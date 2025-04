Wiele osób może tylko pomarzyć o śniadaniu i przyczyną nie jest wcale poranny pośpiech, a zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS). Uważane za pożywne śniadanie: musli, owoce, jajka czy pieczywo często powodują u osób z IBS uciążliwe dolegliwości - bóle brzucha albo biegunkę. Podróż samochodem czy autobusem do pracy jest możliwa tylko wtedy gdy jelita są „spokojne” albo w pobliżu znajduje się toaleta. Dlatego wiele chorych rezygnuje ze śniadań w ogóle.

Ta z pozoru banalna uciążliwość nie zagraża co prawda zdrowiu, ale bardzo upośledza jakość życia. Problem zyskuje dodatkowo na wadze, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na IBS cierpi ponad 10% społeczeństwa.

Trudna codzienność

Jakość życia staje się coraz ważniejszym miernikiem zdrowia, jak bardzo ważnym, pokazuje właśnie przykład chorych na zespół jelita drażliwego. Chociaż nie jest to schorzenie zagrażające życiu, to wpływa na prawie każdy jego aspekt. Wiele osób cierpiących na IBS nie może normalnie funkcjonować w życiu rodzinnym, towarzyskim, zawodowym czy społecznym.

Polecamy: Zespół jelita drażliwego - co jeść?

Zespół jelita drażliwego jest schorzeniem przewlekłym, co oznacza, że objawy mogą utrzymywać się nawet przez całe życie, ale mogą także przybierać na sile lub słabnąć, a nawet zanikać na jakiś czas. Dolegliwości takie jak ból brzucha, zaparcia, wzdęcia czy biegunka nie pozwalają na beztroskie wyjścia na spacer, do kina lub teatru, czy spotkania z przyjaciółmi. Konieczność unikania pewnych produktów spożywczych poważnie ogranicza możliwość jedzenia poza domem. Z dużym prawdopodobieństwem osoba z zespołem jelita drażliwego zrezygnuje także z aktywnych form spędzania czasu.

Problemy w pracy

Zespół jelita drażliwego utrudnia także znalezienie i utrzymanie pracy. Jak wynika z badań statystycznych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, pracownik chorujący na IBS generuje dla pracodawcy wyższe koszty średnio o ponad 4 tysiące dolarów rocznie. Jest to związane z wyższą absencją chorobową, z częstszym korzystaniem ze zwolnień lekarskich. Osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego są częściej zwalniane z pracy, a także same z niej rezygnują i nie szukają nowej.

Zobacz też: Stres a zespół jelita drażliwego

Wcześnie do lekarza

Dolegliwości typowe dla IBS (bóle brzucha, problemy z regularnym wypróżnianiem) są często lekceważone zarówno przez chorego, jak i jego najbliższe otoczenie. Z tego powodu decyzja o zgłoszeniu się do lekarza zapada po miesiącach, a czasem i latach od wystąpienia objawów. Tymczasem wczesne wprowadzenie zmian w diecie, ewentualnie rozpoczęcie przyjmowania leków mogłoby zapobiec wielu, jak widać poważnym, konsekwencjom zespołu jelita drażliwego.

Reklama