Uczucie ciężaru w klatce piersiowej, dyskomfort i często nieprzespane noce to tylko niektóre z nieprzyjemnych skutków kaszlu. Okazuje się, że obok jego przyczyn zewnętrznych, takich jak: zanieczyszczenie środowiska (smog) i palenie papierosów oraz chorób dróg oddechowych, w tym alergii, możemy wyróżnić te mniej oczywiste, z których większość z nas nie zdaje sobie sprawy.

Stres i napięcie

Nieoczywistym czynnikiem, który wywołuje kaszel, jest stres i życie w ciągłym napięciu. Osobom cierpiącym na nerwice czy stany lękowe często towarzyszy tzw. kaszel psychogenny. Jego powody leżą w ludzkiej psychice. Taki kaszel słabo reaguje na leczenie farmakologiczne i utrzymuje się przez długi czas.

Kaszel psychogenny częściej występuje u dzieci niż u dorosłych. Jest bagatelizowany przez rodziców i brany za próbę symulacji choroby, co może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak: zapalenie i uszkodzenie błony śluzowej, a nawet rozstrzeni oskrzeli. Napady kaszlu, które nasilają się u dziecka w okresach niepokoju i wzmożonego napięcia emocjonalnego, powinny zaalarmować jego opiekunów.

Nieoczywiste lokalizacje receptorów

Receptory odpowiadające za odruch kaszlu, znajdują się zarówno w górnych i dolnych drogach oddechowych, jak i poza nimi. Lokalizacja receptorów występujących poza układem oddechowym może być zaskakująca. Można je znaleźć m.in.: w przewodzie słuchowym, przeponie, osierdziu i żołądku. Podrażnienie organów, które są w nie wyposażone, bezpośrednio prowadzi do reakcji w postaci kaszlu.

Problemy żołądkowe

Kaszel kojarzy się przede wszystkim z chorobami górnego i dolnego odcinka układu oddechowego, jednak nasz organizm nie jest tak oczywisty. Jedną z chorób, która bardzo często wywołuje kaszel, jest tzw. refluks żołądkowo-przełykowy. Schorzenie to polega na wstecznym przedostawaniu się kwaśnej treści żołądka do przełyku, co prowadzi do podrażnienia receptorów błony śluzowej a w konsekwencji do powstania odczynu zapalnego, który objawia się kaszlem. Kaszel ten nasila się po obfitym posiłku, w nocy, w pozycji leżącej bądź po nagłym wstaniu z łóżka. Zazwyczaj towarzyszy mu uczucie pieczenia i dyskomfortu w przełyku.

Sercowe problemy

Kolejnym organem, którego choroba może bezpośrednio powodować kaszel, jest serce, a dokładniej lewa komora serca. Jej niewydolność prowadzi do zaburzenia krążenia płucnego - co w rezultacie prowadzi do zastoju krwi w naczyniach płucnych, przesączaniu się płynu do pęcherzyków płucnych, duszności i kaszlu.

Niektóre leki to też problem

Napady kaszlu mogą być działaniem niepożądanym leków należących do grupy tzw. inhibitorów enzymu konwertującego. Są to leki przeznaczone do leczenia nadciśnienia tętniczego. Jeżeli w czasie przyjmowania leków z tej grupy dojdzie do występowania nagłych napadów ostrego, suchego kaszlu, pacjent powinien od razu skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to być wskazaniem do zmiany leczenia.

Kaszel niejedno ma imię. Jest objawem wielu chorób, i to nie tylko dróg oddechowych. Odpowiednie rozpoznanie kaszlu, jego przyczyny i rodzaju jest bardzo ważne dla zdrowia. Jeżeli zauważysz u siebie niepokojące objawy, idź do lekarza. Profesjonalna diagnostyka i dobór odpowiednich leków, pozwolą pokonać kaszel.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.