Świąd, upławy, pieczenie czy dolegliwości podczas oddawania moczu to tylko niektóre z pierwszych objawów infekcji intymnych. I chociaż ten trudny problem dotyka aż 75% kobiet, to nadal jest tematem tabu. Stąd też przez wiele kobiet bywa bagatelizowany, nieleczony i ignorowany, co przyczynia się do pogłębienia stanów zapalnych. Sprawdź, czym objawia się infekcja intymna i jak się jej skutecznie pozbyć!

Objawy infekcji intymnych, których nie możesz zaniedbać

Zastanawiasz się, czy nie cierpisz na infekcje intymne? Poniżej przedstawiamy objawy, które mogą towarzyszyć tej przykrej dolegliwości:

świąd

upławy

pieczenie pochwy i sromu

ból podczas oddawania moczu

ból podczas i po stosunku

podwyższona temperatura (w skrajnych przypadkach)

Jeśli masz chociaż jeden z powyższych objawów, to istnieje prawdopodobieństwo, że cierpisz na infekcje intymne. Jak je wyleczyć?

Ważny jest czas

Z leczeniem infekcji intymnych nie należy zwlekać. Ważne jest, by natychmiastowo podjąć działania, dzięki którym szybko pozbędziesz się nieprzyjemnego problemu. Od czego zacząć?

Co wybrać, skoro apteczne półki uginają się pod ciężarem różnych preparatów? Wybierz lek z fentikonazolem, który szybko, bo w 3 dni leczy infekcję intymną i zwalcza objawy. Warto pamiętać, że nie wszystkie preparaty dostępne w aptece to leki. Chcąc szybko pozbyć się problemu warto postawić właśnie na lek o sprawdzonej skuteczności. Sprawdź Gynoxin® OPTIMA, który od niedawna jest dostępny bez recepty, a działa tak samo silnie i szybko, jak leki na receptę. Czym się wyróżnia?

Gynoxin® OPTIMA nie tylko pomoże usunąć objawy infekcji intymnej - (świąd, pieczenie, upławy) ale też ją wyleczy.

nie tylko pomoże usunąć objawy infekcji intymnej - Wystarczą 3 dni kuracji (tylko 1 kapsułka wieczorem, dopochwowo)

(tylko 1 kapsułka wieczorem, dopochwowo) Działanie Gynoxin® OPTIMA potwierdzone jest licznymi badaniami klinicznymi.

Materiał powstał we współpracy z właścicielem marki Gynoxin OPTIMA