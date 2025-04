Doskonale wiemy, że podpaski należ często zmieniać. Mamy świadomość, że wybierając odpowiednie podpaski dla siebie, należy wziąć pod uwagę ich rozmiar i chłonność. I to w zasadzie tyle. Co jeszcze powinnaś wiedzieć na temat podpasek? Zobacz!

1. W pewnych sytuacjach są lepsze od tamponów

Tampony czy podpaski? Wszystko zależy od ciebie. Są jednak pewne sytuacje, w których podpaski sprawdzają się dużo lepiej, niż tampony.

Będę też lepszym rozwiązaniem w przypadku kobiet, które miesiączkują bardzo obficie .

. Na noc również bezpieczniej jest zastosować podpaskę niż tampon. Dlaczego? Pamiętaj, że tamponów nie powinno się nosić zbyt długo. By zmniejszyć ryzyko powstania bakterii, nocą wybierz podpaski.

2. Źle dobrane mogą...

... spowodować dyskomfort, otarcia czy odparzenia. To dlatego tak ważne jest, by podpaski były dopasowane do ciebie i twojej miesiączki. Pamiętaj, że dobre podpaski zapewniają komfort i poczucie bezpieczeństwa. To dlatego tak wiele Polek decyduje się na te w wersji ultra - są dużo cieńsze od klasycznych i praktycznie ich nie czuć. Co najlepsze - chłoną lepiej niż tradycyjne.

Kupując podpaski, zwróć uwagę na ich rozmiar, a także na to, czy są odpowiednie do stosowania w ciągu dnia, czy nocą. Idealne podpaski powinny być miękkie, by dawały poczucie intymności oraz bezpieczeństwa.

Z badań Always wynika, że aż dla 46% konsumentek oprócz ochrony, to właśnie miękkość jest najważniejsza, natomiast dla 26% priorytetem są elastyczność i dopasowanie.* Z myślą o ich potrzebach, marka Always przedstawia gamę produktów Always Sensitive, które są dwa razy bardziej miękkie** i dopasowane. Dzięki miękkiej jak bawełna powłoczce zapewniają one delikatność i komfort, a system chłonności gwarantuje uczucie suchości oraz do 100% ochrony przed przeciekaniem.

3. Składają się z...

Na większości opakowań nie ma dokładnego opisu składu. Dlaczego? Jak się okazuje, podpaski to wyrób medyczny i producent nie ma obowiązku podawania dokładnego składu.

4. Należy je zmieniać co...

Chociaż producenci podpasek zachęcają do ich wymiany co 2-3 godziny, to wielu ginekologów ma na ten temat inne zdanie. Wg lekarzy każda kobieta powinna sama decydować o częstotliwości zmieniania podpasek w zależności od sytuacji. Wszystko zależy od intensywności miesiączki i potrzeb każdej z nas.

*Badanie konsumenckie zrealizowane przez P&G Polska w 2017 roku

**W porównaniu z podpaskami z linii Always Ultra

