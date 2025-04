Polacy często idąc do apteki, proszą po prostu o syrop na kaszel, tymczasem to bardzo ważne, żeby wiedzieć, na jaki rodzaj kaszlu cierpimy, ponieważ od tego uzależniony jest dobór odpowiedniego leczenia. Kaszel suchy i mokry znacząco się od siebie różnią i są objawem innych dolegliwości.

Kaszel suchy – charakterystyka

Kaszel suchy inaczej nazywany jest nieproduktywnym. Towarzyszy mu nieprzyjemne drażnienie w tchawicy i uczucie dyskomfortu w trakcie oddychania. Nie wiąże się z odkrztuszaniem zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny i często towarzyszy pierwszej fazie infekcji wirusowej. Zazwyczaj trwa od 3 do 5 dni, towarzysząc objawom przeziębienia czy grypy, ustępuje i przechodzi w kaszel mokry. Suchy kaszel może też utrzymywać się nawet do kilku tygodni po przebytej już infekcji.

Suchy kaszel często występuje u palaczy, alergików oraz osób zmagających się z tzw. kaszlem psychogennym o podłożu emocjonalnym. Dodatkowo może być związany z chorobami serca (niewydolność serca) i być reakcją na przyjmowanie niektórych leków na nadciśnienie tętnicze.

Kaszel mokry – charakterystyka

Najbardziej charakterystyczną cechą mokrego kaszlu jest proces odkrztuszania wydzieliny, która jest lepka i gęsta, koloru żółtego lub białego. Kaszel ten w przeciwieństwie do suchego, jest produktywny. Pomaga on zwalczyć infekcje i oczyszcza drogi oddechowe. Zazwyczaj łączy się z drugą fazą zakażenia wirusowego, która pojawia się po ustąpieniu suchego kaszlu. Kaszel mokry towarzyszy również zapaleniu oskrzeli (także przewlekłemu), zapaleniu płuc oraz POChP, czyli przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Kluczowa jest diagnoza

Właściwe rozpoznanie rodzaju kaszlu jest kluczem do prawidłowego postępowania. Leki hamujące kaszel, które stosuje się podczas występowania męczącego, utrudniającego funkcjonowanie kaszlu suchego, są wręcz przeciwwskazane przy leczeniu kaszlu mokrego, ponieważ utrudniają organizmowi pozbycia się zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny.

Kaszel mokry wymaga leczenia preparatami wykrztuśnymi. Syropy i tabletki pomagają oczyścić drogi oddechowe z zalegającej wydzieliny. Stosowanie leków wykrztuśnych w przypadku kaszlu suchego jest niezasadne i nie poprawia stanu pacjenta.

Leczenie suchego kaszlu

Wśród leków na kaszel suchy, które tłumią odruch kaszlu, możemy wyróżnić te o działaniu ośrodkowym i obwodowym. Leki o działaniu ośrodkowym zawierają pochodne opioidów takie jak kodeina czy dekstrometorfan.



Leki o działaniu obwodowym działają miejscowo. Łagodzą podrażnienia dróg oddechowych. Zawierają lewodropropizynę, która jest bezpieczna, skuteczna, nie ma działań niepożądanych, nie uzależnia.

Odpowiednie rozpoznanie

Błędne rozpoznanie może doprowadzić do wyboru niewłaściwego leczenia, a to z kolei do pogorszenia stanu zdrowia. Odróżnienie kaszlu suchego od mokrego nie powinno sprawiać dorosłemu pacjentowi problemu. Należy obserwować swój organizm, zwracając uwagę na porę występowania kaszlu i charakter wydzieliny. Stosowane leki powinny być dostosowane do stanu chorego i stopnia nasilenia dolegliwości.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.