekwitania, to nie oznacza, że możesz zrezygnować z antykoncepcji. Pamiętaj, że od pojawienia się objawów przekwitania do menopauzy może minąć od kilku miesięcy do nawet roku. W tym czasie możesz zajść w ciążę, chociaż prawdopodobieństwo jest niewielkie.

fot. Adobe Stock

FAKT 1: Menopauza trwa 1 dzień

Taak, to prawda. Menopauza to dzień ostatniej miesiączki. To, co przez wielu mylnie uznawane jest za menopauzę (wahania temperatury, zwiększenie masy ciała, uderzenia gorąca, kruchość kości, nietrzymanie moczu, a także zmiany w układzie nerwowym) to po prostu objawy klimakterium.

Fakt 2: Menopauza to zmniejszone libido



Po menopauzie nadal możesz uprawiać seks - fizycznie jest to możliwe. Pamiętaj jednak, że klimakterium zmniejsza libido, co może negatywnie wpłynąć na twoją potrzebę bliskości.

FAKT 3: Menopauza objawia się m. in. potliwością, zmęczeniem i wahaniami nastroju



Uczucie ciepła w okolicy klatki piersiowej, zaczerwienienie na twarzy, dreszcze, czy uderzenia gorąca występują u większości kobiet, które przechodzą menopauzę. Towarzyszy temu również zmęczenie, a także nagłe zmiany nastroju i stany lękowe. Możesz oczywiście spróbować złagodzić objawy klimakterium. Jak? Zastosuj odpowiednie suplementy, takie jak chociażby Femelis Meno i ciesz się życiem każdego dnia.

FAKT 4: Po menopauzie uwydatniają się zmarszczki

Ze względu na gwałtowne obniżenie poziomu estrogenów, współodpowiedzialnych za produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego uwydatniają się zmarszczki. Dodatkowo zmniejsza się napięcie, elastyczność oraz nawilżenie skóry, a bruzdy i zmarszczki ulegają pogłębieniu. W okresie przekwitania wiele kobiet przybiera też na wadze, co niejednokrotnie skutkuje utratą pewności siebie.

FAKT 5: Kobiety przechodzące menopauzę skarżą się na problemy ze snem

Wiesz, że w czasie menopauzy jajniki stopniowo zaprzestają produkcji kluczowych hormonów, jak estrogeny i progesterony, co wpływa na funkcjonowanie wielu układów i narządów? Jednocześnie niedobór estrogenów może zakłócić spokojny sen. Klimakterium często wywołuje więc chrapanie, bezsenność i myśli depresyjne. Na te objawy również pomoże odpowiednia suplementacja, dieta i sport.

Teraz już znasz fakty i mity na temat menopauzy. Wiesz też, że można sobie z nią radzić, stosując odpowiednie suplementy, takie jak Femelis Meno, by ten czas był niezwykły i nadal bardzo kobiecy.

fot. Adobe Stock

Reklama

Artykuł powstał przy współpracy z marką Femelis Meno