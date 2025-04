Menopauza najczęściej przypada pomiędzy 45 a 55 rokiem życia. To czas, kiedy dojrzała osoba przechodzi ze stanu płodowego w bezpłodowy. Jest to spowodowane zmianami hormonalnymi, a dokładniej stopniowym wygaszaniem zdolności jajników oraz spadkiem poziomu estrogenów we krwi. Jesteście na tym etapie? Podpowiadamy, jak prawidłowo zdiagnozować menopauzę oraz co zrobić, by był to szczęśliwy etap w twoim życiu!

Reklama

Dlaczego kobiety przechodzą menopauzę?

Menopauza (inaczej klimakterium lub przekwitanie) to całkowicie naturalny etap w życiu każdej kobiety. Z reguły dotyczy dojrzałych kobiet w wieku około 45-55 lat. Niektóre z nas przechodzą ją bardzo łagodnie, inne borykają się z tzw. objawami zespołu klimakteryjnego. Pomimo tego, że menopauza jest procesem naturalnym i nieuniknionym, to jednak można go spowolnić lub załagodzić.

Nie tylko wahania temperatury i nastroju, czyli 8 najczęstszych objawów menopauzy

Zwiększenie masy ciała

Wzrost masy ciała w okresie menopauzy jest całkowicie normalny i naturalny. Wszystko dlatego, że w czasie menopauzy zwalniają procesy metaboliczne. Skutek? U kobiet przechodzących menopauzę zaobserwowano wzrost tkanki tłuszczowej. Często zmienia się też figura, np. z "gruszki" na "jabłko". Zmiana w układzie krążenia

Kobiety w czasie menopauzy obserwują wzrost poziomu cholesterolu. Pojawia się też nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa. Wszystko przez zwolnienie metabolizmu i wzrost masy ciała. Uderzenia gorąca

Uczucie ciepła w okolicy klatki piersiowej, zaczerwienienie na twarzy, dreszcze, czy uderzenia gorąca występują u większości kobiet, które przechodzą menopauzę. Tego typu objawy ustępują najczęściej po 5 latach po menopauzie. Kruchość kości

Ze względu na zmniejszenie stężenia estrogenów spada poziom wapnia we krwi i w kościach. Konsekwencje? Kobiety po 50 roku życia częściej niż inne borykają się ze złamaniami. Zmiany zachodzące w skórze

Suchość skóry, zmarszczki, utrata włosów to kolejne objawy menopauzy. Nietrzymanie moczu

Ze względu na obniżenie poziomu estrogenów dochodzi też do wielu infekcji moczowych, a także problemów z nietrzymaniem moczu. Zmiany w układzie płciowym

Bolesne stosunki płciowe - to kolejne objawy menopauzy. Dlaczego? Głównie przez suchość błony śluzowej pochwy i zmiany w układzie płciowym. Zmiany nastroju

Zmiana budowy ciała i zmniejszone libido prowadzą do obniżenia własnej wartości. W konsekwencji wiele kobiet w czasie menopauzy jest bardziej drażliwa i nerwowa, a także przyznaje się do stanów depresyjnych i bezsenności.

Menopauza a zmiany w żywieniu

W twoim menu powinny znaleźć się przede wszystkim produkty naturalne. O czym warto pamiętać? Dobrze byłoby, gdyby w twojej diecie pojawiły się:

siemię lniane

soczewica

brokuł

chmiel

pszenica

jęczmień

żyto

olej lniany

nasiona słonecznika i sezamu

czosnek

cebula

wiśnie

truskawki

gruszki

rabarbar

owoce granatu

wapń (np. chude sery, mleko, kasze, zielone warzywa, migdały)

witamina D i kwasy tłuszczowe omega-3 (np. tłuste ryby morskie: łosoś, makrela, sardynki),

witaminy i mikroelementy (np. owoce, warzywa),

tłuszcze pełne nienasyconych kwasów tłuszczowych (oleje roślinne i oliwy),

wysokiej jakości białko, pochodzące z chudego mięsa i wędlin

Z menu powinnaś wyeliminować:

tłuste mięsa i wędliny

tłuszcze do smażenia obfitujące w tłuszcze nasycone, prowadzące do miażdżycy

sól

używki

Menopauza a poczucie własnej kobiecości

Wiele kobiet w czasie menopauzy skarży się nie tylko na te fizyczne dolegliwości, takie jak uderzenia gorąca, czy nietrzymanie moczu. Niektóre dodatkowo wymieniają brak samoakceptacji, zrozumienia nowego etapu w ich życiu, a także problem z poczuciem własnej kobiecości i atrakcyjności. Menopauza może być czasem, gdy rozkwitniesz na nowo. Wszystko zależy od twojego nastawienia i świadomości zmian, jakie zachodzą w twoim ciele oraz psychice.

Jak naturalnie złagodzić objawy menopauzy?

Menopauzy nie da się powstrzymać, bo jest naturalnym etapem życia kobiety. Można za to załagodzić jej objawy. Jak?

Unikaj stresu

Pamiętaj o zrównoważonej diecie

Uprawiaj sport

Ogranicz słodycze i ilość spożywanej soli

Unikaj nadmiernego spożywania alkoholu

Pamiętaj o odpowiednich suplementach diety, np. Femelis Meno

Femelis Meno, czyli jak naturalnie ograniczyć uciążliwe objawy menopauzy?

Menopauza to nie tylko zmiany w ciele, ale przede wszystkim czas pełnej świadomości własnej kobiecości. By podkreślić piękno, warto jest zadbać dobre samopoczucie i ograniczyć objawy menopauzy. W tym celu sięgnij po Femelis Meno. To jedyny na polskim rynku niehormonalny preparat pochodzenia roślinnego dla kobiet z objawami wazomotorycznymi menopauzy, takimi jak np. uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, kłopoty ze snem i koncentracją oraz zmiany nastroju. Niehormonalny mechanizm działania oraz skuteczność Femelis Meno zostały potwierdzone w badaniach

klinicznych. Femelis Meno zawiera wyciąg cytoplazmatyczny PI82-GC FEM (ekstrakt z pyłków i słupków kwiatowych), uzyskiwany w wyniku opatentowanego, zaawansowanego technologicznie procesu.

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Femelis Meno