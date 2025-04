W przypadku chorób stawów ciężko znaleźć konkretnego winowajcę - stosunkowo rzadko to choroby powodowane przez bakterię czy wirusa, a są raczej skutkiem sumy różnych, niekorzystnych czynników. Najczęściej zaczynają dawać o sobie znać pomiędzy 30 a 55 rokiem życia, zaś reumatoidalne zapalenie stawów aż trzykrotnie częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Duże znaczenie ma tutaj obciążenie genetyczne oraz styl życia – badania wykazują, że istotnym czynnikiem jest palenie papierosów a także obecność w życiu długotrwałego stresu, który ma negatywny wpływ na cały organizm. Problemy ze stawami najczęściej wiążą się z defektami chrząstki stawowej. Konsekwencją postępującego stanu zapalnego chrząstki jest jej uszkodzenie, zwyrodnienie a w końcu – zniekształcenie i zmniejszenie ruchomości całego stawu. Alarmujące objawy to między innymi poranna sztywność stawu, ból, lekkie zaczerwienienie lub obrzęk skóry nad stawem. Niepokojący powinien być ból utrzymujący się dłużej niż kilka dni, czyli tyle, ile na ogół trwa zwykłe nadwyrężenie mechaniczne stawu – warto wtedy skonsultować się z lekarzem.

W jaki sposób można radzić sobie z bólem stawów, chorobami zwyrodnieniowymi i innymi zapaleniami stawów?

Bardzo ważna jest rehabilitacja stawu oraz jego odciążenie. Pozorne ustąpienie bólu pod wpływem unieruchomienia stawu daje tylko złudne poczucie ulgi i może spowodować dalsze postępowanie choroby. Ważne jest też wzbogacenie codziennej diety w produkty zawierające kwasy tłuszczowe omega-3, jak na przykład tłuste ryby.

Bardzo istotne jest również wprowadzenie do codziennej diety specjalnie przygotowanych preparatów, które pomogą nie tylko w uśmierzeniu bólu, ale także w leczeniu stawów. Należy pamiętać o tym, żeby wybrać preparaty o udowodnionym, medycznym działaniu, a nie tylko suplementy diety o nieznanych efektach długoterminowych.

Doskonałym przykładem produktu dopasowanego dokładnie do potrzeb osób borykających się z reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobami zwyrodnieniowymi stawów oraz stanami zapalnymi stawów, jest suplement diety BIVANOL firmy FutureMed (www.bivanol.pl). To całkowicie naturalny produkt, będący opatentowanym, stabilizowanym kompleksem lipidowym otrzymywanym z nowozelandzkich małży. W jednej kapsułce zawiera aż 500 mg ekstraktu lipidowego. Naturalne składniki tego dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego blokują działanie enzymu odpowiedzialnego za powstawanie i rozwój procesów zapalnych, a osoby stosujące Bivanol firmy FutureMed nie czuły potrzeby stosowania żadnych dodatkowych środków przeciwbólowych. Co istotne, Bivanol nie wywołuje niepożądanych skutków ubocznych nawet w przypadku długotrwałego stosowania, w porównaniu z innymi produktami, na przykład z grupy NLPZ. To wspaniały preparat również dla osób, których styl życia naraża je na urazy stawów, na przykład tych, którzy uprawiają sport, pracują fizycznie lub cierpią na nadwagę.

Innym preparatem firmy FutureMed, który zalecany jest osobom narażonym na choroby takie jak osteoporoza lub borykającym się z problemami z kośćmi jest K2+D3. Olbrzymia skuteczność naturalnej witaminy K2 została wielokrotnie potwierdzona klinicznie, a witamina K2 stanowi formę witaminy K o wyjątkowej aktywności biologicznej oraz posiada zaskakujący, niezwykle pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Witamina K jest niezbędna między innymi dla zapobiegania niedoborowi wapnia, zwapnieniu arterii oraz wspomaga zwiększenie gęstości kości. Witamina K2 w preparacie pochodzi z naturalnego źródła – natto, będącego sfermentowanymi ziarnami soi, dzięki czemu obecna jest w najlepiej przyswajalnej przez organizm formie. Minimalizuje ryzyko chorób serca i kości i jest cennym źródłem licznych minerałów. Połączenie witaminy K2 z witaminą D3 sprawia, że preparat jest znacznie bardziej efektywny i sprawia, że nie występują żadne skutki uboczne przyjmowania suplementu. Naturalna witamina D3 zwiększa wchłanianie wielu innych mikroelementów, zwiększa odporność, chroni przed infekcjami i wzmacnia kości oraz mięśnie. Dzięki opatentowanemu Procesowi Bio-Fermentacji wybierając te preparaty masz gwarancję braku zanieczyszczeń, chemikaliów, konserwantów i procesów syntetycznych. Kolejne czynniki wyróżniające produkt K2+D3 firmy FutureMed to najwyższa wchłanialność, brak glutenu, optymalny skład i jakość farmaceutyczna.

Już teraz zacznij korzystać z dobrodziejstw naturalnych, sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań, by zapomnieć o problemach ze stawami!