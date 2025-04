Świąd, upławy o charakterze serowatym, podrażniona błona śluzowa, obrzęk w obrębie sromu czy ból w trakcie lub po stosunku to pierwsze objawy sygnalizujące, że Twój organizm walczy z infekcją intymną. Natychmiastowe podjęcie leczenia pomoże szybko pozbyć się problemu, ale jak powinno ono wyglądać?

Reklama

Leczenie właściwe1



Aby skutecznie i szybko pozbyć się grzybiczej infekcji intymnej, warto jest stosować leki o potwierdzonej skuteczności klinicznej. Wspierane szeroko w mediach probiotyki nadają się do uzupełniania leczenia właściwego, ale nie usuwają przyczyny problemu. Namnożone komórki patogenów są oporne na ich działanie, dlatego probiotyki pełnią jedynie funkcję uzupełniającą w terapii poprzez odbudowę prawidłowej mikroflory pochwy.

To substancje czynne zawarte w lekach (np. fentikonazol) pomagają pozbyć się zakażenia poprzez zwalczenie szkodliwych grzybów2 oraz eliminację stanu zapalnego wywołanego infekcją. Decydując się na samodzielne leczenie infekcji intymnych, warto wybrać lek o potwierdzonym działaniu jak np. Gynoxin® OPTIMA, w postaci kapsułek dopochwowych miękkich, który od niedawna jest dostępny bez recepty i zawiera taką samą substancją czynną, co lek na receptę3. Mimo że na rynku znajdziemy dużo propozycji do walki z infekcjami intymnymi, to warto pamiętać, że są to głównie probiotyki, które mogą okazać się niewystarczające.

Kiedy stosować probiotyki?

Probiotyki stanowią uzupełnienie leczenia właściwego. Dzięki zawartym w nich żywym kulturom bakterii wspierają i odporność miejscową pochwy, przywracają pożądane pH oraz stymulują produkcję substancji ochronnych. Po zakończeniu leczenia zaleca się profilaktyczne stosowanie probiotyków. Ich długotrwałe i korzystnie wpływające na florę pochwy działanie zmniejsza ryzyko infekcji ale jej nie leczy.

1. Stanowisko Zespołu Ekspertów PTG dotyczące etiopatogenezy i leczenia nawrotowej postaci drożdżakowego zapalenia pochwy i sromu. Ginekol Pol. 2011, 82, 869-873

2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 17/07/2017

3. Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr UR/ZD/1214/17 z dnia 17.07.2017 r.

Reklama

Produkt leczniczy Gynoxin Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Wskazanie: Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civitali 1, 20148 Mediolan, Włochy. GYN/2018-04/16