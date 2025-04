Kaszel u dziecka sygnalizuje rodzicom, że dzieje się coś złego. Sam w sobie nie jest chorobą, tylko objawem. Występuje pod wieloma postaciami, które świadczą o różnego rodzaju schorzeniach. Co należy wiedzieć o dziecięcym kaszlu i jak skutecznie go leczyć?

Kaszel mokry

Kaszel mokry pojawia się, gdy w drogach oddechowych dziecka gromadzi się dużo wydzieliny zapalnej, która jest świetną pożywką dla różnego rodzaju bakterii. Podczas odkrztuszania dziecko oczyszcza drogi oddechowe, co przyśpiesza proces leczenia. Złą praktyką jest hamowanie mokrego kaszlu, ponieważ utrudnia to usuwanie wydzieliny i może prowadzić do szybszego namnażania się bakterii.

Na mokry kaszel najlepsze są leki wykrztuśne, a wśród nich leki mukolityczne. Należy podawać je dziecku nie później niż przed godziną 17.00, ponieważ wzmagają odruch kaszlu i podane później uniemożliwią spokojny sen. Dodatkowo, szczególnie u małych dzieci, wraz ze stosowaniem leków mukolitycznych należy regularnie oklepywać plecy. Dzięki temu wydzielina zalegająca w drogach oddechowych będzie o wiele sprawniej wykrztuszana.

Kaszel a antybiotyk

Antybiotyk nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Większość dziecięcych chorób wywołana jest przez wirusy, na które antybiotyki po prostu nie działają...

Inhalacje

Przy mokrym kaszlu pomocne będą inhalacje, które dodatkowo rozrzedzą zalegającą w drogach oddechowych dziecka wydzielinę. Świetnie sprawdzą się inhalacje z roztworu soli fizjologicznej.

Kaszel suchy

Suchy kaszel u dziecka nie prowadzi do pozbycia się wydzieliny. Jest napadowy, nieproduktywny i pojawia się o różnych porach dnia. Występuje na początku infekcji wirusowej, a często też po jej zakończeniu, jak również w chorobach alergicznych. Często bywa reakcją na stres (tzw. kaszel psychogenny). Może trwać nawet kilka tygodni!

Nie tylko choroba

Należy pamiętać, że suchy kaszel u dziecka nie musi być oznaką trwającej choroby. Często wywoływany jest przez czynniki zewnętrzne - nagłą zmianę temperatury, bardzo ostry zapach czy suche powietrze. Najważniejsza jest obserwacja dziecka i zwrócenie uwagi na to, kiedy i w jakich okolicznościach kaszel się pojawia.

Jak go leczyć?

Kiedy suchy kaszel utrudnia normalne funkcjonowanie dziecka, można podać mu środki hamujące kaszel. Takie preparaty np. w postaci syropu, maluch powinien przyjmować zwykle nie dłużej niż przez 3 dni (szczegóły na temat dawkowania i długości leczenia są zawarte w ulotce dołączonej do preparatu) Dodatkowo podczas suchego kaszlu należy zadbać o nawodnienie organizmu dziecka, ponieważ jest to bardzo pomocne w walce z infekcją (nawilża śluzówkę). Po pierwszym roku życia dziecka można mu podawać łyżkę miodu na godzinę przed snem. Złagodzi on ból gardła i podrażnienie błony śluzowej.

Dziecko a syrop na kaszel

Dobór odpowiedniej dawki syropu powinien ustalić lekarz, a jeżeli jest to lek bez recepty, należy dokładnie przestrzegać dawkowania zapisanego na ulotce.

Syropu nie można podawać dziecku bez przyczyny albo profilaktycznie.

Nie należy mieszać syropu z sokami w celu poprawienia jego smaku.

W syropach znajdują się cukry, które mogą doprowadzić do próchnicy u dziecka, dlatego zawsze powinno umyć zęby po jego wypiciu.

Rodzice często nie zwracają uwagi na termin ważności syropu. Jest to taki sam lek, jak każdy inny i w żadnym przypadku nie możemy podawać go dziecku, kiedy minie termin ważności.

Alarmujące rodzaje kaszlu

U dzieci występuje czasem tzw. kaszel szczekający, który może być objawem ostrego zapalenia krtani. Często towarzyszy mu duszność i wysoka temperatura. W takiej sytuacji trzeba jak najszybciej udać się z dzieckiem do lekarza.

Kolejnym rodzajem kaszlu, który powinien zaniepokoić rodziców, jest uporczywy kaszel przypominający pianie koguta. Jest on najczęściej objawem krztuśca – ostrej choroby zakaźnej wywołanej pałeczkami krztuśca. Ten rodzaj choroby również wymaga niezwłocznego kontaktu z pediatrą.

Obserwacja i kontakt z lekarzem

Dziecięcy kaszel powinien zaalarmować każdego rodzica. Najczęściej jest objawem choroby, która nieleczona, może doprowadzić do poważnych zdrowotnych konsekwencji. Obserwacja dziecka, sprawdzanie temperatury, właściwe rozpoznanie rodzaju kaszlu i szybka reakcja często pozwalają uniknąć rozwoju choroby. Zauważenie niepokojących sygnałów powinno zakończyć wizytą u lekarza. Czujny rodzic = zdrowe dziecko.

