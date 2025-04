Reklama

Nietrzymanie moczu to częsta dolegliwość, która może znacząco wpływać na jakość życia. Niepewność wynikająca z dyskomfortu sprawia, że często wycofujemy się z życia towarzyskiego lub odmawiamy pewnych aktywności, które normalnie sprawiłyby nam przyjemność. Nie musi tak być! Zrób dla siebie coś dobrego i przejmuj kontrolę nad nietrzymaniem moczu. Pomogą w tym specjalistyczne wkładki i podpaski TENA Lady, które dostosują się do ciebie i twojej aktywności.

Specjalistyczne wkładki i podpaski TENA Lady – czym różnią się od zwykłych artykułów higienicznych?

Jeśli dotychczas, by radzić sobie z nietrzymaniem moczu, używałaś klasycznych podpasek, możesz nie znać istotnych różnic, które dzielą te dwa produkty. Wpływają one zwłaszcza na komfort użytkowania, co w przypadku kropelkowego nietrzymania moczu jest bardzo ważnym aspektem codziennej aktywności.

Przede wszystkim podpaski zostały stworzone z myślą o menstruacji, więc nie są przystosowane do noszenia ich na co dzień przez czas dłuższy niż kilka dni. Długotrwałe korzystanie z tego typu produktów może powodować podrażnienia, których unikniesz wybierając te od TENA Lady.

Co równie ważne, klasyczne podpaski nie posiadają zaawansowanego systemu neutralizującego nieprzyjemny zapach, a tylko kamuflują go innym. Wkładki takie jak TENA Lady pozwalają na zachowanie pewności siebie w każdej sytuacji, bo skutecznie zapobiegają przykrym zapachom i chłoną wilgoć, zachowując ją wewnątrz.

Szeroki wybór rodzajów i rozmiarów to kolejna zaleta specjalistycznych wkładek na nietrzymanie moczu, która pomaga na dobranie odpowiedniej ochrony. Chłonność klasycznych podpasek jest ograniczona, więc nie można spodziewać się, że posłużą jako ich pełnowartościowe zamienniki.

Poznaj TENA Lady – wkładki i podpaski, które dostosowują się do twoich potrzeb

Jakie wkładki lub podpaski TENA Lady wybrać? Znajdź takie, które najlepiej dopasują się do twojego stylu życia i typu nietrzymania moczu.

TENA Slim Normal to specjalistyczne podpaski, które pomogą przy kropelkowym nietrzymaniu moczu. Dzięki anatomicznemu kształtowi dostosowują się do ciała, zapewniając komfort i bezpieczeństwo.

Jeśli szukasz czegoś mniejszego i jeszcze wygodniejszego, sięgnij po wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini. To wyjątkowo cienkie i wygodne podpaski, które dopasowują się do ciała i zapewniają ochronę w przypadku nietrzymania moczu spowodowanego śmiechem czy aktywnością fizyczną. Technologia microPROTEX™ zastosowana w TENA Lady Slim Ultra Mini kontroluje nieprzyjemny zapach i daje uczucie suchości na dłużej.

Kontrola nad nietrzymaniem moczu podczas snu? To możliwe! TENA Lady Normal Night to podpaski i wkładki, które świetnie dostosują się do ciała nawet w pozycji leżącej. Wzmocnione brzegi i o 45% bardziej chłonny wkład skutecznie ochronią cię przed przeciekaniem nawet podczas snu.

Nietrzymanie moczu to twoja codzienność? Specjalistyczne wkładki i podpaski TENA Lady pomogą ci poczuć się pewnie w każdej sytuacji. Dostosowane do twoich potrzeb, wygodne i skuteczne sprawiają, że możesz być sobą o każdej porze dnia i nocy. Wkładki i podpaski TENA Lady są pakowane pojedynczo, przez co możesz wygodnie zabrać je ze sobą wszędzie.

